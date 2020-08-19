電動車新創Canoo辦理募資，為IPO及新品上市做打算，國巨跟TPK-KY宸鴻宣佈將參與該私募，掌握電動車趨勢機會。

電動車新創募資受熱錢追捧，觸控模組大廠TPK-KY宸鴻及被動元件大廠國巨宣佈參與美國電動車新創Canoo上市前私募案，宸鴻大手筆砸1億美元，取得4.29%股權，國巨也投資1,000萬美元認股，該新創即將於納斯達克掛牌。

Canoo是電動車新創，新車預計2021～2022年上市。 Canoo

佈局汽車產業市場，參股電動車新創成為台廠打入供應鏈或掌握市場脈動的策略，Canoo是2017年成立，註冊於美國德拉瓦州，在加州運營的新創公司，主要業務是開發設計電動車，最大特色是開發的車款，車的內容量與底盤面積比（volume per footprint）很大，掌握了底盤模組化專利技術。

Canoo新創訴求底盤設計模組化。 Canoo

愈來愈多車廠需要開發底盤模組，以因應大量電動車新車款上市，降低成本。Canoo訴求有低開發成本及設計彈性等競爭優勢，該公司預估新車款於2022年上半可以開始量產上市，Canno計畫用訂閱制提供用戶使用電動車服務。

美國Canoo公司計畫募資6億美元，作為新車上市及規。另透過反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV（HCAC為美國那斯達克上市特殊目的併購公司；市值24億美元）進行合併，合併後新公司將以Canoo Inc.的名稱存續，並以CNOO為股票代號繼續在那斯達克上市。

Canoo的車款未來性高，後座有大空間交誼室。 Canoo

宸鴻19日宣佈投資1億美元（約新台幣29.48億元）參與Canoo上市前私募案，目的是拓展汽車、電動車產業業務，國巨透過子公司（國巨百慕達）參與Canoo的股權投資金額1,000萬美元，相當於2.94億台幣，國巨表示主要是為關注車用電子科技發展，並持續強化在車電零組件的深度佈局。

台廠紛紛投資電動車新創期望打入供應鏈。 Canoo

國巨佈局車用零組件積極，2018年才收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、2020年購併車用被動元件領導廠商美商基美（KEMET），國巨認為，入股美Canoo股權，可以讓國巨在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更完整。

責任編輯：蕭閔云