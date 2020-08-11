疫情的下半場已經揭開序幕，面對5G及跨境電商普及的全新世代，企業需要開始思考是否應該轉型、該如何轉型。

2020年已經進入下半年，隨著5G來臨和跨境電商的普及，企業主迎接而來將會是全新的世代。然而，在後疫情時代企業是否應該轉型？筆者依照過往企業顧問輔導的經驗，提供企業主評量：

族群是否已經老齡化，想要接觸新族群。 商品供應鏈需要跨國合作操作，想用網路找尋合作。 環境已經有網路公司深入搶攻市場，擔心被淘汰。 面臨二代接班或找尋不到青年世代，人才碰上斷層。 需要搭配政府相關計畫拓展業務，需要拓展新市場。 覺得目前的營業額還沒到達極致，想賺取更多。 覺得目前的操作想藉由數位達到會員分析，希望有數據分析。 曾花費數位相關預算卻沒有如預期發展，還想再次進行者。

以上8點雖不是最完善的評量，但可以供企業主參考是否需要數位市場，迎向企業下一個發展階段。

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那該如何做呢？這裡提供「尚未數位化」和「曾經網路化」兩部分做參考。

尚未投入網路的店家

重商圈的推廣，加重實體體驗，目前網路市場搜尋的大宗為Google，從我的商家和評論，開始發展線下經營，絕對有幫助。 眼球關注最為重要，若已有會員者，建議規畫遊戲機制加重會員深度福利，串聯舊會員和新會員間的連結，或許可以減少消費者被競品吸引走的可能。 網路的廣宣和工具應用，重要的不是花費，重要的是如何與消費者溝通。 創造出一些產業共鳴議題，從中加深Focus（焦點事件）+ 商務（Online「FB分享」to offline「通路」）。 找尋封閉式社群合作（如：團媽、有分潤機制的通路），將會是最小的成本換取最大收益的方式。 別過於依賴數位工具，若是產品導向的，最終產品至上，做不好產品，網路可以幫忙擴散，負評亦如是。

已投入網路的店家

思考實體和網路的搭配，整合體驗路徑使消費者有完整購物流程體驗；善用快閃店和實體廣告曝光，增加現實生活中的記憶點和辨識度。 避免虛實踐踏，需有統一訂價，若需要區分價格，可以區分網路、App和實體，當成三個不同通路進行操作。 建議與數位聯盟式分潤通路合作，思考分潤下的導購，讓銷售極大化，雖然可能有抽成過高的可能，但在最初階段當成品牌和口碑行銷廣告曝光操作，就會是另一種商業經營思維。

如何找尋恰當的數位行銷合作夥伴或人才呢？以下三點供參考：

找尋懂跨界的單位進行配合，跨界不單是網路和實體，而是曾業界跨界並實際執行過，這種單位才懂企業主所擔憂的。 能明白個人化銷售 + 忠誠計畫 = 跨界娛樂（遊戲）化行為的人；這類人才能實際協助傳統產業企業主進行會員凝聚和數據累積。 別只相信數位廣告帶來的轉換率，數據雖然不會騙人，但數據解釋卻因人而異，要找尋懂媒體宣傳和文案操作的單位來進行網路和實體組群懂得話術操作，增加消費者共鳴。

最後請各位企業主思考「虛實整合」帶來的成長或衝擊，載具的普及造成了消費習性的變化。未必自身開發，但「載體」所創造出與消費者共融的路徑卻是現在進行式。

企業若沒有載具累積「數據」分析，可能將無法發現忽然消失的「收入（客群）」從何離開，而這中間產生的營業黑洞可能將無法填平。趁著後疫情時代的報復性消費，企業主們別錯過這個最佳虛實整合的機會。

責任編輯：陳建鈞

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