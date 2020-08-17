比起其他旅遊產業或民生消費的業者，FunNow在疫情間受到的衝擊不只比較小，還趁機強化了未來三大發展方向：高級餐廳、美容美髮與分級會員。

成立於2015年的FunNow是瞄準按摩、餐飲與旅宿等都會娛樂的即時預訂平台，主打超晚鳥的最後一刻（Last Minute）預訂，最快能夠預訂15分鐘後的娛樂服務。

在全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）強烈衝擊的情況下，FunNow也受到不小的影響，募資進度延宕、營收成長暫緩，特別是占總營收10-15%的海外市場營收一度完全歸零。但靠著重新檢視、耕耘台灣市場的需求，讓FunNow在疫情間強化了三個未來成長的重要方向，來搶吃報復性的國內市場需求。

FunNow強化新方向：高級餐廳、美容美髮與分級會員

雖然瞄準的是各種娛樂消遣服務，但FunNow的主要消費者並不是遊客， 其95%的營收貢獻來自本土消費者 ，讓邊境封鎖的影響並沒有想像中大。海外市場香港、馬來西亞也都主要服務當地消費者，儘管營收一度歸零，但很快地回復5成以上的水準。

東京與沖繩，是FunNow在日本最主要的市場。 FunNow官網

另外一個海外市場日本則因應其旅遊大國的特性，FunNow在策略上是希望讓台灣、香港、東南亞各地的旅客成為先行者，把FunNow的服務帶進日本。所以邊境封鎖對日本市場造成較大的影響，現在，FunNow在日本的廣告投放、行銷也轉向鎖定當地消費者。

而主要市場台灣，FunNow的目標不變：持續擴大店家與使用者的數量，「所以要獲得更多的流量，線上廣告會持續投放，還有跟大品牌合作，從線下導流到線上也是一種方式。」FunNow的共同創辦人暨執行長陳庭寬說。

舉例來說，FunNow是米其林的合作夥伴，米其林在8月11日公布了台北及台中共75間的必比登推介名單，FunNow也積極地接觸這些餐廳，「高檔餐廳也許訂位很滿，不一定需要FunNow，但還是會有no show的情況，FunNow的即時預訂就能在這時候派上用場。」陳庭寬說。

他也提到，因為大家不能出國，會把出國的花費轉至國內，吃高檔餐廳就是其中一種「報復性消費」管道。還有另外一個更實際的原因，高檔餐廳的消費金額較高，對FunNow來說毛利也較高。

此外，FunNow也在疫情期間拓展出了新的業務——美容美髮。FunNow的業務團隊發現，很多人都會把洗頭當成消遣，加上美髮業在預訂這塊還有加強的空間，「重點是剪頭髮每次去都要等很久啦。」陳庭寬說。現在FunNow平台上已有200家美容美髮業者加入，預計在9月還會有有兩家大型的連鎖美髮業者投入。

「過去大家總是說台灣市場太小，但在疫情期間，反而生在台灣是一種幸運，受到的影響較小，認真做、積極做還是能挖到金礦，」達盈管理顧問公司（註）的投資總監盧志軒說，「趁這個時候也能讓更多消費者習慣新的服務，找到更多的潛在消費者。」

透過每日登入、消費、邀請好友都能獲得FunNow點數，達10,000點即可成為白金會員。 FunNow官網

不只店家的種類更多元化，疫情也讓FunNow更重視會員制度。

一般的會員之外，FunNow也有白金會員的制度，每月只要消費一定的金額就能成為白金會員，成為白金會員可以享有進階的服務，像是住飯店晚一小時check out或按摩時間多加10分鐘等，「拉新客戶的成本是維繫舊客戶的5.5-6倍，所以舊客戶一定要好好維繫。」陳庭寬說。

更重要的是，目前FunNow的白金會員數量約為1.3萬人，約是每月活躍用戶15萬的8%，卻能貢獻3-4成的營收，是含金量最高的一群人。

既是疫情受害者，亦是受益者的FunNow

FunNow今年第二季的營收，年比成長了60%，「看起來好像成長很多，但對新創公司來說，成長本來就是最重要的事情。」陳庭寬說。

除了台灣疫情控制得當之外，營收成長的的其中一個原因是，FunNow平台上的店家在疫情中經歷了一輪「汰弱留強」。

在疫情爆發最嚴重的時刻，對店家來說，過路客變少了，消費者也傾向透過網路預訂，避免排隊，與人群做過多的接觸。實體來客變少的情況下，加快了店家數位轉型的腳步，更願意與網路平台合作。

現在每月約有120-150間店家加入FunNow，對比去年下半年每月50-80間有不小的成長。但FunNow的總店家數並沒有因此大幅增加，「倒閉的業者也很多，我覺得這也是一個汰弱留強的過程，能留下來的店家，服務品質有一定的保證。」陳庭寬說。

服務品質提高了，消費者自然也更願意消費。FunNow也加碼於3月投入300萬行銷預算補貼，轉換率約為6倍，對於營收的挹注也有所貢獻。

對FunNow來說，受疫情影響較大之處，是募資進度與海外市場的拓展，「原先排好要DD、面談的創投現在也都不能做，預計要開拓一個新的海外市場也先暫停。」陳庭寬說，但他仍透露今年年底有機會宣布新海外市場的開張。

註：DD，Due Diligence（盡責調查）的簡稱，為投資方在投資的過程中，確認被投資方的實際資產與營運狀況的重要程序。

「對新創來說，這個時刻重新檢視海外市場策略是重要的，特別是開拓海外市場的方式與策略。可以重新去掃一下周遭的海外市場，是要去新的國家新起爐灶，還是要找更多的當地合作夥伴合作。畢竟，現在的海外市場，一定與你2019年所做的規劃已有很大的不同。」盧志軒說。

總結來看，FunNow既是新冠狀病毒的受害者，也是受惠者。

海外市場營收歸零、募資進度暫緩、損益兩平的時間點後延，對FunNow來說都是衝擊；但越來越多店家、業者意識到要與網路平台合作，走上數位轉型之路、不想排隊群聚的消費者更是需要預訂的服務，對FunNow則是一大利多。

雖然很老套，但陳庭寬還是說了：「危機，就是最好的轉機。」

註：達盈管理顧問公司為FunNow投資者。

責任編輯：錢玉紘