Epic Games再度表示，蘋果已威脅要在兩週內關閉Epic Games的開發者帳號，中斷《要塞英雄》在iPhone或Mac上的下載或更新。

推出人氣大逃殺遊戲《要塞英雄》的Epic Games，日前針對App內付費的抽成問題，大動作對蘋果App Store、Google Play Store提告。Epic Games再度表示，蘋果已威脅要在兩週內關閉Epic Games的開發者帳號，中斷《要塞英雄》在iPhone或Mac上的下載或更新。

由於Epic Game針對蘋果App Store的App內付費高達30%抽成，也就是俗稱的「蘋果稅」感到不滿，接連向蘋果開砲，強調希望爭取「App自由」，對於近來飽受壟斷惡名纏身的蘋果來說，無疑是雪上加霜。

蘋果以關閉開發者帳號威脅，要求Epic Games兩週內修正

蘋果的信件中顯示，若是Epic Games未在8月28日之前調整產品以符合App Store的平台規定，則將中止Epic Games使用開發者帳號。由於蘋果要求所有在iOS、Mac OS平台上的更新版本，在釋出前必須經過蘋果團隊的審核，同時開發人員必須透過開發者帳號進行遊戲更新，因此若蘋果和Epic Games兩方持續僵持不下，恐怕會讓《要塞英雄》在iPhone、Mac上的玩家面臨無法下載最新版甚或無遊戲可玩的窘境。

相較於其他的遊戲開發商需要依靠蘋果資源，例如蘋果遊戲引擎Metal ，自己擁有遊戲引擎Unreal Engine的Epic Games已是相對獨立，甚至能將Unreal Engine授權給其他遊戲開發商，所以，蘋果和Epic Games相爭，最糟的結果可能會是流失iPhone、Mac的《要塞英雄》玩家，但《要塞英雄》還是能持續在其他平台更新而不受蘋果桎梏。目前Epic Games的市值約為173億美元，市場認為Unreal Engine的發展潛力佔Epic Games估值的很大一部分。

另外，蘋果以一貫毫無妥協的態度要求Epic Games符合App Store規定，恐可能讓其他遊戲開發商考慮減少對蘋果資源的依賴，轉向投靠其他遊戲引擎的開發，例如Epic Games在遊戲引擎市場的競爭者Unity，可能是兩強相爭之下的間接得利者。

資料來源：The Verge、CNBC

責任編輯：錢玉紘