今年受到疫情影響，全家便利商店坦言上半年營運計畫受到干擾。隨著疫情回穩，今年便利商店、餐廳事業都要持續展店。

隨著疫情的趨緩，全家便利商店加快展店計畫，19日召開股東常會，會中報告2019年度營業收入777.3億元，較前年度成長8.38%；歸屬母公司淨利18.31億元，年增13.39％；EPS為8.20元；每股分派現金股利6.5元。截至2019年底，總店舖數達3,548家。

展望2020年，全家要加快數位轉型的速度與廣度，擴大會員跨界生態圈，朝科技零售業發展。預期全年將投入35億元資本，新建台中和擴大花蓮物流廠、加碼資訊數據分析系統、全店咖啡機升級與智能設備導入、冷凍生產線與店鋪冷凍設備擴建，布局全通路。

不過，今年上半受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，各產業都受到重大影響，全家也不例外。

像是台鐵標案這樣高人流的交通運輸型商圈，也依然是今年的展店重點之一。 全家便利商店台北車站店

看好國旅風潮，「交通商圈」是展店重點

去年6月，全家便利商店發布重大消息，表示已拿下台鐵局開出的標案，從統一超商（7-ELEVEN）手上搶下25個車站、共32個據點的超商經營權。這也是2003年台鐵局釋出商業空間招標以來，首次更換廠商。

「去年台鐵標案的店鋪開店後，業績穩定成長，」全家便利商店董事長葉榮廷說。

不過，到了2月過去，由於台灣開始受到疫情衝擊，讓位於交通運輸周邊的商圈，更是首當其衝。葉榮廷指出，包含客運、台高鐵、機場，平均衰退3成以上。

不過，5月之後疫情趨緩、台鐵對商場業者的降租補助、台鐵及高鐵飲食解封，業績就開始回穩了。再加上政府旅遊補助、三倍券的因素挹注，預期將帶動國旅風潮。

在今年，全家便利商店預計展店224家，葉榮廷表示，到了今年5月就已經開出110家，目標達成一半。「高人流的交通運輸型商圈，也還是展店重點之一。」葉榮廷說。

因應疫情調整策略，餐飲事業加開「外帶」店型

全家在2010年成立全家國際餐飲公司拓展餐飲事業，目前旗下餐飲品牌除了bb.q CHICKEN旗艦餐廳之外，還有日式定食大戶屋以及沃克牛排，總店數42店。其中，大戶屋日式定食餐廳仍為其中成長主力。在去年，營收突破12億元，交出年增2成的佳績。

不過，到了今年第一季，受到武漢肺炎疫情影響，在第一季已虧損作結；整體大概衰退2成5左右，和整體餐飲業ㄧ致。

面對疫情衝擊改變消費需求，全家國際餐飲也針對市場的變化加以佈局，避免疫情突如其來的衝擊。

像是bb.q CHICKEN韓式炸雞店將會加快開「外帶」店型，以及串接外送平台。大戶屋則於疫情期間推出ㄧ公斤裝的米，供全家便利商店的團購LINE群組團購，在1個月內就賣出破萬包；同時，也將在7月推出招牌鯖魚、松阪豬的冷凍調理包，讓消費者可以買回家簡單調理。

為因應疫情，bb.q CHICKEN將會加快開外帶店型的速度，以及外送平台的串接。 全家便利商店

在5月連日零確診、母親節檔期後，人潮已明顯回流，到了6月，業績已經回穩到去年水準。所以今年的展店計畫也會朝既定目標來開店，預期全年所有品牌新開店大約12家左右。

責任編輯：陳映璇