深受許多求職者歡迎的履歷製作、求職平台CakeResume獲得1億日圓的種子輪募資，也將在投資人的協助下拓展日本市場。

求職平台CakeResume宣布獲得日本知名的人力資源平台Mynavi 1億日圓（約為新台幣2,750萬元）的種子輪投資，將把資金運用於拓展日本與印度市場，並致力成為亞洲最大的科技人才平台。

創立於2016年的CakeResume從履歷製作平台起家，提供使用者運用簡單的工具製作出精美的履歷，而後續也發展出求職與徵才的功能。目前平台上累積超過50萬份履歷，也有許多知名的企業在平台上徵才，包含Nvidia、台積電、特斯拉、Appier等。

CakeResume將在投資者的協助下拓展日本市場

CakeResume總計55萬份履歷中，75%來自台灣，剩下的25%則來自印度、印尼、美國。而CakeResume也將在Mynavi的協助下拓展日本市場，另外一個重點目標則是印度市場，CakeResume希望能將印度的履歷數提高至10萬份。

「全球IT人才短缺，CakeResume的產品已有許多用戶，且能有效地識別出優秀的工程技術與商務人才，協助企業徵才。」Mynavi表示。

CakeResume的製作履歷功能之所以能在眾多競爭者中（如104、LinkedIn）脫穎而出，主要是因為它讓專業人士能夠更有效地製作履歷。舉例來說，CakeResume讓工程師能從Github嵌入專案、讓設計師可以直接增加視覺化的資料，而不只是單純提供一個連結。

CakeResume讓使用者可以用簡單的「拖、拉」功能，製作比傳統履歷更加精美的履歷。 CakeResume官網

就算不是專業人士，CakeResume透過簡單的「拖、拉」功能，也能讓一般人快速上手，製作出相對精美的履歷。

左為CakeResume創辦人劉君羿、右為營運長謝威秤。 CakereRume

「我們不只是提供一個可以轉換成PDF的履歷製作工具，CakeResume可以讓製作履歷變得更有創意，讓人資可以更快理解求職者能做什麼。」CakeResume的創辦人劉君羿（上圖左）說。

CakeResume的商業模式

在商業模式方面，企業用戶或使用者都是CakeResume瞄準的對象。

針對使用者，大部分製作履歷的功能是免費的，使用者也可以付費升級為進階功能，將能解鎖更多履歷模板，並不限制使用者擁有的履歷數量，還能移除CakeResume的品牌識別。

使用者也可付費升級為專業方案，可以將履歷升級為個人網站，打造線上個人品牌。還可以嵌入Google Analytics進行追蹤，並自定義網域名稱。

針對企業用戶，刊登職缺基本上是免費的，不過付費後可享有CakeResume的職缺推薦引擎服務，可以加速招募。也有完全的客製化方案，根據CakeResume的數據，客製化專案可以獲得10倍以上的應徵者。企業用戶也可以付費使用CakeResume的人才搜尋引擎，在履歷資料庫中找尋潛在人選。

而為了進一步成為亞洲科技人才平台，CakeResume也有「JobEspresso服務」，直接協助企業徵才、面試，找尋適合的工程師、技術人才。收費方式則是獵人頭的模式，收取通過面試者固定比率的年薪為媒合費用。

責任編輯：錢玉紘