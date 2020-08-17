巨大旗下女性自行車品牌Liv，今年邁入第12年，即便女性只占1成的自行車銷售市場，杜綉珍仍堅持3個理想持續經營。

「10個騎腳踏車，有9個是男性，1個是女性！」巨大集團董事長杜綉珍為讓更多女性參與自行車運動，於2008年創辦全球第一個女性自行車品牌Liv，是巨大集團四個自有品牌（Giant、Liv、Momentum與CADEX）之一。

同年在台北設置全球首家女性自行車專賣店Liv，至今全台已有71個銷售據點，進軍海外38國，占集團總營收10%，雖然難以比擬集團另一品牌Giant（捷安特），但至今屹立不搖12年。

全球第一個女性自行車品牌Liv，是巨大集團四個自有品牌（Giant、Liv、Momentum與CADEX）之一。 Liv

身為Liv的創辦人，杜綉珍暢談這幾年經營女性自行車市場的心路歷程，分享騎車不只是更健康，還能變得更有自信。

不只好騎上手，更要有高顏值

過去自行車市場，往往男車、女車共用，市場上鮮少有品牌會針對女性開發專屬自行車，但男女身體構造天生不同，「為什麼男生練六塊肌容易？因為男生騎車是用上半身的力道居多；女生很多肌力來自大腿前側，女生下盤的力量輸出較容易，」Liv全球行銷主任專員詹立慈說，Liv研究女性的身體幾何、肌肉組成與力量輸出來作設計，例如調整坐管的角度，讓女生更善於應用肌肉騎車，騎乘的表現也會更好。

Liv提供女性騎士從車衣、車褲到襪子、帽子，連自行車都有整體搭配。 Liv

此外，相較男性，女性的騎士更注重外型搭配。Liv就幫女性從車衣、車褲到襪子、帽子，連自行車也有整體搭配。一般自行車門市可能70%營收來自車子、30%周邊商品，但Liv旗艦店反而是周邊賣得更好，「女性騎士會在意穿得好看，不會只買一套衣服，」捷安特總經理鄭秋菊說。像是今年Liv就推出蒙太奇、熱帶雨林等風格迥異的自行車服飾，以滿足各國女性的需求。

騎自行車除了運動，還能建立自信

談到女性騎自行車的好處，杜綉珍滔滔不絕，曾騎自行車環島，騎車登武嶺、日本富士山、參加三鐵的紀錄。即便今年71歲，仍身體力行帶動自行車運動。

巨大集團推廣線上平台騎乘運動「RIDE LIKE KING」活動，今年由Liv品牌創辦人杜綉珍領騎。 Liv

「透過騎行會變得更有自信，生活會更快樂！」杜綉珍分享，亞洲女性從小被教育要把資源、機會讓給哥哥或弟弟，「在我們那個年代，女性什麼都不敢做，什麼都怕怕的。」杜綉珍透過自行車運動建立自信感。

當年為了和巨大創辦人劉金標一起騎自行車環島，58歲的杜綉珍一頭栽入自行車世界，「騎車是一個非常個人的狀態，要騎快、騎慢，向左還是向右，都掌握在自己手中。」她鼓勵女性騎自行車，從控制方向、速度，進而學會掌握自己的人生。

開發電動自行車，降低女性參與門檻

從數據來看，最常逛Liv門市的客群落在40歲以上女性。詹立慈分析，主要是女性在踏入婚姻後，接著懷孕生小孩，忙著顧家忙過頭，通常到了40～45歲後才有時間騎車，一方面小孩長大，生活面臨空窗期，開始想透過運動殺時間。

而為了讓更多女性參與自行車運動，Liv也推出電動自行車，「當你覺得力量趕不上時，電動車是最好的解決方案，」杜綉珍說。

左起為巨大集團董事長杜綉珍、自行車新文化基金會執行長兼YouBike發言人劉麗珠、巨大集團行銷長劉素娟，當天參與RIDE LIKE KING線上騎乘活動，恰巧都穿上不同顏色的車衣。 陳映璇攝影

巨大集團旗下捷安特旅行社，今年也推出「eBike（電動自行車）上武嶺」行程，提供女性騎Liv電動自行車，提高騎行的意願。今年6月杜綉珍與執行長劉湧昌就率領巨大高階主管組團，參與捷安特旅行社北進武嶺的行程，從宜蘭羅東騎到台中武嶺，振興國內旅遊。

有兩次登武嶺經驗的杜綉珍分享：「之前騎一般自行車上武嶺，那時根本分不出來是眼淚還是鼻涕，好辛苦、非常狼狽；但這次騎電動自行車，就很輕鬆上了武嶺。」

杜綉珍強調，電動自行車不是輕型摩托車，它是有助力的功能，必須腳踩踏板，電力才會給予輔助，騎起來較輕鬆省力，讓女生騎車也能跟得上小孩、丈夫，找到全家人都能一起出門的產品。

而為推廣女性自行車市場，巨大集團也計劃在三年內將全球專賣店改成雙品牌門市，也就是說門牌會放Liv與Giant的LOGO，店內擺放女性自行車產品，藉此觸及更多的女性消費者。

責任編輯：蕭閔云