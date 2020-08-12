foodpanda宣布砸千萬替旗下外送員保險，只要在職，就算不是上線值班時間也受保障。另外，步行、單車外送員也同樣在保險範圍內。

從去年底開始，外送員車禍意外的消息頻傳，讓社會大眾開始關注相關勞工保險議題。因此由今年初開始，foodpanda就與國泰產險合作，提供外送員團體傷害保險保障，但在當時的保障內容，僅止於外送員上線的時間內。

foodpanda在11日發表了「外送夥伴360安心計畫」，擴大規劃外送員上線前、外送中、下線後的各種保障措施。預計每年將透入數千萬預算，與國泰產險合作，替旗下外送員做到24小時的全時段保險，期盼帶給旗下夥伴更優質的就業環境。

foodpanda外送員保險福利擴大，只要在職就有24h保險

foodpanda 推出「外送夥伴 360 安心計畫」，期許建立更加完善的外送環境。 foodpanda

目前，foodpanda在全台累積了上萬名外送夥伴，其中20~39歲佔8成為最大宗。另外，男性比例佔8成，但女性夥伴數量與2019年相比，已經成長2成。「女性比例增加，代表外送環境越來越安心、安全，讓每個族群都願意加入」，foodpanda營運總監余岳勳這樣認為。

根據交通部統計處數據，一般用路人平均每日騎乘機車51.1分鐘，而不論是在週末或是平日，foodpanda外送夥伴的單日平均上線時間皆為3.5小時，超出一般用路人3倍左右。

因此，為了讓外送夥伴更安心，提供更安全的就業環境，foodpanda與國泰產險合作，提供全時段保險。也就是說從外送夥伴到職的第一天開始，一直到離職之前，一天24小時之中即便不是在上線值班時間，也依然受到保險保障。其中包含意外傷害致失能死亡最高200萬新台幣、意外傷害醫療險實支實付型最高3萬元，並且保費全額由foodpanda支付。

事實上，從今年初開始，foodpanda就與國泰產險合作，提供外送夥伴符合「台北市外送平台業者管理自治條例」規範的團體傷害保險保障。在這一波調整之後，foodpanda外送夥伴的意外事故身故失能保險額度與2019年相比提升至200萬元，且增加實支實付型及日額支付型項目。

而在此之前，保險範圍也僅止於外送員上線的時間，現在的「外送夥伴360安心計畫」則提供外送員全時段的保險，每天上線接一單跟上線八小時皆獲得相同保障。

foodpanda 斥資數千萬打造「外送夥伴 360 安心計畫」。 foodpanda

單車、步行福利等同機車外送員，AI加值保障接單量

這一次foodpanda承諾的24小時全時段保險，不僅保障了最廣大的機車外送員，也包含了旗下的單車、步行外送員，提供相同的保險保障。

從去年10月開始，foodpanda開始在台北市開始招募單車、步行外送員，今年4月進一步加入了台中地區，目前在這兩個區域累積了上百位外送員。

余岳勳以香港為例，「我們都知道香港是一個在山坡上的城市，所以在某些地區，步行比單車、機車方便很多，因此在香港步行外送佔了4成。」不過，目前在台北、台中兩個區域，步行加上單車外送單數，依然都不到10%。

foodpanda現在就利用人工智慧（AI）為系統加值，確保各種模式外送員的接單量。余岳勳觀察，「目前透過機車、單車、步行的每小時平均運送量相差不遠，我們要確保不管什麼模式都有穩定收入。」

展望未來，余岳勳認為，步行與單車外送的發展，依然得照現實狀況考量來推廣，目前沒有設定發展目標。不過，隨著環保意識的興起，他認為在台灣步行與單車外送員的數量一定會再提升。

責任編輯：錢玉紘