Uber公布第二季財報，營收如預期受新冠疫情影響持續下跌，但UberEats配送服務收入也首度高於乘車業務，預期營收重點將逐漸轉移以配送服務為主。

Uber公布第二季財報，總體來說，雖然如預期受到新冠疫情的影響，營收持續下跌，但22.4億美元（約台幣658億元）仍高於市場預期的21.8億美元（約台幣640億元），同時Uber Eats的配送收入也首度高於乘車的業務。雖然Uber在發布第一季財報高喊將在今年底開始止虧轉盈，但以上半年營收持續下滑的表現來說，恐怕也不太容易。

Uber之前曾向市場喊話，儘管業務受到疫情而有所影響，但Uber已備好足夠的現金來度過2020年。雖然Uber收入表現不斷虧損，但是Uber Eats的收入在今年疫情爆發前就已逐步攀升，因此Uber之前還以26.5億美元收購Postmates Inc.以擴大配送服務的項目，包括與藥局、超市合作來送藥、送生鮮雜貨等等，預期Uber的營收重點將逐漸轉移以配送服務為核心。

觀察Uber第二季財報總體表現：

總訂單金額（Gross Bookings）為102億美元，較去年同期下跌35％

收入為22.4億美元，較去年同期下跌29％

每股淨虧損1.02美元，高於分析師預期的每股虧損0.86美元

受到政府及相關部門對新冠疫情的禁令影響，Uber共產生4,800萬美元的淨虧損

UberEats營收表現高於Uber：

乘車業務（Uber）總訂單金額為30.5億美元，下降73%；但快遞服務（Uber Eats）總訂單金額為69.6億美元，上漲113%

乘車業務（Uber）調整後的淨收入為7.93億美元，較去年同期下跌67%；而快遞服務（Uber Eats）調整後的淨收入為8.85億美元，較去年同期上漲103%

Uber執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，目前包括香港等疫情趨緩且重新開放的城市，消費者的乘車需求已經回升，但是在舊金山、洛杉磯等疫情仍未平緩的地區，乘車需求仍然很低。JMP Securities分析師羅恩·喬西（Ron Josey）則表示，包括配送服務業者顯然在疫情期間獲益，不僅是UberEats，其競爭對手GrubHub和DoorDash也是。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Uber、Tech Crunch-1、Tech Crunch-2、Bloomberg