YAMAHA（台灣山葉）推出YATOGO共享機車服務，年底前將在花蓮投500台七期環保燃油機車、採定點租還模式，相較傳統租賃業者有何優勢？

不只是電動機車，燃油機車業者也加入共享行列！YAMAHA（台灣山葉）8月宣布攜手花蓮縣政府投入YATOGO共享機車，年底前將在花蓮投放500台，明年達1,500台，包含白牌Limi系列、旗艦車款MAX系列、勁戰系列，以及紅牌大型重機，搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。

為何YAMAHA優先選擇在花蓮推共享燃油機車？YAMAHA公關經理劉峻瑋表示，過去東部電動機車換電站較少、花蓮也未有共享機車業者進駐。因此YAMAHA率先在花蓮推YATOGO，這也是全台第一個推動可租借燃油機車的共享運營商。

採「定點租還」模式，YAMAHA車行、飯店設借還車據點

YAMAHA早在三年前開始投入共享服務YATOGO研發，從硬體、軟體、後勤維運都一手包辦。但YATOGO與典型的共享機車服務（WeMo、GoShare、iRent）有兩點差異。

第一採「定點租還」 ，如甲地借甲地還或甲地借乙地還的模式，而非「隨租隨還」，原因是看到現今共享機車擠壓市區停車格、車輛被破壞的情況，而推出不同的租借模式。YATOGO配合YAMAHA旗下各YSP門市據點、各觀光飯店、觀光景點設置取車與還車地點，服務據點均有專人提供服務，消費者先透過手機App預訂車輛，再到據點領取車鑰匙租車，形式比較像傳統租車行服務。

第二投放燃油機車 ，消費者騎到沒油須自行加油，但業者強調七期燃油機車，一公升汽油可跑50公里，一日遊花蓮綽綽有餘，並倡導「行車看油表，還車加滿油」消費模式，還車時若來不及加滿，會依照油表比例收油費。

在計費上，初期前10分鐘免費，接下來每分鐘1.5元，租滿8小時贈送16小時，日租上限680元。費率上，與一般電動機車每分鐘收1.5~2.5元差不多，若以傳統出租機車來看，一日費用約300元，YATOGO的費用足足貴了一倍多。

除了燃油機車，YATOGO未來也不排除推電動機車租借。

YATOGO共享機車，年底前將在花蓮投放500台，明年達1,500台。 YAMAHA

投放七期燃油車新車，使用三年就汰換

相較傳統租車行服務，YATOGO的優勢在於車輛品質，並減少過往不必要的租車糾紛。

YATOGO強調，所有車輛保證是車齡三年內的YAMAHA七期燃油機新車，並由台灣山葉機車門市直接保養維護，使用過的車輛會在人員檢查合格後，才會再次出借。而且使用三年就汰換，進入YAMAHA原廠認證二手車市場，為何設定三年？劉峻瑋表示，無論是車輛的使用感受，或是二手車的市場價值，三年都是最合適的時間。

另外也投保駕駛傷害險、車體險、第三責任險等高達700萬保險，不需擔心車身被刮損，需額外賠償的問題。

為提升騎士的騎乘安全性，YATOGO主要投放車齡3年內的YAMAHA七期燃油機車，圖為台灣山葉機車台灣副總高晴珀。 YAMAHA

且每台YATOGO都有GPS定位，配備感測器、陀螺儀，可監控到行車軌跡、行車速度、倒車偵測、碰撞偵測等情況。未來還會透過車聯系統與雲端所收集的數據，建立人潮及車流尖峰數據，以提供地方交通政策參考。

在拓點上，除了花蓮首發，接著將進駐宜蘭、台東、基隆，主要瞄準觀光區。不過iRent早已進駐宜蘭佛光大學，未來將開放礁溪市區，勢必會與YATOGO正面交鋒。

看好觀光商機，近來GoShare聯手宏佳騰在台南投放200輛共享機車，以及在新北青春山海線推定點借還服務；iRent更進駐澎湖，WeMo也在高雄攻城掠地。

現在連燃油車大廠YAMAHA都投入共享租賃，看好共享市場前景，但新的租借模式能否在花蓮打下一片天，就看消費者買不買單了。

責任編輯：蕭閔云