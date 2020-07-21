日前KPMG發表的2020年自動駕駛汽車準備度報告，在政府法規、技術創新、基礎建設以及消費者接受度等四項因素評比全球30個國家自駕車佈局。

近年來各國在自駕車的發展頗有加速趨勢，如中國年初宣布開建設有自動駕駛專用車道、長達161公里的「杭紹甬（杭州紹興寧波）超級高速公路」，並計畫在2022年通車。

日本的自駕車新規在今年四月生效，允許3級（編按1）自駕車在公路上行駛，該法允許駕駛員用手機、看電視，轉移注意力讓自駕系統自行驅動，但在緊急情況和系統故障時需要收回控制權。

編按1：SAE（美國汽車工程師協會）將自動駕駛等級區分為0～5級。等級0無自動化、等級1駕駛輔助、等級2部分自動，中等級0～2需要人類監控駕駛環境，至於等級3至5則交由系統監控，等級3是有條件自動，等級4高度自動、等級5完全自動。

不過，全球各國自駕車佈局最先進的國家並非中國或日本，根據KPMG日前發表的《2020年自動駕駛汽車準備度報告（Autonomous Vehicles Readiness Index）》，在綜合政策及法規、技術創新程度、基礎建設、消費者接受度等四項因素評比全球30個國家自駕車佈局，新加坡綜合表現傑出，名列第一，其次是荷蘭、挪威、美國、芬蘭。瑞典排名第六，南韓則是近年來自駕車發展的後起之秀，名列第七。

KPMG日前發佈《2020年自動駕駛汽車準備度報告》，從四個維度排名評比各國自駕車發展成熟度，表為綜合排名前20之榜單（最左列數字）。政策法規、技術創新、基礎建設、消費者接受度之欄位，呈現單一指標排行。 數位時代製作

台灣在今年第一次被納入評比中，名列13。這些名列前茅的各國在自駕車佈局上有哪些有利自駕車發展？又面對哪些挑戰？

新加坡拿到全球第一：自駕車法規領先全球

新加坡在2017年通過《公路交通法修正案》正式對自駕車測試進行規範，該法除了明示自駕車受用的測試情況，對事故發生的責任歸屬以及保險也有明確指示。2019年的提出TR68草案則為全球第一個為L3級以上自動駕駛技術發展提供法規指導和的國家統一標準的文件，當中針對人工智慧的法律框架有詳細說明。

新加坡良好的城市交通規劃、道路狀況及基礎建設亦有利自駕車發展。新加坡公共道路被世界經濟論壇的全球競爭力報告中被評為世界第一，2019年將自駕車在公共道路的測試區擴大到約1,000公里，今年甚至提撥將近600萬新加坡幣（約新台幣1.2億元）發展自駕測試區。

新加坡對自駕車開放的態度吸引全球汽車大廠，現代在今年3月宣布將在2022年在新加坡建立全球創新中心，中國汽車電子產品公司Desay則將自駕車的海外研發中心選在新加坡。不過新加坡因為市場太小無法吸引汽車製造商入駐，今年戴森（Dyson）就取消原訂在新加坡設置電動車製造廠的計畫。

受限土地狹小，今年戴森（Dyson）取消原訂在新加坡設置電動車製造廠的計畫。 Dyson

荷蘭：基礎建設最完善

北歐自駕車發展快速，芬蘭、挪威、瑞典在科技發展以及使用度上領先全球，分包辦第二、三及第六名。荷蘭因爲有良好的基礎道路建設、高覆蓋率的無線網路以及高密度的電動汽車充電站，為全球最有利的自駕車發展的國家之一。

目前荷蘭電動車新車的市佔率高達15％，僅次於挪威，且有高達將近2萬個的24小時電動車充電站，充電站數量則高於挪威。荷蘭因為無線網路覆蓋率，在數位連線性方面居於領先地位，目前「語音交通」連線基礎建設已開放供120萬駕駛人使用。另外，荷蘭積極建立智慧道路，在去年新增60個智慧路燈的使用區域。

荷蘭相對開放的法規也有利自駕車發展，荷蘭在2015年便開放自駕車在公開道路測試，且目前已經允許駕駛遠程操控毋須坐在車上的自駕車測試，先前還提出「自駕車駕駛執照」，不過卻未成行。

