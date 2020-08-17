政府在2018年修訂公司法，公司配息可由以往「每年一次」彈性調整為「每季或每半年一次」，不過台灣的企業真的有辦法達到季季或半年配息嗎？

編按：本文作者為鴻名企業發言人林冠宇，《數位時代》獲林冠宇授權轉載。

全體上市櫃公司都已經開完股東會，也決定了年度股利數字，並在第三季起陸續發出現金股息。台股近幾年來掀起高股息殖利率風潮，一方面企業獲利數字穩定增加，另一方面全球低息環境，投資人存錢不如存股。存股的目的不僅是帳面上張數價值增加，也希望公司長期穩定獲利配息，可以創造如租金般的被動式收入。

你喜歡每年配息？還是每季配息？

2018年公司法修法後賦與公司章程決定，可由董事會決定每季的獲利狀況現金水位來配發股息，不需再等待年終財報結算、董事會提配息案、股東會決議後發股息的一系列冗長過程。2019、2020年，陸續有公司完成修章，成為年配息外的另一種選擇。

目前全體1,735家上市櫃公司中，已修訂公司章程、可供每季配發股息條款的公司增加至32家，雖然占不到2％，但相較去年的27家，是有在增加中。另外一個族群，可供每半年配股息的公司增至68家，同樣也較去年增加。季配與半年配股利的公司，總數正式突破百家，將來，如果都有如實的分配股息，相信更多人、資金、金融商品或指數，會對這個配息議題的族群加以關注。

你喜歡每季配股息的概念，但你選到的公司有辦法每季賺錢，然後爽爽收股息嗎？可能要從三個漏斗一層一層過濾檢視：

公司「得以」每季發股息

去年完成修章可季配股息的公司有27家，但其中也有7家，因為產業特性、獲利能力、現金流等規畫，又修正章程調回年配息、半年配的股利政策。

像是營建類的興富發，原本去年是季季配息的模範生，但他的產業特性需要大筆資金投入購地、規畫建造、房屋銷售的週期通常以數年來計算，要每季支付股利的資金壓力可能讓公司反而失去競爭力，所以2020年股東會後又修改回年配息。

今年則新增12家可供季配股息，產業從傳產、電子、到文創皆有。經過第一層的過濾，整體上市櫃「得以」每季發股息的公司總數為32家。〔圖一左欄〕

公司「能夠」每季發股息

然而在這32家中，是否皆具備每季配息的能力。我們先從最近六季（2019年以來各季）獲利來觀察，包含台積電、光寶、晶華等共15家〔圖二〕，接近一半，具備最近各季皆有獲利的實績，甚至包括今年在疫情影響下最辛苦的第一季，還能持續的賺錢，有獲利，才能分配盈餘給投資人。

圖二 林冠宇Facebook

公司「持續」每季發股息

最後，這15家每季持續獲利的公司，是否真的將每季獲利回饋給股東？結果只有台積電、尚凡這兩家公司，最近幾季持續的配息給股東〔圖三〕。部分獲利穩定的公司，光寶、昆盈、三福化，僅配了2019年第四季一次，今年上半年雖然獲利，依然沒有配任何現金股利，這樣的型式差不多是回到年配息了。其他像是晶華、上奇，獲利也雖然都是正數，但第一季景氣逆風讓公司選擇保守應對，暫時保留現金暫不分配股息，應該等下半年情況比較明朗，也會回復到季配息的腳步。

圖三 林冠宇Facebook

可以季配息的公司，就是好公司嗎？

往年所有公司只能一年一配，七八九月密集配息會帶來一波除權息行情，一年一期的集中配息，加權指數與期指等衍生性商品也有較大的追蹤誤差。甚至像台積電在2019年6月24日一口氣配了8元，超過2,000億台幣資金回到股東身上。以外資持有台積電近8成，就潛在有超過50億美元（約新台幣1,470億元）的股利匯出需求，也會造成短期匯市波動。

如果公司所處的行業是獲利、營運現金流穩定，我是支持公司可以逐季穩定的分配股息給股東，除了可展示公司有穩定的獲利模式、可靠的現金水位。另一方面，從股票需求面來看，有一部分投資族群喜歡存股票領股息，銀行也會相應推出鎖定穩健配息的基金商品，讓市場的投資人有更多的選擇，我們可以拭目以待。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：林冠宇Facebook