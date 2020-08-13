IC Insights公布了2020年上半年全球10大半導體公司的排名，英特爾排名第一，台積電排名第三，同時也是唯一上榜的台灣企業。

《IC Insights》公布2020上半年10大半導體公司名單，其中前7名與去年沒有變化，處理器霸主英特爾排名第一，台積電則排名第三，同時也是唯一上榜的台灣企業。

2020上半年全球10大半導體公司。 數位時代製作

整體來說，前10強的半導體公司銷售總額比起去年上半年多了17%，而全球半導體產業的總成長僅有5%，前10強的成長幅度高出整體超過3倍！

另外，這10家公司的銷售額均有超過50億美元（約台幣1,450億），也就是說，半導體企業在上半年的銷售總額要至少超過52億美元，才有機會擠進世界前10強。

台積電營收成長40%，歸功7奈米

台積電是這個排行榜中唯一的一家純晶圓代工廠，跟去年同期比起來，今年上半年的營收大幅成長了40%。這個成績主要還是歸功於7奈米製程技術，它被運用在製造蘋果和華為的旗艦機種晶片。

而董事長劉德音也在今年第二季法說會上指出，5月15日以後不再接受華為的訂單、9月14日以後將不再出貨給華為。

劉德音指出，5月15日以後不再接受華為的訂單、9月14日以後將不再出貨予華為。 簡永昌攝影

海思首度擠進世界10強，但未來堪憂

中國電信巨頭華為旗下的半導體設計部門海思（HiSilicon）則是首度進入10強行列，擠掉了總部在德國的英飛凌（Infineon）。海思的排名比去年上升了6名，銷售額也比去年同期增長了49%，是中國第一家擠進世界前10強的半導體供應商。

只不過，海思接下來的發展並不樂觀，美國持續對華為進行封殺，下令禁止半導體供應商使用美國製造的設備來生產給華為／海思的產品，禁令將在9月15日生效，華為消費者業務CEO余承東日前也在一場會議上鬆口表示，「麒麟9000晶片」恐成為華為麒麟高階晶片的絕版品。

下半年變數多，評估數字差很大

IC Insights特別指出，這個排名包含了垂直整合製造（IDM）的公司、無廠半導體公司（Fabless）、以及晶圓代工廠。

而目前大部分的半導體公司都已經公布了Q3的收益評估，但因為疫情的衝擊，產業界對於市場的掌握度相對沒把握，因此公布的評估數字差異也很大，處理器龍頭英特爾預估營收會下降8%，超微半導體（AMD）則樂觀認為獲利會成長32%。

資料來源：IC Insights

責任編輯：蕭閔云