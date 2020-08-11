在台灣，超商門市數、客單價都在持續提升。從超商雙雄上半年財報中可以看出，統一超商的獲利成長幅度正在衰退中，全家反而獲利成長，原因是什麼？

近年來，台灣便利商店的分店數量持續增加，超商密度已多年蟬聯世界第二，但在2019年的門市成長率又再破新高，所提供的服務數量也一年比一年多。

而台灣超商的營收、獲利表現如何呢？近日，統一超商（7-ELEVEN）與全家便利商店紛紛公布2020年上半年財報，台灣超商雙雄也交出了成績單不同的成績單。

超商門市數、消費金額逐年增，現金支付仍是主流

日前公平會公布最新台灣便利商店統計數字，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店，較2018年底增加524家店，成長率為4.81%，為自2006年以來的最大增幅。

近年台灣便利商店來客數、客單價的變化。 公平會

另外，在2019年，5大連鎖便利商店的總來客數為30.64億人次，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為130次，由趨勢看來，近年來並無太大改變。而平均消費金額為82.6元，與2018年相比，增加3.7元左右。由公平會提供的數據看來，自2012年至2019年，門市總數及平均每人每次消費金額都逐年增加，可見連鎖便利商店已成為消費者日常生活不可或缺的零售通路。

如今，便利商店的購物支付方式已日趨多元，不過依照公平會的統計數據看來，依然有近8成消費是使用現金。而在2成1以非現金支付中，以採用電子票證（如悠遊卡、一卡通等等）比例最高，其次為行動支付，第三則為信用卡支付。

近年台灣便利商店數，以及年增率的變化。 公平會

超商雙雄公布上半年成績單！小七獲利跌幅持續擴大

近期，台灣市佔最大的統一超商與全家便利商店公布了今年上半年財報。

統一超商2020年上半年合併營收為1245.4億元，較去年同期減少了0.39%；合併稅後淨利為55.9億元，較去年同期減少10.27%。在今年第一季時，合併稅前淨利約36億元，較去年同期減少7.75%，獲利跌幅持續擴大。每股稅後盈餘為4.9元，較去年同期減少0.39元。

統一超商表示，上半年獲利衰退的主因，為2019年轉投資事業認列一次性財政返還，以及新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，使得海外轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN及中國事業等，為配合當地政府封城政策而造成。

全家獲利持續成長，會員制是一大功臣

然而全家便利商店卻有不同的趨勢，上半年合併營收為409.02億，較去年同期成長9.43％，稅後淨利為9.32億，較去年同期增17.76％，每股盈餘3.99元，較去年同期增加0.58元。

全家上半年的稅後淨利為9.32億，較去年同期增17.76％。 蔡仁譯攝影

面對今年上半的好成績，全家便利商店認為，主要獲利成長原因在於長期佈局的三大策略（座位鮮食經濟、會員點數經濟、電商網購經濟）奏效，讓整體鮮食營收年增近一成，會員人數突破1,200萬大關，關鍵會員經營指標如消費金額、營收占比、活躍人數、商品預售業績皆為成長。

儘管以總營收來看，門市數超過5,600多間的統一超商依然大幅領先門市數3,600多間的全家便利商店。但以獲利的成長幅度來說，全家反而是大幅領先。

全家近年來的重要成績在於會員點數經濟經營相當成功，統一超商也在今年急起直追，祭出各種結帳優惠以及跨通路合作衝會員數，目前已累積約800萬人，目標在今年底超過1,000萬人。

統一超商的門市數，以及集團內包含電商、美妝、百貨甚至是健身房等跨通路業種，都將成為推廣會員制時的最大優勢。不過，目前統一超會員貢獻佔整體營收約兩成，低於全家便利商店的4.5成。未來統一超商是否能翻轉獲利？除了疫情變化是重要影響要素之外，會員數、會員貢獻度的變化，也是值得觀察的重點。

責任編輯：錢玉紘