新股申購雖然看起來有機會以小博大，但還是有些細節需要注意。本文整理了五大秘訣，學起來除了可以降低風險，還能進一步增加申購的成效！

相信大家都聽過「新股申購」 ，是股票市場中一種「類樂透」的投資工具。只要付20元手續費就可以進行新股抽籤，抽不到會損失手續費，但若幸運抽到，動輒都可能有雙位數以上的報酬率。和樂透相比，不僅價格較便宜，中籤率也更高，可以說是個風險低、獲利卻可能很高的投資方式。

不過！股票申購真的穩賺不賠嗎？以及有沒有哪些方式可以增加申購的成效？

今天就讓我們來介紹一下，並在這篇文章讓你了解：

什麼是股票申購？

申購真的穩賺不賠嗎？

提高申購效率的五大秘訣

什麼是股票申購？

股票申購，就是去購買公司發行的新股票，而發行新股一般分成兩種：

新上市櫃公司發行新股 已上市櫃公司辦理現金增資

一般來說，新發行的股票為了要增加話題及吸引力，通常認購價都會定的比當時股價（興櫃價格或是已上市櫃的市價）低很多。而溢價差越大的股票，就越有利可圖，也就會吸引越多人參與認購。

當「欲認購股數」超過「可認購股數」時，就會造成超額認購，這時就會進行新股抽籤，以公平抽籤的方式決定哪些人能買到這些股票，而這個參與購買新發行股票的過程就是「新股申購」。

申購真的穩賺不賠嗎？

以歷史統計資料來看，申購中籤後，若在撥券日當天馬上賣掉，平均都能享有近100％的勝率，以及雙位數的報酬率。即使在2020上半年股市表現不佳的情況，平均也都有10～20％的報酬，其主要原因為當市場不好的時候，公司也會適時的調降申購價格，刺激申購率。

從下表也可知，申請初上市櫃股票的勝率和報酬率，都比上市櫃增資的還要高。（上市櫃增資中籤率普遍較高是因為未超額認購，造成中籤率超過100％，拉高了整體中籤率。）因此對想進一步提高勝率、降低風險的申購人，不妨可避開上市櫃增資的標的。

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五個讓你大幅提高申購成效的秘訣

一、依自身收入評估，在帳戶留有約20－50萬元不等的現金，是緊急預備金、也是申購金

在台股市場中，基本上20－50萬元新台幣就足夠參與約8～9成的申購。因此平常存有一定的現金，除了能保有流動性，在標的出現吸引價格時投資外，還可以參加新股抽籤碰碰運氣，替自己加薪。

二、在撥券當天就賣出，不要長期持有

大部分投資人申購目的是為了賺價差，而不是看中公司價值的長期投資。因此如果幸運中籤，我們會建議在撥券日當天就賣出，不要抱著不確定、僥倖的想法長期持有。

因為以過去來看，長期持有非但不會比撥券日當天賣出有較高的報酬，還有可能錯過其他更好的投資機會。

三、避開價差太小、流動性太差的股票

從申請申購成功到實際中籤、撥券日（把股票放進你的集保帳戶的那一天），通常相隔有一段期間（約3－5天），而這段期間股價每天都會變化。因此如果申購的價差太小（例如5～15％），很有可能在撥券日前股價就跌破承銷價。這樣抽到的人不但沒獲利，甚至有機會賠錢。

除了避開價差小的申購外，也盡量避免成交量低、流動性較差的股票（例如開放新申購的張數約莫是過去5日平均成交張數的10倍），才不會在撥券後，面臨降價求售的窘境。

四、召集親朋好友一起抽，提高整體中籤率

申購是以身分證為基準，而非證券帳戶。注意囉！因此不管一個人有幾個證券戶，同一張身份證就只能在一家證券商申購同一檔股票一次，也就是說，你只能在一家證券商申購，如果在超過一家證券商申購的話，會自動變不合格件喔，務必注意！所以不妨召集親朋好友一起抽，增加整體的中籤率。如果獲利不錯，好友請吃個飯也是合理的吧（笑）！

五、萬一不小心申購到地雷股，使扣款失敗就可以使申購失敗

前面提過，從申購開始到扣款、撥券日間會有3－5天的間隔。而這段時間有可能因某些因素導致股價在撥券日前就跌破承銷價，但是申購送出後又無法取消，難道只能眼睜睜看著錢賠掉嗎？

這邊教大家一個小技巧，假如在申購後無法取消卻後悔了，我們只要在扣款日前將交割銀行的可動用餘額降到低於應付的交割金額，讓這筆申購扣款失敗，那麼這次的申購就會被自動取消了。

結論是，申購股票雖然中籤率不高，但只要幸運中籤就可以為自己加一筆不錯的報酬，而就算沒抽中，也只要付20元的手續費。不但比買一張樂透還便宜，中籤率也遠高於樂透。因此非常推薦手上有閒錢的投資人嘗試， 只要適當採用上述五大秘訣：保有一定現金、撥券日當天賣出、避開價差小、成交量低的、召集親朋好友抽籤、必要時讓扣款失敗的話，就可以進一步降低風險、增加申購的效率喔！

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：富果