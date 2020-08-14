中華航空證實，旗下的「華旅網際旅行社」將結束營業，多數員工將裁員。

不敵疫情，又一家旅行業者倒下，中華航空證實，旗下的「華旅網際旅行社（以下簡稱：華旅）」將結束營業，多數員工將裁員、董事長也在六月時主動請辭。根據交通部觀光局數據，截至七月，今年申請停業的旅行社多達17家、解散26家。

主打「機+酒」，不堪疫情衝擊，華旅宣布停業

華航官方證實華旅結束營業消息，並解釋主要原因為：「旅行業受大環境影響狀況不佳，中長期營運備受挑戰，華旅網際旅行社決定在虧損尚未大幅擴大前，適時結束營業並依法辦理清算。」目前，已經陸續通知相關業者及旅客辦理相關退票作業。

華旅是華航旗下100%投資的旅行社，成立於2001年5月，前董事長周玲紋今（14）日接受媒體聯訪時表示，早年網路訂票不盛行的年代，華旅的功能是作為華航的票倉，因此本身規模並不大。

隨著自由行風氣日益興盛，後來轉型成一般旅行社，搭配華航機票主打「機+酒」精緻旅遊等產品，近期也有推出國內旅遊套裝行程。

周玲紋表示，今年受到疫情衝擊，四月的時候曾思考要轉型，內部也有一些規劃，不過他認為，旅遊市場短期不見好轉，四月時就曾提過一次離職，雖被慰留，但仍因為不看好旅遊產業前景在六月離職，目前華旅董事長，由華航台北分公司總經理丘偉端兼任。

陸續啟動裁員，員工可選擇轉任華航集團

事實上，華旅從今年一月起，已經陸續啟動四波裁員，上周也才剛剛裁員三人，台北市勞動局表示，仍未接到華旅提出大量解僱，目前仍有17位員工留下善後。

華旅員工將何去何從？

周玲紋表示，華旅有一部份員工來自華航調派，一部分則是本身應聘的。華航表示：「華旅感謝員工多年來的付出」，未來員工可以選擇轉任華航集團關係企業，或是選擇優惠退職、依法資遣。

由於華旅的規模並不大，對華航來說，定位一向都是「兼著做」，賣賣機加酒行程。此外，華航機票通路除了官網售票，就是以一般旅行社為主，華旅的存在，本身定位就顯得尷尬，因此結束營業，對整體產業衝擊有限。

責任編輯：錢玉紘