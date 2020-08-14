「威鋒電子」平均毛利率約50%、近年營業額都有3成左右的成長，從財務、市場面來分析，它是否有潛力成為王雪紅手中的下一個股王？

說起威鋒電子（後稱威鋒），消費者可能一頭霧水，但談起Type-C這個每天都可能用到的規格產品，對大家來說可能比較容易理解。這正是威鋒的本業，威鋒也即將靠著這個主力項目，力拼今年國內第六家申請上市的本土公司。

曾經帶領宏達電、威盛坐上股王寶座，近期王雪紅手中的第三隻小金雞「威鋒電子」也即將上市，究竟是何方神聖？ 蔡仁譯攝

從威鋒的股東名單來看，以IC設計及嵌入式解決方案廠商威盛是其大股東、持有66.33%的股份，而威盛的董事長陳文琦正是宏達電董事長王雪紅的先生，因此股東名單上也赫見王雪紅以個人名義持股0.63%。過去曾孕育出宏達電、威盛的王雪紅，這次推出的第三隻小金雞威鋒究竟有沒有「股王」架勢？

USB Type-C：年複合成長率45%、裝置數量上看68億台

翻開威鋒主要的業務範圍，主要是設計、研發以及銷售USB相關控制晶片，包含了USB Type-C、USB Power Delivery及SuperSpeed USB等三大核心技術，客戶也遍及各大領先高科技、電信、電子消費品牌，如Switch、任天堂等。

根據經濟預測機構IHS Markit的研究報告指出，2018到2023年之間，USB Type-C 全球設備數量的複合年均增長率（CAGR）將達到45%，市場規模也將從2018年的11億台裝置、提升至2023年的68億台。其中又以智慧型手機、筆電、平板電腦以及擴充基座等為主要產品，即便近年來PC市場成長放緩，但靠著如蘋果、Google等產業巨頭在USB Type-C裝置的推動下，觸角從高階機種走往中低階，也可能再延伸到遊戲機、VR/AR等裝置。

USB Type-C能整合資料、影像和電源介面，且傳輸速度也比現行USB Micro-B 大幅提升，加上國際組織也開始想制定統一規格，這些都是USB Type-C未來發展的機會。 pexels

此外，在5G時代來臨下內容的傳輸只會比過往來的更吃重，由於USB Type-C能整合資料、影像和電源的介面，且傳輸速度也比現行USB Micro-B大幅提升，佔有優勢。去年9月USB-IF協會發表的USB4說明書就指出，未來USB將擁抱更多規格，且僅限相容USB Type-C介面。而今年7月，歐盟為了加速統一充電器規格，宣布將把USB Type-C用在不同品牌、種類的電子產品，來整合過去過於雜亂的市場狀況，無疑也是再為USB Type-C市場注入一股強心針。

解讀威鋒的財務數字，成長動能在哪裡？

從近年財務面檢視威鋒的表現，2018年USB相關控制晶片營業額為11億9838.6萬元、佔整體營收占比99.74%，2019年度則是15億5555.3萬新台幣、佔整體營收98.1%，比107年成長約31.97%。今年截至3月31日為止，USB相關控制晶片的營業額為4億2389萬新台幣、占比為98.68%，以這樣的成長幅度，2020年的業績有機會上看20億新台幣。

而細看銷售地區的比重，內銷的佔比持續提升，從2018年的5億3472.1萬元、44.5%，到2019年度的7億8499.6萬元、49.51%，截至今年3月31日為止，內銷已有2億4853.6萬元、占57.86%；其次則為香港及大陸地區，截至今年3月底的銷售額達1億5275.7萬元、占比35.56%。

疫情之下宅經濟發酵，Switch銷量暴增也帶動威鋒在今年第一季用於Switch的傳輸晶片銷售金額較108年同期增加2242.8萬新台幣、成長幅度高達388.3%。 愛范兒

威鋒也注意到中國半導體因為受限於技術層次，自行研發的晶片技術尚未成熟，須仰賴國外進口，並積極尋求非美系晶片供應商，因此2018年度對中國地區的營收也比前一年成長13.34%。

而今年Q1因受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，宅經濟大幅發酵，帶動Switch遊戲機的需求提升，應用於Switch的傳輸晶片銷售金額比去年同期增加2242.8萬新台幣、成長幅度高達388.3%。

而威鋒近年來毛利表現也相當不錯，近三年的平均毛利率都有50%上下，今年第一季平均毛利率也來到49.59%。

威鋒未來在市場的挑戰會是什麼？

在目前400逾家IC設計業者中，USB晶片技術雖已是成熟市場，但企業更應具備研發能力與製程技術。以威鋒而言，目前每年研發的經費約佔總營業額的25%，以2018、2019兩年來說，分別為3億9401.1萬新台幣（32.79%）和4億5226.4萬新台幣（28.52%）。

接下來威鋒的機會除了持續佈局「產品差異化」，在手機週邊裝置市場勝出外，也會盡力協助提供客戶完整解決方案，並且透過研發團隊與USB-IF協會制定規範得到Working Group一員的角色，領先推出符合市場需求的最新規格驗證產品及相關應用。同時，立足在台灣半導體產業鍊的完整性上，產品在台製造能使威鋒產品節去成本並獲得直接生產技術支援的優勢。

USB相關市場也並非「萬里無雲」，隨著技術成熟、USB Type-C擴充基座跟轉接器仍有很大的成長空間，也將持續吸引後進的競爭者加入，可能會衍伸出殺價戰；此外，大陸晶片設計積極投入此市場，還有不少世界級大公司也積極整併，要如何找出公司的產品定位，肯定會是長期的挑戰。

能否再為王雪紅創造生涯上第三個股王，有待威鋒抓準市場上的趨勢，也必須要強化自己在技術上的護城河，才能力抗外來的競爭對手。

責任編輯：錢玉紘