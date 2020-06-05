偏遠山區人煙罕至，若夜裡看見那「7」字招牌獨自亮著，自光芒流露的「便利」與「舒適」，象徵文明社會的進步生活。40年來小7如何以「超商」之姿稱霸全台？

在1978年，「統一超級商店股份有限公司」成立，1983年開啟7-ELEVEN 24小時營業模式，成為台灣第一間24小時便利商店。到了1989年，其他連鎖便利商店陸續開張時，7-ELEVEN的分店數已突破300間。

很長一段時間，「7-ELEVEN」在台灣就是「便利商店」的同義詞，便利和創新的形象深植人心。

時至今日，論分店數或營業額，台灣7-ELEVEN的超商龍頭地位不曾動搖，全台門市已超過5,600間，大約是其他三家超商相加起來的門市總數；營收也屢創新高，在2019年便利商店部門營收達1,574億元，比起第二名全家的777億元，高出1倍以上。

7-ELEVEN也為台灣超商開創出許多經典商品。像是在1994年，第一顆鮪魚與肉鬆口味的三角御飯糰上架，打破了台灣人習慣吃熱飯糰的習慣，至今依然是每個超商的熱銷輕食。

自1994年上市以來，御飯糰兩大經典口味「鮪魚、肉鬆」都有年賣上千萬顆的好成績，7-ELEVEN更不斷改良，在2019年夏季推出「餡料增量」版，意圖鞏固其經典地位。 蔡仁譯攝影

然而，業界龍頭也是最容易被拿來追趕與比較的對象，動得不夠快、不夠明顯，很容易就被說慢了下來。像是消費者很「有感」的咖啡寄杯跨店取服務，2017年由萊爾富率先推出之後，全家便利商店與OKmart（來來超商）紛紛跟進，眾所期待的7-ELEVEN卻遲遲沒有動作，直到今年初才在OPEN POINT App中推出「行動隨時取」咖啡寄杯功能。

近年來，深度會員、點數經濟成為零售業的熱議話題，統一超也從2019年開始大力投資相關布局，用短短一年時間讓OPEN POINT會員數衝破710萬，成長速度驚人。

這家早在16年前就推出icash卡、台灣最早推出App的龍頭超商（即2015年推出的OPEN POINT App，供消費者查詢點數與活動訊息），何以在會員經營的數位轉型上，步伐上似乎慢了下來？未來又將如何布局？

美妝、甜點、烤雞...集團優勢成布局icash最大利基

要談7-ELEVEN投入點數經濟、會員經營的歷程，可以回頭追溯到icash 1.0推出的時候。

2004年，7-ELEVEN推出一張只能在門市使用的儲值卡icash，儲值消費得到的「紅利點數」機制，就是現在OPEN POINT的前身。

到了2013年，統一超投資成立愛金卡公司，隔年拿到金管會核發的電子票證執照，隨即推出icash 2.0，並善用統一超集團旗下的多品牌，一舉打進康是美、COLD STONE、Mister Donut、21世紀風味館、聖娜多堡等通路，也讓icash 2.0成為如今台灣流通卡數第三高的電子票證，單月消費金額甚至比第二高的一卡通，高上4成之多。

7-ELEVEN的會員經營之路可以追溯到icash推出時，至今icash 2.0已經是台灣第三大電子票證，是統一超經營會員的重要利基。 蔡仁譯攝影

不過，儘管有icash 2.0電子票證及集團生態系的助益，截至2019年初，OPEN POINT僅達到300萬的會員數。

該如何加強會員的成長力道？從統一超集團歷年財報可略見端倪。

2015年，預計投入「會員點數」相關業務的研發費用為1,469萬元，到了2019年，投資增加近5倍，為6,911萬元。而加碼的資金，也轉化為一次次的功能更新，逐漸導入OPEN POINT App。

