蘋果與開發人員之間的矛盾，已經越演越烈。上週熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games由於試圖繞過App Store與Google Play的內建付費機制，以免除高額的30%抽佣而被下架，引發爭議與許多企業的反彈。
Epic Games在《要塞英雄》內，加入了由Epic Games平台直接付費選項，規避平台方30%抽佣之餘，價格還比直接購買要低上30%，蘋果便以違反平台規範為由將其下架，Google隨後也跟上蘋果的決定。
Epic Games：這是消費者與開發者的基本自由！
為了反擊兩大App平台的作法，Epic Games不僅向蘋果及Google提告，更特意製作了一支短片，模仿蘋果1984年的麥金塔廣告，當時蘋果在廣告聲稱，「1月24日，蘋果將推出麥金塔電腦，您會看見1984為何不會成為《1984》。」
Epic Games透過這支影片控訴蘋果壟斷，「Epic Games反抗了蘋果的壟斷，蘋果因此阻擋10億台設備下載《要塞英雄》作為報復。參加這場戰鬥，別讓2020年成為《1984》。」並在推特上發起#FreeFornite抗議活動。
Epic Games執行長提姆．斯維尼（Tim Sweeney）週末更進一步表示，這次與蘋果的鬥爭重點不是金錢，而是開發人員與消費者的自由與權益，「基礎層面上，我們爭取的是民眾自由安裝App的權利、開發人員自由發布App的權利，以及兩者直接展開業務的自由。」
斯維尼強調，他們必須挺身捍衛受到侵犯的權利，即使得向大家喜愛的蘋果發起鬥爭也在所不惜，並解釋雖然很多人認為這只是兩家大企業在為錢而爭執，他聲稱公司爭取的是所有消費者與開發人員的基本自由，而不是獨厚自身的特殊待遇。
Facebook指責蘋果不肯放棄抽佣，剝奪小型企業30%血汗錢
實際上，這已經不是蘋果首度因App Store的抽佣起爭議，7月底登場的反壟斷聽證會上，App Store議題也成為話題焦點，但蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）態度強硬，聲稱用戶若不喜歡他們的作法，可以去用Android手機。
去年Spotify撰寫了蘋果的5大罪狀，控訴App Store打壓競爭，並向歐盟提起反壟斷訴訟，高額手續費便是其中一個控訴重點，這令其餘App難以與蘋果自己的服務競爭，因為他們不用負擔沈重的稅率。
這次Epic Games與蘋果的抗爭，也激發許多企業的共鳴，除了上述的Spotify外，交友軟體Tinder母公司Match Group發文聲援，「我們完全支持Epic Games的努力，揭露蘋果如何運用其主導地位及不公平的政策傷害消費者、App開發人員及企業家。全球監管單位都表達過類似的擔憂，並開始審查蘋果任意妄為的規範。」
在疫情導致各項活動轉往線上時，App Store的高額抽佣受到更嚴重的非難。OTA平台Airbnb、健身課程服務ClassPass等以往豁免手續費的實體服務業者，因推出線上烹飪、健身課程，也必須繳納30%的營收，引發兩家企業投訴。
Facebook在發表為小型商家設計的線上付費活動功能時，也指責當Android不收取任何費用時，蘋果依舊堅持30%的抽佣。
線上付費活動功能主要是為了在實體活動紛紛因疫情停辦的當下，企業可以透過Facebook舉辦收費課程、講座或賽事等線上活動，緩解受疫情衝擊業務停擺的負擔。
Facebook聲稱，他們曾要求蘋果減免30%的App Store手續費，或者允許透過Facebook Pay付款，好承擔企業們的交易成本，然而蘋果拒絕了這項要求，於是企業僅能獲得70%的血汗錢。
各界對App Store稅率的不滿積累已久，如今Epic Games事件可能只是一個引爆點，儘管庫克不以為然地認為用戶可以去用Android，但直到蘋果制定出能讓多數企業滿意的稅率與規範以前，類似的爭議未來恐怕只會越來越多。
責任編輯：蕭閔云
資料來源：The Verge、TechCrunch、Forbes