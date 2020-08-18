保護玻璃製造商藍思科技創辦人周群飛的創業歷程超精彩，從打工仔翻身女富豪，甚至讓蘋果都要看她臉色，果粉只能排隊等！背後還有什麼精彩的故事？

中國企業藍思科技正式以14.27億美元（約台幣414億元）的價格，買下蘋果機殼供應商可成科技（2474）的中國廠。這間聽來陌生的公司，背後到底什麼來頭？

藍思科技創辦人暨董事長周群飛生活不高調，但公眾場合總是身穿大紅套裝，在男性眾多的科技業中十分醒目，她總是笑瞇瞇的，連眼睛也笑成兩道彎月，如果不提從失學打工仔變中國女富豪的故事，完全看不出她的創業史如此傳奇。

周群飛她所創辦的藍思科技做智慧手機保護玻璃及高硬度藍寶石玻璃，2008年成為蘋果的關鍵材料供應商，大量訂單讓她不僅當上中國女富豪，名列2019年《胡潤全球富豪榜》第186名，更是十三屆政協委員。她跟夫婿兩人身價粗估上看680億人民幣（約台幣2,819億元），她也有了一個「手機玻璃女王」封號。

藍思科技創辦人暨董事長周群飛總是一身大紅套裝，非常顯目。 藍思科技微博官網

33歲就創立藍思科技時，靠打工翻身的實業家

周群飛如今身價顯赫，但創業故事卻相當起伏。藍思科技創立於2003年深圳，從事網印玻璃加工業務，那年周群飛才33歲。

在此之前，周群飛只是一個從湖南山村南漂的打工少女，她1970年生，因5歲時母親自殺，父親處理炸藥受重傷，經濟窘迫下，她必須白天打工，晚上念深圳大學夜校來學習一技之長。

中國媒體報導，她在深圳澳亞玻璃加工廠打工時，當時因為強大的學習力跟執行力，在老闆工廠出問題，連廠長都辭職時，挺身爭取協助工廠管理量產，最後不僅經營成功，更因朝夕相處嫁給老闆，但隨後兩人離異。

周群飛創立的藍思科技2015年掛牌上市。 藍思科技微博官網

鄉野傳奇多，女富豪一手掌握手機巨頭訂單

外傳她也跟中國最大的玻璃生產商伯恩光學有一段恩怨，從伯恩挖走不少人才跟客戶，甚至有鄉野傳說她曾當過伯恩老闆小三，最後扶正，成立新公司後卻把客戶帶走，還離了婚，戲劇化的故事讓雙方結下樑子，不過這段故事從未獲得證實。

幾番闖蕩，周群飛累積了客戶跟技術，為藍思成立鋪下基石。2003年藍思科技在深圳成立，藍思取名來自「LENS」，就是鏡片的意思，2004年，藍思就拿下摩托羅拉V3智慧手機保護玻璃大單。

2006年隨業務擴張，她衣錦還鄉到湖南設廠，2008年，藍思正式打入iPhone背蓋保護玻璃供應鏈，成為關鍵的一役，到如今，從三星、蘋果、華為、OPPO、VIVO、小米、特斯拉到亞馬遜都是她的客戶。

供應鏈甚至傳出，當年蘋果推出的白色iPhone4熱賣，但持續缺貨，就是因為只有藍思會做塗白漆的玻璃，因為白色塗層不能太厚，否則無法跟觸控面板貼合，順利感應，太薄又透光，生產難度高，一小時只能做三片，導致當年全世界買家都在等貨。

而隨後蘋果發表的第一代AppleWatch，初期量產數量稀少，也傳出是因錶面的藍寶石玻璃護蓋量產不足，由於藍思供應4成以上AppleWatch玻璃保護蓋，讓蘋果也得看藍思臉色。

睡在公司的超級工作狂，沒有「不可能」、「做不到」

「我想要做好的事，不吃不睡我一定要做好，而且我不會輕言放棄。」周群飛曾這樣說。而她的完美主義精神，也讓所創立的藍思企業文化同樣要求「反應要快」，必須很快執行，迅速給答案，雷厲風行到極致，她幾乎各廠區都有專屬宿舍，「推開辦公室門就回家」彷彿工作狂。

「我睡在公司，可以更快速解決工作問題。」周群飛說，這樣更可以快速跟員工溝通，而在企業內，「不可能」及「做不到」也是兩大禁語，她曾在受訪時也坦言，不能容忍明天的自己不能超過今天，每天必須進步。

藍思科技近年業績大幅攀升，主要是蘋果大幅下單關係。 藍思科技微博官網

由於苦過來，周群飛苦幹實幹的精神廣受員工愛戴，相對工作上的強悍，對員工她卻相當照顧，甚至曾因為員工公開落淚，也讓屬下相當擁戴，許多部屬私稱她「周董」。

如今藍思科技已經成為中國500強企業，全中國員工人數破10萬人，致力於導入自動化生產製造，也投入工業大數據，打造藍思雲用AI圖像辨識做玻璃的生產製造，藍思正加速追趕智慧製造。

2019年，藍思科技年營收303億人民幣，稅後純益26億元，2020年上半年，營收155.68億元，年增37%。獲利19.12億人民幣，轉虧為盈，EPS0.43元。

藍思創辦人周群飛最後嫁給每天載她回家的司機，成為一段佳話，先生也跟她一同慶祝藍思掛牌。 藍思科技微博官網

這幾年藍思積極投資陶瓷精密、新材料，並到越南設廠，因枝開葉散而成立藍思集團，並加速展開上下游垂直整合，比方入股豪恩聲學，如今藍思加速擴張產業鏈這張網，佈局之手也伸向金屬機殼。

可成董事長洪水樹（中）。 王郁倫攝影

5G時代，周群飛曾說，金屬機殼屏蔽5G訊號不如玻璃背蓋性能好，未來智慧手機將雙面使用玻璃材質，藍思也積極準備掌握5G浪潮，如今卻逆向併購金屬機殼廠，看到了什麼機會？業界都在仔細觀察。

責任編輯：錢玉紘