印度正大力爭搶中國世界工廠地位，蘋果跟三星帶著供應鏈搶在激勵方案關門前申請落地，除組裝廠鴻海、緯創、和碩到位，蘋果評鑑的最佳供應商的可成、新日興怎說？

中印兩國衝突，爭搶世界工廠地位，政府各自祭出高額補貼扶植供應鏈，不同的是，中國扶植的是中國供應鏈，而印度則向蘋果與三星等手機巨頭招手，要拉他們的產業鏈落地，鴻海、和碩、緯創搶在獎勵優惠關門前已上車，允諾除印度內需，還會組裝外銷，印度正在磨刀霍霍要拿下「世界工廠」封號。

「蘋果和三星，印度用吸引人的政策歡迎你們！現在可以擴張你在印度的影響力。」印度科技部長Ravi Shankar Prasad上週末召開記者會，宣佈實施半年左右的生產獎勵方案（Production-Linked Incentive Scheme），獎勵金額相當65億美元，該申請方案在7月31日截止，獎勵方案關門前夕，台灣三大代工廠鴻海、和碩、緯創都已遞交出申請書。

這項獎勵計畫主要是鼓勵業者新增加的3C銷售，若來自印度在地製造生產，可以給予企業營收6%財務獎勵，這個獎勵從2019～2020年為基準點起算，值得注意的是，印度不只是要內需，還要出口。

印度宣佈，這項獎勵方案總計獲得22家印度本土及海外代工廠參與計畫，目標未來5年內產值上看1,530億美元，其中包含出口約佔60%。科技部官員Ravi Shankar Prasad表示，預計參與業者總投資金額達1,100億盧比（14.63億美元），可以創造120萬印度人就業機會。

蘋果CEO提姆庫克任內，蘋果大量倚重中國製造而崛起。 庫克微博

這22家申請業者中，除蘋果的三大代工廠：鴻海、和碩、緯創，還有三星的代工廠，本土業者有Dixon Lava與Micromax，另外零組件業者AT&S、Ascent Circuits,、Visicon、Walsin、Sahasra、Vitesco and Neolync，零件產值預計達59.84億美元。

台灣三大代工廠印度落地，精密金屬供應鏈觀望

台灣電子代工巨頭動起來了，但供應鏈呢？

蘋果年度評鑑全球「最佳供應商」的兩家製造廠商分別是可成跟新日興，兩家都屬金屬精密加工，分別負責iPhone、Macbook及AirPods等重要產品零件，但被問及是否去印度設廠？負責人洪水樹跟呂勝男都搖頭，似乎早被詢問，也已評估過，但目前沒有行動。

呂勝男則聽到是否去印度設廠？立刻答：「我們零件很精密，是藝術品等級！」他解釋，新日興的產品是在一個小空間內擠入70～100個零件，累積公差達三到四倍，必須靠高精密度才能解，若到當地要訓練個10年才能有成績，現在到底是空運便宜還是在地製造便宜？

新日興是蘋果最佳供應商前兩名，圖為董事長呂勝男。 王郁倫攝影

當然理論上「客戶在哪裡，有需要，新日興就到哪裡去，但投資有未來式，」呂勝男分析，空運一斤才幾十元成本，但若現在設廠帶一票台幹過去，在當地重複買一台上億元的設備製造，使製造成本倍增，到底當地生產還能便宜嗎？

但台灣缺工問題嚴重，眼下新日興台灣還缺1成人力，相當300人找不齊，缺人又缺電，台電不時跳電一下，新日興產線上的物品損失就幾十萬，台灣的條件限制也讓根留台灣的新日興傷透腦筋，「我們有到其他地方調查人力資訊，也問了技術管理人員有無意願到那邊去，或當地人員有沒有辦法做，這樣才可能選擇新廠地。」呂勝男最後說。

可成董座洪水樹則說，機殼雖屬於下游組裝，但技術含量較高，且印度、東南亞等地受限人才、配套供應鏈不完整，現階段不夠成熟到可承接金屬機殼訂單，但他也認同，未來在地生產是10年內製造業發展重點。

但台商即便不馬上去印度，中國製造擴張也面臨壓力。中美貿易戰、印中關係衝突，再加上中國10年緩漲的人力工資已經達臨界點⋯⋯都讓全球供應鏈必須重新思考，「我們在中國找研磨老師傅月薪9萬元的都有，」呂勝男透露，當中國工資居高不下，中國製造恐怕早已不甜。

可成董事長洪水樹認為印度供應鏈配套不足，可成自己單獨去無法提供好的製造品質。 王郁倫攝影

印度拉攏外商蘋果、三星，中國扶植在地製造與品牌

印度政府期望藉由拉攏「蘋果」跟「三星」兩大手機巨頭（合計市占率6成），將其供應鏈從中國連根拔來印度重植，這兩大品牌也看上印度龐大的市場潛力，由於現今過半市場由中國手機品牌把持，這次正好是「去紅」的機會。

印度科技部也透露，不排斥任何國家供應鏈申請獎勵方案，但目前為止22家申請業者中，沒有任何中國業者，而該申請方案從今年初開始已到7月31日結束。

《印度時報》更在上週末透露，一家蘋果代工廠正計畫將6條產線從中國遷移到印度生產，預計將生產50億美元價值的iPhone出口，一年內將聘用55,000萬名產線員工，除手機，也計畫生產平板跟筆電、桌機電腦。

外電也指出，鴻海計劃投資10億美元，在泰米爾納德邦州（Tamil Nadu state）擴建組裝iPhone的工廠，傳去年鴻海已在印度組裝iPhone11，而緯創先前組裝低階iPhone SE，但即將展開中高階手機組裝製造。

三星最早開始將中國工廠向外遷徙。 shutterstock

三星更是早已洞燭先機，今年8月宣佈關閉蘇州電腦工廠，但早在2018年就已關深圳與天津廠，2019年關惠州手機工廠，現在三星在中國已無下游組裝產能，撤退的速度比蘋果陣營更快。

不只是三星跟蘋果看上這個市場，Facebook及Google也積極搶進印度，投資當地Reliance Jio電信商，就是看好其推出的低價Android智慧手機加速當地普及率，可以率先爭取最大市占。

在蘋果及三星點頭下，印度正善用拉力（獎勵政策及市場誘因）及推力（對手中國的工資成本，在地化政策），廣招供應鏈落地，即便最末端供應鏈仍要5年到10年才能齊全到位，但可以預見是，印度這個龐大的市場正在複製20年前的中國經驗，用誘人的補貼向製造業招手，而台商正逐水草而居展開20年以來最大遷徙。

責任編輯：蕭閔云