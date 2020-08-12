動見科技以邊緣AI運算為基礎，發展獨特之軟體定義偵測技術，客戶可以針對其產業或營運需求，客製化各式各樣的異常事件偵測功能，都是根據客戶的實際需求打造。

台灣新創動見科技 (OmniEyes) 獲得台灣首屈一指的物流業者宅配通青睞，藉由其出色的邊緣運算技術結合行動影像，將旗下行動影像解決方案 MyFleet導入東捷資訊為宅配通量身打造之AIoT行控中心，於今年七月台灣宅配通成立20周年慶祝會上宣布正式上線。董事長邱純枝女士於慶祝會上表示：「在科技的創新上，我們很高興有機會在新一代的行控系統規劃中，攜手動見科技與東捷資訊，將AI技術融入物流車隊管理，打造出台灣第一個以AI為基礎的AIoT行控中心，朝物流智慧化邁進」。

AI影像辨識助攻 宅配業者更智慧

MyFleet行動影像解決方案主要功能在於透過影像主動辨識駕駛行為，協助車隊管理行控中心能夠即時掌握駕駛員情況，精準判別駕駛員是否有違規、違停等情事。看準Myfleet辨識的精準度與實用度，全台擁有上千台物流車的台灣宅配通慧眼獨具，在新一代行控中心導入規劃中，直接拍板將此方案納入。台灣宅配通總經理徐慶懿表示：「行控中心好比宅配通的心臟，第一代系統我們著重在資源管理，紀錄動線同時也針對油耗進行管理。第二代AIoT行控中心更進一步導入AI，透過動態影像識別技術，現階段以掌握違規為主，未來希望可以達到預防，進一步保障駕駛同仁的安全。」現在的宅配通行控中心不只能即時監測所有物流車即時動態，透過AI影像辨識技術判讀畫面，更能直接掌握司機的違規事件，每當狀況發生就會有影像紀錄傳送到行控中心，幫助管理人員可第一時間提醒駕駛，避免事故發生。總經理徐慶懿表示：「事故發生的代價遠遠超過安全遵守規則所付出的成本，這一套系統的導入我們最希望做到的就是預防，保護同仁也降低對公司的傷害」。

但AI技術開發完成後是否能實際應用，一手催生技術的動見科技執行長同時也是創辦人之一的台灣大學周俊廷教授認為，很大挑戰在於客戶是否能有明確的ROI，以宅配通的應用案例來說，MyFleet 的解決方案讓行控中心能夠即時掌握駕駛員情況，精準判別駕駛員是否有違規、怠速等行為，成效則可以透過罰單與油料節省來觀察。東捷資訊劉正新營運長表示，「在這次AIoT行控中心的規劃中，導入AI即時影像監測的目的是為了減少違規以降低行駛間風險，保障駕駛員安全同時也保護公司資產，宅配通評估一年約可減少500萬元的成本。」這套行動影像管理系統提供的精確數據與影像，後續亦協助宅配通應用在宅配人員訓練，以實例來教育進而降低行車事故的發生；此外這套系統也突破了以往需取得行車紀錄器記憶卡的限制，能依需求將行車糾紛當下的影像儲存於雲端，不受實體記憶卡的限制更能快速且完整的釐清責任的歸屬，在事件發生第一時間行控中心不僅可以獲知訊息、保護資料採取行動保障宅配人員安全。

獨特AI偵測技術累積資訊 動見科技朝圖資共享平台邁進

動見科技以邊緣AI運算為基礎，發展獨特之軟體定義偵測技術 (Software-defined sensing) ，客戶可以針對其產業或營運需求，客製化各式各樣的異常事件偵測功能，以車隊管理為例，包含闖紅燈、逆向行駛、路口未停等危險駕駛以及多達六項的違規停車行為，都是根據客戶的實際需求打造。更重要的是這些強大功能皆可以在多種硬體平台實現，透過4G/5G的聯網功能以軟體OTA的方式，實現全時全域之彈性運行及動態佈建各樣的管理功能。動見科技周俊廷執行長表示，動見要打造的是一個動態的街資共享平台，透過軟體定義偵測技術與不同的垂直產業結合，除了協助客戶數位轉型外，更透過這個平台實現街資互通、利潤共享的全新生態鏈，執行長周俊廷表示，「動見與宅配通的合作是這個願景的重要一步，也讓團隊更有信心逐步實現這個偉大的目標。」

動見科技前身為 「科技部價創計畫」團隊，由台灣大學周俊廷、逄愛君及林守德三位教授共同創辦、獲得科技部種子輪資金的挹注加上多家機構投資者的支持，讓原本隱身於學校的研發成果得以順利成立衍生新創公司投入市場商轉，而價創計畫加速器「產學研鏈結中心」( Taiwan Startup Institute ,TSI )的專業輔導，也協助團隊能在最短的時間內進入作戰狀態，透過TSI協助媒合的投資人與商業合作客戶洽談，更是動見科技得以快速成長，加速商業化的關鍵。