荷蘭有意發展自駕車物流和貨運服務，計劃利用自駕貨車從阿姆斯特丹到安特衛普或鹿特丹到魯爾河谷的「鬱金香走廊」運輸鮮花，而且荷蘭在去年曾進行超過100台自駕卡車列隊測試，不過因為尚未解決卡車之間連線問題，該計劃仍在測試階段，而且荷蘭需要面對自駕車行駛在人口密度高區域的挑戰。

北歐三國：最創新

排名第三的挪威對新型態運輸接受度高，目前挪威是全球電動車則最普及的國家，56％的座車為電動車或混合電動車，且電動車充電站數量僅次於荷蘭。

挪威在2018年起開放自駕車在公開道路測試，現在首都奧斯陸已經有三條自駕公車路線，並且考慮將公車行駛速度從現在的16公里/小時提高至25公里/小時。

不過挪威政府目前正在改善即時交通狀況和事故等通報系統，且尚待更多政府資金和國家計畫，才有望落實自駕車的標準化。

芬蘭的自駕車測試法律則是相當寬鬆，開放給所有對自駕車有興趣的人在所有公開道路上進行測試，且今年開始允許自駕車駕駛遠端控制，無需在車內。芬蘭另外有全世界最先進的5G網路，並開始將5G應用在自駕車系統。

排居第六的瑞典則有世界上第一條充電道路，電動車佔有率僅次於挪威。瑞典在去年允許自駕車駕駛手離開方向盤，且將自駕車測試速限提高到80公里/小時（50英里/小時）。

北歐三國都要面對自駕車行駛在嚴寒氣候的挑戰，北歐的自駕車車廠也在努力開發先關技術。如芬蘭本土自駕車公司sensible 4與無印良品合作，開發出可以在極地嚴寒狀況下照常行駛的GACHA巴士，在去年運作已經開始提供測試載客服務。

美國：技術、測試領先

美國自駕車公司的技術發展以及測試皆領先全球，先前特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）就表示特斯拉已接近實現Level 5的全自動駕駛技術研發，最快能在今年完成基本功能規劃。目前美國有420家自駕車公司總部，測試也相當頻繁。通用汽車旗下自動駕駛汽車公司Cruise Automation在今年發表的一款無方向盤、煞車踏板的「Cruise Origin」六人小巴日前在加州上路測試，新創公司Nuro一款無人操作，無方向盤、煞車踏板或其他安全配備的R2自駕送貨車在美國加州德州進行送貨測試。

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不過美國面臨缺乏全國統一性自駕車法規挑戰，目前各州自行訂定自駕車法規。目前美國已有14個州開放Level 4級別自駕車測試，包括加州，德州、亞利桑那州等，但是各州對駕駛是否還需有安全駕駛仍在調整，如加州規定Level 4級別的自駕車測試仍需要有安全駕駛陪坐，目前唯一允許沒有安全駕駛的州別只有亞利桑納州。

亞洲各國：極力趕上

中國近兩年來加速發展自駕車，但在這份研究排名中落居居20。中國在2018年開放自駕車測試，目前中國已經允許自駕車駕駛手離開方向盤。

中國在去年放寬各城市自駕車測試區域規定，越來越多城市包括北京、上海、深圳、江蘇、長沙、重慶等各地都開始有自動駕駛車輛路測的區域。不過中國因為幅員廣大，面臨的挑戰為整合精準的地圖資訊系統，但是卡在資訊不透明化，將造成發展阻礙。

日本Level3自駕新法今年上路，允許Level3自駕車上路，駕駛員滑手機看電視等，轉移注意力讓自駕系統自行驅動，但是新法對自駕駛車事故責任歸屬仍沒有明確規範，還待解決。另外日本的道路網絡系統複雜，包括大量隧道、多層高速公路，街道狹小，何處限制行駛也有待法規解決。

南韓則是亞洲國家自駕車發展後起之秀，首爾更被評為未來自駕車發展重點城市之星。南韓政府投入將近2.2兆韓元（約新台幣541億元）大力支持自駕車發展，並計畫在2024年讓自駕車行駛的相關道路建設到位，在2030年前成為全世界自動駕駛領導國。南韓目前在自駕車的發展上也相當前進，包括在首爾西部上岩洞（Sangam）的開設5G自駕車測試場，且在岩洞試營三輛自駕公車，路線長達3.3公里。

台灣這次第一次被納入評比，綜合表現為13。台灣的優勢在政府大力支持自駕車測試項目，在未來能夠吸引各國有意前往其他開發中國家拓展市場的自駕車測試點。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

資料來源：KPMG