上週Epic Games與蘋果爆發的App Store手續費爭端，如今越來越多企業響應，執行長強調他們爭取的不只金錢，而是消費者與開發人員的基本自由。

蘋果與開發人員之間的矛盾，已經越演越烈。上週熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games由於試圖繞過App Store與Google Play的內建付費機制，以免除高額的30%抽佣而被下架，引發爭議與許多企業的反彈。

Epic Games在《要塞英雄》內，加入了由Epic Games平台直接付費選項，規避平台方30%抽佣之餘，價格還比直接購買要低上30%，蘋果便以違反平台規範為由將其下架，Google隨後也跟上蘋果的決定。

Epic Games：這是消費者與開發者的基本自由！

為了反擊兩大App平台的作法，Epic Games不僅向蘋果及Google提告，更特意製作了一支短片，模仿蘋果1984年的麥金塔廣告，當時蘋果在廣告聲稱，「1月24日，蘋果將推出麥金塔電腦，您會看見1984為何不會成為《1984》。」

Epic Games透過這支影片控訴蘋果壟斷，「Epic Games反抗了蘋果的壟斷，蘋果因此阻擋10億台設備下載《要塞英雄》作為報復。參加這場戰鬥，別讓2020年成為《1984》。」並在推特上發起#FreeFornite抗議活動。

Epic Games特意製作影片抨擊蘋果壟斷有如「老大哥」，希望外界一同參與抗爭別讓2020年成為《1984》。 YouTube

Epic Games執行長提姆．斯維尼（Tim Sweeney）週末更進一步表示，這次與蘋果的鬥爭重點不是金錢，而是開發人員與消費者的自由與權益，「基礎層面上，我們爭取的是民眾自由安裝App的權利、開發人員自由發布App的權利，以及兩者直接展開業務的自由。」

At the most basic level, we’re fighting for the freedom of people who bought smartphones to install apps from sources of their choosing, the freedom for creators of apps to distribute them as they choose, and the freedom of both groups to do business directly. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 14, 2020

斯維尼強調，他們必須挺身捍衛受到侵犯的權利，即使得向大家喜愛的蘋果發起鬥爭也在所不惜，並解釋雖然很多人認為這只是兩家大企業在為錢而爭執，他聲稱公司爭取的是所有消費者與開發人員的基本自由，而不是獨厚自身的特殊待遇。

Facebook指責蘋果不肯放棄抽佣，剝奪小型企業30%血汗錢

實際上，這已經不是蘋果首度因App Store的抽佣起爭議，7月底登場的反壟斷聽證會上，App Store議題也成為話題焦點，但蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）態度強硬，聲稱用戶若不喜歡他們的作法，可以去用Android手機。

去年Spotify撰寫了蘋果的5大罪狀，控訴App Store打壓競爭，並向歐盟提起反壟斷訴訟，高額手續費便是其中一個控訴重點，這令其餘App難以與蘋果自己的服務競爭，因為他們不用負擔沈重的稅率。

Spotify曾在去年控訴蘋果壟斷，不只成立網站陳述蘋果的5大罪狀，更向歐盟提起訴訟。 shutterstock

這次Epic Games與蘋果的抗爭，也激發許多企業的共鳴，除了上述的Spotify外，交友軟體Tinder母公司Match Group發文聲援，「我們完全支持Epic Games的努力，揭露蘋果如何運用其主導地位及不公平的政策傷害消費者、App開發人員及企業家。全球監管單位都表達過類似的擔憂，並開始審查蘋果任意妄為的規範。」

在疫情導致各項活動轉往線上時，App Store的高額抽佣受到更嚴重的非難。OTA平台Airbnb、健身課程服務ClassPass等以往豁免手續費的實體服務業者，因推出線上烹飪、健身課程，也必須繳納30%的營收，引發兩家企業投訴。

Facebook在發表為小型商家設計的線上付費活動功能時，也指責當Android不收取任何費用時，蘋果依舊堅持30%的抽佣。

線上付費活動功能主要是為了在實體活動紛紛因疫情停辦的當下，企業可以透過Facebook舉辦收費課程、講座或賽事等線上活動，緩解受疫情衝擊業務停擺的負擔。

Facebook聲稱，他們曾要求蘋果減免30%的App Store手續費，或者允許透過Facebook Pay付款，好承擔企業們的交易成本，然而蘋果拒絕了這項要求，於是企業僅能獲得70%的血汗錢。

各界對App Store稅率的不滿積累已久，如今Epic Games事件可能只是一個引爆點，儘管庫克不以為然地認為用戶可以去用Android，但直到蘋果制定出能讓多數企業滿意的稅率與規範以前，類似的爭議未來恐怕只會越來越多。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、TechCrunch、Forbes