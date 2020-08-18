為了提高半導體材料供貨，搶攻5G需求商機，三菱化學計劃2021年將在台灣興建新工廠，預計總投資額超過十億日圓。

因來自台積電等台灣客戶的訂單強勁，傳出日本三菱化學（Mitsubishi Chemical）將在台灣興建新工廠、生產使用於半導體製造的洗淨劑產品，藉此將整體產能較現行提高5成。

據外媒報導，因來自台積電等台灣廠商的訂單強勁，讓三菱化學決定於2021年在台灣興建新工廠、生產使用於5G用半導體等用途的高性能化學品，投資額預估為十幾億日圓，將整體產能較現行提高5成。

報導指出，三菱化學的新廠將位於新竹市，生產使用於半導體製造的洗淨劑。要將附著在矽晶圓上的微小不純物去除的工程中需使用洗淨劑，台積電等廠商為三菱化學的主要客戶。

據報導，台積電雖也在中國設有工廠，不過最先進產品都在台灣生產，且因美中貿易戰、增添中國地緣政治風險，也讓台灣的投資優勢增加，日本其他材料商也增強在台灣的產能。

日立化成投下75億日圓（約新台幣20.8億元）在台灣興建的PCB用高性能積層材料新廠已在5月開始進行生產；三井化學投資50億日圓（約新台幣13.9億元）、生產半導體製程所需的膠帶產品「ICROS膠帶」的高雄新廠於1月啟用、產能提高至原先的1.5倍。

世界半導體貿易統計協會（WSTS）在6月時公布預測報告指出，2021年全球半導體銷售額預估為4,522.52億美元（約新台幣13.2兆元）、將較2020年預估值（年增3.3％至4,259.66億美元，約新台幣12.5兆元）成長6.2％。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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