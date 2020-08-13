和碩跟鎧勝-KY 13日相繼停牌，傳言四起，為何和碩不是售出而是吃入母體中？

和碩集團與轉投資持股58.27%的鎧勝控股（鎧勝-KY）13日同天宣佈停牌，由於蘋果供應鏈近期變動頗大，業界立刻繃緊神經猜測與立訊集團有關，但據了解，主要是集團將展開內部資源整合，鎧勝-KY將併入和碩集團，雙方資源整合，「暫時」粉碎立訊併購疑雲。

金屬機殼廠：蘋果供應鏈最難的一塊拼圖

金屬機殼廠對EMS（專業電子代工）業者而言，絕對是關鍵拼圖。鎧勝-KY是金屬機殼廠，和碩集團為垂直整合佈局，2010年併購日騰精密後整合自身已有的「凱碩」機殼業務，建立內部機殼供應能力。2013年鎧勝-KY也順利在台灣上市，和碩成為僅次於鴻海，第二家兆元級掌握機殼供應鏈的EMS廠商。

機殼之於筆電廠商是非常關鍵，且成本占比高昂的組件，加上機殼組件大，運輸不便，運費成本稍高，成為各EMS廠過去10年積極佈局領域。廣達本身也有機殼供應鏈，「廣運」是塑膠機殼，「龍騰金屬」做金屬機殼，但尚未能做到「蘋果要求等級」，而緯創跟仁寶多年前跟塑膠機殼巨頭「巨騰」合作，但金屬機殼方面欠缺著墨。

甚至是英業達跟奐鑫集團合作，2010年也合資「英鑫達」想掌握金屬與塑膠射出技術，但無奈最後營運不如預期，已經進入清算程序，2019年英業達甚至還放棄對其2,610萬人民幣帳款。

三面向點評：和碩為何要併鎧勝-KY？

回頭看和碩為何要把鎧勝-KY併入內部，而不是持股公司？可以從財務面、產業面及「蘋果」這客人三方面來看。

財務面上，和碩早已在合併財報上，與鎧勝-KY是命運共同體。今年首季，鎧勝-KY因大虧13.04億元，創史上新高，拖累母公司合併財報營業利益虧損，一度引發和碩股東詫異，董事長童子賢隨後解釋，純因兩轉投資事業景碩及鎧勝-KY營運欠佳認列20億元左右損失。

鎧勝-KY本身則更是2018年起就因積極佈局手機業務，大舉資本支出早成生產成本高昂，連續兩年損，累計合計2018年到今年首季虧損已經超過36億元，如果要彌補庫存，即便今年Q2拚轉盈，Q3獲利，2021年都難發股利。

在產業面上，由於3C電子產品精密度漸高，機殼與組裝之間界線漸趨模糊，比方金屬機殼大廠可成也提供客戶要求的金屬件組裝服務，和碩本身掌握電子元件與組裝技術，但鎧勝-KY為金屬機殼技術，雙方以公司法人相互合作，還是不如打破成為一個單一個體行動快速。

鎧勝-KY一直由靈魂人物莊育志管理，鎧勝-KY已傳今年第三季打入iPhone高階手機「特殊工法」機殼供應，該訂單本來由鴻海獨吃，由於iPhone 12將擴大該技術採用機型，蘋果擔心單一供貨有風險，積極培育鎧勝-KY分擔新增訂單，鎧勝-KY與和碩的合作關係日趨緊密，雙方往來密切，和碩若派製程人才前往協助，若以公司對公司來說，雙方各有股東，勢必綁手綁腳。

第三點則是「蘋果」本身策略轉變，過去賈伯斯時代，蘋果願為供應商採購昂貴機台，放置廠區運作，但庫克時代在成本控管下，該政策逐漸淡出，從生產製造到測試機台甚至購料，全由蘋果供應鏈業者自己負擔，鎧勝-KY在接單露出曙光下，未來資本支出與資金周轉勢必要增加。

和碩到第一季末現金水位來到601億元，鎧勝-KY資本支出能力不如和碩，現金部位40億元，未來蘋果供應鏈玩的是更大的資本運作，鎧勝-KY併入和碩後金庫就彷彿吃下能量飲翻倍提升。

鎧勝-KY轉型辛苦，過去兩年虧逾36億元

回過頭看鎧勝-KY，過去兩年絕對是辛苦的戰役。鎧勝-KY本來是Macbook機殼供應商，金屬機殼能力已有相當水準，是台灣三大能做到蘋果等級外觀件的業者，但無奈在和碩吃下iPhone單後，鎧勝-KY也積極要跨入iPhone金屬件供應鏈，卻一路辛苦，最後只做到按鍵側邊件，2018年鎧勝-KY掌握機會，大舉在嘉善佈局數千CNC（電腦控制數值）機台，傳言就是要「吃蘋果」了。

但無奈2019年鎧勝-KY把嘉善廠運作調校好，良率拉高後，等待的春燕卻遲不下單，「恃吾有以待之」的孫子兵法戰術功敗垂成，造成鎧勝-KY營運成本大幅拉高，連續兩年陷入虧損。鎧勝-KY有上海、嘉善及鹽城廠，也因此售廠止血傳言不斷。

但從和碩集團來說，若把鎧勝-KY出售其實對長期的EMS營運並非有利，併入整頓或許綜效更高。鎧勝-KY目前市值319.1億元，其中和碩約持有市值185.94億元鎧勝-KY股票，若要進一步合併鎧勝-KY下市，需溢價公開收購其餘股份，以溢價2成來說，至少要花超過150億元完成此動作。

鴻海看立訊：打團體戰表示鴻海很行

而和碩與緯創都成為中國供應鏈立訊的最大股東後，市場猜測三方是否結盟抗鴻海？儘管這個假設從未被證實，但鴻海12日法說倒是淡定的回應了此事。

鴻海董事長劉揚偉指出，自由競爭的產業裡面，增加對手本來就是很自然的一件事情，尤其有競爭對產業都會有幫助，只要是良性的競爭鴻海都很歡迎。劉揚偉也說，有人願意進入這個智慧型手機的戰場，就表示這個市場還有搞頭，「你看還有人在討論PC產業嗎？」他這樣問。

「（鴻海）能做到今天這個位置也不是這麼容易，」劉揚偉說，表示鴻海能有現在世界第一的地位，不僅是因為鴻海在零組件上的佈局才有如今的規模，鴻海產品的多樣性也是一個優勢，而這些強項都是鴻海在面對競爭對手時的護城河。

同時劉揚偉也強調，立訊現在打的是團體戰、走廠商策略結盟路線，「這表示鴻海還是很難靠一己之力攻下的，」劉揚偉笑著說。

伏筆：鎧勝-KY下市後，仍有「賣廠」選項

隨13日鎧勝-KY與和碩先後停牌，宣佈將有重要大事將公佈，事件發生和碩宣佈加碼立訊持股事件後，業界立刻聯想恐「立訊併購」有關。若立訊要直接併購鎧勝-KY，除需大股東和碩同意，還要經投審會點頭，並獲鎧勝-KY董事會同意；而若只是買鎧勝-KY中國工廠，則只需要鎧勝-KY舉行重大訊息即可，因此兩公司一起停牌，瞬時讓市場高度震驚。

即便和碩宣佈的是併入子公司鎧勝-KY，而不是賣掉，但合併下市後，未來鎧勝-KY金屬機殼廠是否整理後出售？仍並非是不可能的事，換言之，蘋果供應鏈未來的合縱連橫故事未完，仍將持續發酵。

責任編輯：蕭閔云