像是2019年初，推出綁定信用卡掃碼支付的OPEN錢包；同年7月，OPEN POINT App開放各種支付工具，都可以累積OPEN POINT點數。

接著，愛金卡公司也取得電子支付執照，在11月推出icash Pay，新增線上支付、 儲值、轉帳與提領功能。

到了今年2月，消費者敲碗敲超過2年的咖啡寄杯功能「行動隨時取」終於推出。5月又推出一次大改版，把ibon App的功能整合，將使用功能與介面全面優化；目的就是要把OPEN POINT App打造成一個多功能的大平台，讓消費者透過一個App就能在統一超集團的多個品牌使用。簡單來說，就是要讓OPEN POINT App功能更多、更好用。

這一連串的功能更新，讓會員數在短短不到一年成長超過1倍，衝破710萬。OPEN POINT會員貢獻也較去年同期翻倍成長，占整體營收約2成。

2015年推出的OPEN POINT App，隨著統一超集團在「會員點數」業務投入的經費持續加碼，直到2019年隨著研發經費來到新高（2015年的5倍），成功整合OPEN錢包、icash Pay、不同支付工具累積點數等功能，讓OPEN POINT會員數不到一年成長超過1倍，衝破710萬。 賀大新攝影／7-ELEVEN官網

為了更專注於會員經營，統一超也相應地調整組織架構，在2019年9月將「數位服務部」改組為「數位創新部」，聚焦在人流與金流的經營開發，「因為我們真的要把這兩件事情（人流與金流）趕快做好。」 統一超商數位創新部部長傅廣仁今年3月接受《數位時代》專訪時曾表示。

說到點數經營，業者最大的痛點通常在於消費者不清楚點數可以怎麼使用。人流與金流不但需要經營開發，還需要消費者的參與，系統才能動起來。

7-ELEVEN提升會員黏著度的第一步，就是串接集團內部各品牌的會員系統以及外部點數平台機制，擴大點數的應用場景、放大點數價值。

除了讓點數可以在更多通路使用之外，點數的兌換方式，也要符合消費者的習慣。

大刀改良點數制、預算加碼不手軟，2020年要突破千萬會員

隨著街口支付與LINE Pay的使用率提高，消費者漸漸習慣由這兩大支付業者帶起的「1點抵1元」兌點機制，使用上比起7-ELEVEN實行多年的「300點抵1元」機制更直覺。

「我們從Y世代（一般指1980年代和1990年代出生的人）經營到Z世代（一般指在1990年代中至2000年代中出生的人），已經是不同消費者族群了，溝通語言應該更貼近消費者，所以我們會調整。」傅廣仁說。因此，7-ELEVEN也大刀闊斧改革點數機制，將OPEN POINT的使用方式改為「1點抵1元」，預計今年7月初上線。

「要由提供基本需求的便利型商店，進化為超越顧客期待的依賴型服務平台。」這兩年來，每當被問到統一超商的未來發展時，董事長羅智先總是這樣期許。

要讓顧客愈來愈依賴，OPEN POINT App是7-ELEVEN的重要武器；一間超商能為顧客帶來的服務種類，也因為App而能有更多想像。

在統一超2019年年報中，羅智先規畫在2020年，將優化會員點數系統的研發費用提高至7,824萬元。他的目標是今年OPEN POINT會員數突破千萬大關，讓消費者的生活與7-ELEVEN緊緊綁在一起。

在小七琳瑯滿目的鮮食當中，年銷千萬份的「佛蒙特咖哩飯」使用的是日本好侍食品（House）的經典基本款咖哩塊。而看準泰國大受歡迎的熱壓吐司，小七以砸千萬元研發機器、進駐6間門市。 蔡仁譯攝影

7-ELEVEN稱霸台灣超商的3大策略

1.整合集團優勢，OPEN錢包通路更多

利用集團多通路優勢，讓OPEN錢包跨出超商，在全台超過5,800個實體通路使用。

2.跟進折抵現金，點數使用更直覺

OPEN POINT更新兌點機制，跟進「1點抵1元」優惠，消費者在使用上更直覺。

3.組織改組，成立「數位創新部」

為了專注於會員經營，7-ELEVEN將更聚焦在人流與金流的經營開發。

責任編輯：張庭銉、林美欣