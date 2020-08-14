蘋果App Store及Google Play Store以違反平台支付規則為由將人氣遊戲Fortnite下架，Epic Games向平台提壟斷訴訟。

蘋果App Store以違反平台支付規則為由，將歐美人氣大逃殺遊戲《Fortnite》（要塞英雄）下架，不久後Google的Play Store也以同樣的原因將《Fortnite》下架，讓市場再度關注平台對開發商的抽成及運營規則，是否有違反壟斷法的疑慮。

目前已經下載的《要塞英雄》仍可使用，但用戶已經無法在App Store、Play Store兩平台找到可下載的App。

FreeFortnite！Epic Games邀玩家反擊，控訴巨頭壟斷App市場

由Epic Games推出的《要塞英雄》，因為在App內購系統（In-app Purchase）增加「在Epic Games平台直接付費」的選項，且更令玩家動心的是，購買相同價值的虛擬遊戲貨幣可獲得20％的折扣價格，比透過App Store購買還便宜，因此蘋果以「違反平台支付規範」的理由，將《要塞英雄》由全球App Store下架。

在蘋果大動作移除《要塞英雄》之後，Epic Games立即向蘋果提出反壟斷訴訟，藉此再次強調蘋果壟斷市場、強欺開發商的形象。

此外，Epic Games同樣向Google提告，控訴其以平台開發資源牽制手機廠商，透過使用者體驗（UI）設計，讓使用者習慣透過Google Play平台購買服務、App、或虛擬貨幣，顯然已經違背過去Google屢次強調「不為惡」的企業精神。

Epic Games同時也在YouTube和《要塞英雄》內播放抗議影片，呼籲玩家支持Epic Games與蘋果之間的「戰鬥」，並發起#FreeFortnite口號。

由於日前蘋果和Google皆因違反壟斷法疑慮，被要求出席國會聽證會備詢，因此Epic Games趁機高調抗議兩大巨頭對App內購費用的抽成，觸動敏感話題。過去Spotify也曾因蘋果高達30％的App內購付費抽成，向歐盟對蘋果提出違反壟斷的訴訟。

針對Epic Games的大動作反擊，蘋果在聲明中表示，Epic Games在App中導入未經蘋果審查或批准的功能，此舉顯然違反App Store中針對App內付費的規定。蘋果希望能和Epic Games一起解決的此次「侵權行為」，讓《要塞英雄》回返App Store，但並無意為Epic Games開先例做特殊安排。

Google則強調為了維護Android平台上公平的開發生態，因此必須將違反Play Store規則的《要塞英雄》下架，但公司希望與Epic Games持續溝通，讓《要塞英雄》回到Play Store。

資料來源：Epic Games-1、Epic Games-2、The Verge、CNBC

責任編輯：張庭銉