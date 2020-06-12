美國加州公共事業委員會進行裁定Uber、Lyft必須在7月前依據AB5法案改進，將合作司機視為正式雇員，否則將撤銷在加州境內的營運權。

加州政府要求Uber、Lyft 7月起需將合作司機視為正式員工，否則將撤銷營運權

美國加州全新勞工法案Assembly Bill 5（AB5）自今年一月生效，此法案對於以「零工經濟」為主要商業模式的公司影響甚巨，其中共享乘車服務Uber、Lyft因有廣大的司機更是首當其衝，日前美國加州公共事業委員會進行裁定，要求Uber、Lyft必須在7月1日前改進，將合作司機視為正式雇員，並且在今年7月1日前補償先前未提供的保險等工作福利，否則將可能撤銷Uber、Lyft在加州境內的營運權。

加州全新勞工法案AB5其中明文規範企業必須將派遣、約聘，以及兼職或打工性質的工作人員也視為正式員工，並且必須提供與正職員工相同待遇與福利，例如保障其最低薪資與失業保險，或是公司內部向員工提供福利都必須確保相同權益，避免企業對此類工作人員有差別對待。

加州檢察官針對Uber、Lyft進行調查後，並且由美國加州公共事業委員會進行裁定，認為Uber、Lyft服務與合作司機之間仍屬聘僱關係，因此必須依照全新勞工法案將合作司機視為正式雇員，並且必須在今年7月1日前補償先前未提供的保險等工作福利。

Uber、Lyft目前除了個別發出聲明表示抗議，均未說明是否會在服務模式進行調整，以利符合加州全新勞工法案。由於Uber、Lyft認為服務營運模式是藉由平台媒合移動運輸需求，並非透過合作司機產生實際營收產能，因此認為沒有必要將合作司機列為正式員工。然而，面對加州政府強制實行AB5法案的情況下，若Uber、Lyft仍不打算遵從加州政府提出調整要求的話，將有可能被加州政府撤銷其境內營運權。

Uber、Lyft強調透過平台媒合提供服務，與合作司機並無直接聘僱關係，因此不會將合作司機視為正職員工，同時也強調若依照全新勞工法案調整其運作模式，勢必會造成更大營運成本支出，可能發生相關成本必須移轉至合作司機或服務使用者，進而導致服務可能難以支撐運作，並且影響更多合作司機工作權益，另外也影響服務使用者權益。

除了Uber、Lyft服務之外，許多在加州境內以零工維生的工作族群也反對新實施的勞工法案，認為一旦自己被視為正職員工，雖然企業相對會保障員工福利，但也會將成本移轉至員工身上，例如從薪資內扣除保險等支出費用，甚至對部分原本僅以零工維生的工作族群，若在名目上有份正式工作，可能會有必須繳納稅金增加情況。

資料來源：California Public Utilities Commission、Reuters、San Francisco Chronicle