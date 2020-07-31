隨著GoShare用戶數突破70萬，持續導入各項支付服務，提升用戶體驗，更率先成為第一個和蘋果談成Apple Pay NFC技術的共享交通業者。

過去要租借共享機車通常得透過手機App預約，但現在臨時想租車，只要走到GoShare電動機車身旁，透過手機感應車身，就能直接把車騎走！

Gogoro旗下號稱最會圈粉的共享機車品牌GoShare，上線不到一年，用戶數已突破70萬人，更率先成為第一個和蘋果談成Apple Pay NFC技術的共享交通業者，就連悠遊卡公司都遲遲未導入。

GoShare新事業總監姜家煒接受《數位時代》專訪，透露如何在90天內整合蘋果Apple Pay NFC技術，讓用戶透過iPhone觸碰車身，就能快速租借車輛並使用Apple Pay付款。

「我過去常常被念，別家導入一個支付一個月，你們家（GoShare）導入支付要半年起跳，」姜家煒笑說，過去一年內，GoShare先是在去年12月開通Line Pay，接著今年6月導入Apple Pay支付。

看似GoShare導入支付腳步走得慢，但背後很大的原因是—— 在乎用戶體驗 。身為共享機車後進者，GoShare提供「端至端（End-to-End）」服務平台，一手包辦車輛、軟體、服務，採用自家Gogoro電動機車，GoShare自行研發的App軟體，再加上後勤服務輔助，完整掌握使用者體驗，且在上線第一天App就符合歐盟史上最嚴個資法GDPR規範，和蘋果重視用戶體驗、隱私不謀而合。

蘋果開口第一句問：為什麼我們的科技適合你？

不同於大部分平台公司都希望客戶趕快使用，蘋果的態度完全不同，「他們（指蘋果）比較不像是sales，而像是傳教士。」姜家煒做了有趣的比喻。

蘋果開口第一句就問GoShare團隊：我們的科技為什麼適合你？NFC這個場景在你們的車上是合理的？我們可以幫助你在用戶體驗上有什麼突破？

初期雙方花兩個月在聊用戶體驗，技術工程、費用反倒是其次。GoShare告訴蘋果團隊，導入前後的差異，有了Apple Pay NFC技術有什麼改變，蘋果團隊也會協助重新設計使用畫面，光設計App內「 Rent with Apple Pay 」按鈕就設計好久，「蘋果的guideline（準則）非常嚴，還要送到美國審查，放什麼詞都要跟蘋果討論。」

感應NFC貼紙，GoShare App就會跳出「 Rent with Apple Pay」的按鈕。 GoShare

究竟在實際使用上，消費者真的會直接走到車輛旁租車嗎？這要從QR Code掃碼租車開始說起⋯⋯

GoShare租借方式分為兩種，一種是透過手機App做預約，另一個是QR Code掃碼租借，只要掃GoShare車上的QR Code就能直接租借車輛，但QR Code還是有環境光線、掃描等問題。

由於GoShare本來就有NFC（短距離無線通訊）功能，因此當時內部就在研究有沒有更好的互動，能否用手機感應車身就能租借，於是進一步導入Apple Pay NFC技術，將舊有QR Code掃碼功能體驗再往前推升。

導入「預授權」機制，國內從未有經驗

為了導入Apple Pay NFC技術，GoShare成為第一個使用Apple Pay「預授權Delayed Capture」的業者。

過去在超商使用Apple Pay支付，通常會先知道金額，透過掃臉或指紋辨識才會付錢；搭Uber會事先知道用戶的目的地，App會先算出價格，再使用Apple Pay付款；但共享機車使用場景不同，App並不會事先知道目的地，因此這次開通預授權機制，用戶透過手機感應就能自動預約車輛，且 不需預扣信用額度 就能先完成付款授權，到目的地按還車後，即可完成付款。

但要通過Apple Pay的預授權機制也並不容易，姜家煒不諱言，GoShare需背負很多責任與驗證，短短90天內要完成落地，背後的技術困難度不低。

由於預授權功能國內從未有經驗，且台灣PSP（Payment Service Provider，支付服務供應商）實作經驗較少，因此GoShare工程團隊，也協助PSP商做體驗上的調整；在硬體方面，為強化訊號，車內加裝線圈，連車身NFC標籤的黏貼位置都講究，全以消費者使用流暢度作優先考量。

Gogoro VIVA 車款 Apple Pay NFC標籤。 GoShare

姜家煒認為，若只是用折扣價格來驅動消費者，那會來得快、去得也快。「如果只是導一大堆支付，就跟玩俄羅斯輪盤一樣，消費者只會看哪天優惠多就選哪個，這不是我們想要的。」

不過攸關系統架設成本、手續費用等問題，GoShare未正面回應，「價格並不是我們衡量的第一個問題。」

與蘋果合作，為支付拼圖GoPocket做準備？

這次與蘋果的合作，是否有助於推動Gogoro另一塊拼圖GoPocket支付服務？根據經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務顯示，Gogoro在今年3月11日向桃園市政府登記設立新分公司「睿能數位金融股份有限公司」，營業項目就有第三方支付服務業（從事商家、收單銀行間的代收、代付平台）。

對此姜家煒回應，重點不在支付，而是場景、生態圈的建立，「未來有多少人願意加入我們（Gogoro）是關鍵。」這也可以理解為什麼Gogoro一直以系統平台自居，當有越多的車廠夥伴使用Gogoro系統平台，能讓這個生態圈變得更龐大（截至6月30日，PBGN聯盟掛牌數突破31.6萬輛）。

GoShare新事業總監姜家煒認為，Apple Pay穩坐美國行動支付龍頭的地位，很大的原因是使用場景多元。 蔡仁譯攝

姜家煒分析，Apple Pay站穩美國行動支付龍頭的地位，很大的原因是使用場景多元，從iPhone、iPad到電腦，像是在國外網拍透過Apple Pay付款，當舊型的電腦沒有指紋辨識裝置，還能引導至手機付款。

回到GoShare身上，目前Apple Pay NFC技術僅支援iPhone XR以上機型，也就是說iPhone舊機型、Android手機無法適用。姜家煒看好，今年蘋果首支5G手機iPhone 12推出後，將有一波換機潮，並賣關子說：「我們整合NFC技術不會只做一件事情，很快會有不同使用場景，絕對不會僅限於iOS系統。」

GoShare小檔案

上線時間：2019年8月

用戶數：超過70萬

車輛數：4,000輛（年底到6,000輛）

服務範圍：桃園市、雙北市、台南市

責任編輯：蕭閔云