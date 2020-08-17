看破「藝人不會永保新鮮」的宿命，當網紅愈來愈像藝人，如何保持事業長青？呱吉近期斷捨離的展開組織調整，他透露下一個事業新階段將是朝「跨串流平台」發展！

當網紅愈來愈類似藝人，流量變現高度倚靠觀眾的新鮮感與好奇心，如何保持長青？呱吉找到新的答案。

2018年成為政壇新秀的「呱吉」邱威傑，在網紅圈已打滾超過6年，然而新手上路忙於政事讓他荒於經營網紅事業，停滯的訂閱數讓呱吉本人也焦慮起來；跟其他金字塔「頭部網紅」開拍新主題內容策略不同，呱吉斷捨離的在近期重組了團隊、展開募資，新拐點方向是：要朝「新串流平台」衝刺。

「我沒有花精神調整內容，甚至快7成內容是上片時我才看到！」呱吉面對頻道成長的停滯期，焦慮難掩，即便是政治工作的淡季「休會期」，呱吉忙碌的議員身份也讓他只能分出5成時間兼顧網紅事業，他創立的陸伍伍參伍公司因為「老闆不在家」，創意似乎陷入低潮。

「如果我100%精神在經營頻道上的話，我很早就飛天了，比方訂閱數破百萬。」呱吉想到現況，內心也對團隊有愧疚，畢竟是一家資歷尚淺的新創團隊，引領團隊責任身繫於老闆一人，又半天看不到老闆，少了領頭羊，似乎是有點迷失感。

呱吉身兼議員跟網紅公司經營者兩角色，讓他分身乏術，網紅公司成長也面臨瓶頸。 侯俊偉攝影

訂閱停滯，結束員工明星感時期

陷入瓶頸的團隊、分身乏術的老闆，呱吉腦袋並沒有停下商業思考。創業第六年，團隊已完成第三次轉型，今年正展開第四次轉型。

在此必須先回顧呱吉團隊第二次轉型，他成功幫每位員工塑造了「明星感」，團隊所有人都在台前表現，「多數觀眾認得每一個工作人員，但這個階段已告一段落。」呱吉說。

為什麼要結束？他坦言「公司內部有了矛盾」，雖然彼此感情很好，但對如何做節目內容開始有不同的想法，為了各自發揮長才，呱吉為幾個具明星感的成員切割了團隊，反而讓團隊間有互相競爭又合作的狀態，「我認為這是很失敗的做法，超級失敗的設計。」

「上班不要看」這個系列頻道創造許多明星感員工，但呱吉坦言讓內部出現很多矛盾，是錯誤的策略。 翻攝自呱吉臉書

為了突破，呱吉毅然決然啟動第四階段轉型，把「陸伍伍參伍」轉型為專業節目製作公司，用高品質節目製作來營利，不再靠單一明星認識度衝流量。「這樣合作有更多彈性，有呱吉也好，沒有也沒關係，至少品質是好的。」他說。

為成為專業內容團隊，團隊組織架構需更完善，他將企劃獨立為單一部門並延攬創意總監管理，「這個人有部分取代我過去角色，我以前是創辦人兼創意總監，」呱吉說，甚至是讓不適合的員工離開，增補適合屬性的員工進來，讓新主管能在他缺席時，Hold住團隊。

藝人不會永保新鮮！團隊轉型專業製作

會做這樣的轉變，也是基於他對網紅產業的觀察。呱吉說，網紅產業最近一兩年最大的變化，在於頭部網紅的轉型。「以前是靠流量變現或廣告分潤、業配，現在頭部網紅會多角經營，一類是開店如經營餐廳或茶飲、賣實體商品，我認為有一定程度風險，很像演藝圈大哥投資餐廳賠錢，領域不同，要小心，也很難跟自己商業模式結合。」

為了追求成長，部分百萬訂閱網紅開始經營多元事業，但呱吉認為是危險的嘗試。 翻攝自呱吉臉書

另一個頭部網紅會做的，是往不同串流平台發展，而呱吉也有同樣打算。「YouTube設計機制是容易流量變現，我們一週生產三～五支影片，若含呱吉頻道則是六～七支，坦白說不可能高品質，而且拍講一些幹話的影片得到的流量不見得比高品質的差，」呱吉看穿平台觀眾多數抱著消磨時間心態，計畫跨平台發展。

「藝人不會永保新鮮的，就算做再好，訂閱數一兩百萬，甚至有訂閱數10～20萬的網紅就已面臨瓶頸，」呱吉觀察到，即便網紅累積經驗值，內容越做越好，但卻觀看數卻可能越來越差，因為：觀眾對他失去興趣了。

該如何拯救這命運？「我們公司開始要做以節目為主，高品質的節目，Netflix或Amazon Prime願意花錢去買的，才是對的層次。」呱吉說，目前雖還沒開始，但方向已經確定：製作國際水準等級的節目，賣到更多串流平台。

Netflix近期買了三部國片，但都銷售不如預期，呱吉期望能扭轉國內節目製作團隊的低迷氣氛。 pexels

而呱吉認為眼光跟他同路的，還有薩泰爾娛樂。呱吉正規劃多個提案，並準備啟動新一輪募資，而包含「孤獨的美食廢人」升級版篇，也可能開新系列，未來呱吉將從賣人物吸引力，轉為賣內容賣品質的製作公司。

「很難想像網紅可以一集花費200萬元（拍製）嗎？就是希望內容做到國際水準！」呱吉說。這個新闖入政壇的網紅企業家，已經找好下一個舞台，就是打入更多串流影音平台、打國際市場。

責任編輯：蕭閔云