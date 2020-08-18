可成以419億元賣泰州廠給藍思科技，退出智慧手機戰局，董事長洪水樹被視為精明企業家，為何他說：不該把台灣系統組裝代工廠「當塑膠」？8個現場問答紀實。

「下一次站在這裡，就是我買、併購別人！」可成董事長洪水樹18日傍晚在證交所位於101大樓辦公室前，對《數位時代》記者說。

今天，他是來宣佈出售中國泰州工廠（可勝及可利）資產消息，對手是中國保護玻璃大廠藍思科技，買廠金額將全數以現金支付，今年底預計完成資產交割，出售金額相當419億台幣。泰州廠並非可成最大的工廠，接單出貨約佔可成40%營收。

其實在2020年初，可成洪水樹積極找買家收購中國工廠的消息就蔓延開來，「洪水樹累了，不想做金屬機殼了！？」業界疑問頗多，但情勢近期逐漸明朗，當緯創賣昆山智慧手機廠給立訊、和碩併購鎧勝-KY，洪水樹坦言：「供應鏈垂直跟水平整合愈來愈積極。」

可成董事長洪水樹（中）。 王郁倫攝影

台灣金屬機殼巨頭賣廠給紅色供應鏈，波濤洶湧的供應鏈整併潮中，可成決定淡出iPhone競爭，洪水樹看到什麼？為什麼不參加競爭？出售價格是不是賣得漂亮？《數位時代》嘗試整理可成財報及洪水樹與巫俊毅出席重大訊息記者會現場問答，拆解這些疑問。

Q.未來筆電跟平板等訂單都會逐漸被紅色供應鏈吃掉嗎？

洪水樹：很多媒體報導把台灣系統廠「當塑膠」一樣，沒這麼容易！其實詳細去看，裡頭有非常多複雜的管理和技術。所有公司都在求新求變，但媒體都假設大家三年～五年都一樣，但一定是「不一樣」，一定會能力提升，方向更多元化，大家動態的向前走，我相信是大家一起努力向前走，會有新的路。

Q可成泰州廠價格漂亮嗎？

根據財報顯示，可成兩家泰州子公司可勝及可利淨值分別為90.48億元及70.9億元，合計淨值為161.38億元，而出售價格419億元，是泰州廠淨值的2.6倍。

業者指出，一般含訂單出售工廠，售價都在淨值的1.5～2倍開始談，若純出售廠辦硬體，則多半折價8折左右出售。以這樣的標準來看，可成此次出售泰州廠金額顯然屬於槓桿倍數高的區間，賣價相當漂亮。

對此可成投資長巫俊毅指出，該出售價格是在雙方合意下達成高度共識，泰州廠接單出貨金額約相當2019年營收4成，也就是366億元，該價格除包含工廠設備及業務移轉，也包含「可成在金屬機殼的領導優勢」。

洪水樹在重大訊息記者會前與幹部討論細節。 王郁倫攝影

Q為什麼買方是藍思科技？

此次參與可成售廠的接洽者，傳包括立訊及藍思等陸企，但最後為何是藍思出線？巫俊毅表示，這次是開放合作對象，綜合評估選擇對公司最有利方案，未來，可成仍會維持部分產能，配合該客戶做手機產品開發，且會以這次交易對象藍思科技為優先合作對象。

據了解，未來藍思會自己生產iPhone金屬邊框並與自家保護玻璃嵌合，但因需求量大，可成也將生產iPhone手機金屬邊框，交給藍思泰州廠，雙方業務仍有高度合作性，這也是為何智慧手機佔可成年營收50%，但泰州廠營收占比僅40%原因。

藍思科技創辦人暨董事長周群飛創業故事傳奇，如今是中國女首富。 藍思科技微博官網

Q可成為什麼要淡出智慧手機業務？

巫俊毅表示，主要考量有三點：1.國際貿易情勢變化，2.客戶策略改變，3.供應鏈走向價格導向的競爭。他解釋，疫情下，其實今年上半可成表現還蠻突出，考量價格競爭，可成選擇股東最大利益下，資源重整，策略轉型，這才是這次交易最重要精神。

巫俊毅坦言，手機業務過去確實承受較大獲利壓力，希望交易完成後，長期目標是提升獲利能力，盡可能外部併購，找尋下一個成長動能。

Q後續還會賣廠嗎？會投資藍思科技嗎？

巫俊毅說：沒有預期。未來宿遷跟台灣將是可成最大兩個發展重心，5G及汽車產業還有很大產能需求，會做最佳調配。

洪水樹強調，可成賣掉泰州廠後，機殼產能仍非常龐大，尤其機構相關領域，可成還是有佈局非常完整的製造平台矩陣，「我們連刀具都自己做，模具鋼進廠內變成模具治具。」他也強調，沒有規劃投資藍思科技。

可成董事長洪水樹今年6月股東會曾預告大舉投資併購，為轉型埋下伏筆。 王郁倫攝影

Q可成未來營運重心？

「可成未來海外新投資，都不會是現在想像只做機殼。」洪水樹說。他解釋，過去30年可成是純金屬機殼製造廠，非常專注，但今天成長到這樣的量體規模後，未來應該有更多樣化的投入。

洪水樹表示，今天會處分泰州廠，也是因為體認這個時機點，是時候改變發展策略，「應該改變」成為可成最大動力，可成必須重新聚焦長期有利的發展行業，但投入新行業無法定時間表，但可成願盡最大心力，以最積極行動做投資佈局，「或許不用多久我們會在此再見面！」他暗示今年內或將有積極併購。

巫俊毅則表示，機構件是可成核心產品，可成會擴大既有優勢，筆電跟平板業務仍將持續，另外5G散熱機構也是成長機會，汽車零組件更是下一個成長動能，新能源車零件正持續出貨，並陸續有新單挹注，未來可成將有充足產能與國際車廠合作，下一步也將投入精密製造及醫療產業。

Q外界批評可成因為是獨立機殼廠，面臨組裝廠壓力？未來會自己做組裝？

洪水樹說「未必！」因為客戶來說，產品不可能只有單一供應商，一並會有兩～三家，可成作為獨立機殼廠一直有一個「看不見的好處是：我到處是朋友」，過去可成在IT產業就是獨立存在著，跟任何組裝廠都能交易，即便有些大廠機殼產能很大（比方鴻海），跟可成也合作愉快。

可成不會自己做終端組裝，因為不可能跟客戶（組裝廠）競爭。

鴻海本身有鴻準機殼廠，但跟可成也有業務往來。 鴻海科技集團官網

Q少了40%營收，可成的未來怎麼看？

洪水樹表示：2021年仍將以筆電跟平板業務為主，汽車今年剛開始，比例偏低，還需要更長一段時間才有效果，但過去可成是有機成長，未來「非有機」成長會迅速爬升，可成會盡最大努力，外界可以拭目以待。

處份泰州後，第一個印象會是diverse(多角化)，多角化必須invest（投資），未來可成營收確實會有一段時間比較低，但這是為了很徹底轉型的必經陣痛期，「我們看了很多轉型的模式，我們選擇最積極徹底的模式，」著眼是長期10～20年的發展，稍微有一點後退，是為了更好的前進。