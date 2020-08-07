Podcast今年在台灣迅速竄紅，除了出現股癌與台通等重量級新星外，眾多YouTube網紅也加入聲音節目的行列，現在是企業投放預算找業配的好時機嗎？

今年是台灣Podcast起飛年了，此話不虛。我在網紅發案中心這個業配力強的單位工作，客戶對於Podcast的詢問度開始攀高，代表這個市場即將邁入成熟的商業階段。

Apple Podcast這個原生App已經從2012年開始躺在iPhone裡面，許多人不知道這個紫色的是什麼東東，連點開的興趣都沒有，就算點開了裡面也是一堆英文節目。2017年的1月，主打人物科技專訪的「馬力歐陪你喝一杯」上傳了第一集，同年7月，主打解讀科技的「科技島讀」上傳了第一集，隔年4月主打國際時事的「轉角國際」，8月主打國際雙語新聞的「百靈果」和主打美食的「良人拾號」紛紛現身，然後在那兩年之間，穩定經營的中文節目就是十個手指頭數得出來，第一批聽眾多是本來就關注國際新聞和科技趨勢的「tech-savvy」（科技達人）。

集客式行銷（Inbound marketing）的最後一塊拼圖

這張圖早在2016年就大量出現，有許多重製版本，圖中提到的行銷方式幾乎這幾年都出現了，包含我現在網紅行銷所屬的「口碑行銷」(Word of Mouth）。裡面的Document Sharing很像是我們常用的即時行銷，像是懶人包。Online Video像是YouTube、Line TV等，而左下角Podcasting當時台灣很多數位行銷的專家都避而不談，甚至還翻譯做廣播（Radio）實在大錯特錯。

車庫一姊

Podcast是一種隨選音頻（Audio on Demand），中文翻為「播客」，是聲音版的YouTube，想聽就聽，聽一半停下來，聽不清楚再重聽也可以，可想而知，取代廣播是遲早的事，而目前許多廣播節目也陸續放上Podcast了。

名人爭相上車、Spotify打開市場

Podcast同時錄影成為YouTube節目有之，更多的是知名YouTuber也上車錄製Podcast。像是名貓皇阿瑪的飼主志銘與狸貓、丹妮婊姐、呱吉、M觀點等等，名人來說，立委林昶佐、歌手韋禮安、閻奕格也相繼開播。名人是因為用戶的需求而錄製，同時也因為原本影音的部分拆分出來整理，算是服務的延伸，可以享受邊際效益，但也同時將廣大的YouTube受眾帶往Podcast。

而在去年Spotify大動作收購三家Podcast新創公司，並在界面上大推Podcast之後，也開始有一批用戶從Spotify進場聽了。

「台通」、「股癌」小伙子們平地一聲雷

今年崛起的兩個節目：股癌以及台灣通勤第一品牌（以下稱「台通」），推出不久後，穩站排行榜一二名。股癌以之前的粉絲專頁經營為基礎，雖然以股市為主要討論，但多半是輕鬆幽默的市場觀察，以個人直白風格的看法做呈現，在上了「百靈果」節目之後，更是天時地利人和具備，成了當紅炸子雞。

台通更是後生可畏，兩位便當店起家的主持人，時事分析之中講幹話，平易的風格引起關注。如果說股癌帶起了聽的風潮，那台通這類容易聽、輕鬆聽的節目，最大貢獻就是把外行看熱鬧的大批無關乎金融、國際、科技的市井小民，都拉進他們的聲音節目裡了，在台灣Podcast上可說是功不可沒。

而他們的節目迅速開出業配價格，速度快的業者，已經在節目開始時做一波置入，甚至還做第二波，突然間，家居業者、金融業者陸續來詢問我們，在已有的網紅包裝之中，是不是也放進Podcast一起規劃？

Podcast業配值不值得？

市場剛熱起來，會有一個甜蜜期，這個甜蜜期是因為一開始競爭者少，所以價格訂得偏低。三年前我剛做網紅發案的時候，好幾組現在一線YouTuber開出會被其他頻道海K的低價，以至於檔期迅速被訂滿，但隨著竄紅之後，價格又突然高過行情，之後就會回到一個基本價格。

Facebook圖文業配最抓不到行情，幾萬人跟幾十萬人的粉絲專頁可能會開出差不多的價格，而受眾不同、主打情境不同，還有互動程度不同，也會影響定價。YouTube客製化影片的行情，大概娛樂型相對穩定，可以觀看數為基礎的CPV試算，一次觀看落在0.8到1.2元不等，但知識型網紅、大型團體網紅價格要怎麼訂，可能還要看製作成本和案量。

目前Podcast是以金融、語文之類為主的通勤市場，雖然回放次數超過幾萬次，就要三倍以上的報價，整體來說開車族、願意聽金融相關的都是月收入超過平均「含金量高」的受眾，節目剛開始定價都偏低，適合進場賭一把。而且置入的創意部分以及給聽眾的即時優惠，是很重要的一環。

不過如果同類型業配一直出現，新鮮感下降，可能就沒有預期效應，這一點要多注意。

責任編輯：陳建鈞

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