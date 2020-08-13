美國加州法院日前頒布禁令，要求Uber和Lyft不可將其合作的司機視為合約員工，Uber和Lyft執行長分別表示，可能將在加州暫停服務數月。

美國加州法院在10日頒布禁令，要求Uber和Lyft不可將其合作的司機視為合約員工，該禁令將於公布10天後生效。因應這個政策，Uber和Lyft執行長分別表示，可能將在加州暫停服務數月。

Uber和Lyft在前幾年帶起了「零工經濟」的熱潮，若這兩家公司依照法院要求改變和合作司機的勞資關係，則將挫敗「零工經濟」商業模式的發展。

Uber執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，若是法院不推翻禁令，「我們可能將在加州暫停服務數月，而且Uber也很難在短時間內將服務模式由合約僱員改為全職員工」。按照法院要求，將司機視為全職員工後，就必須提供相應的服務及失業保險。

Lyft聯合創辦人暨總裁約翰·齊默爾（John Zimmer）則在週三的財報會議上表示，希望加州的選民能在今年11月的選舉，對影響零工經濟發展的22號提案表達意見，目前若法院不推翻禁令，Lyft恐怕將要在加州暫停服務。

Lyft在週三發布今年第二季的財報，顯示受到新冠疫情的影響，收入為3.39億美元，較去年同期下降61%，Lyft強調正積極減少運營支出並調整現金流，改善虧損的狀況。公布財報後，Lyft的股價小漲6%可見市場對他的信心，但是執行長齊默爾表示可能將暫停加州業務後，股價再度回跌。

資料來源：CNBC-1、CNBC-2、Tech Crunch、Lyft

責任編輯：錢玉紘