風電葉片材料廠上緯布局多年的碳纖維複材事業終於開花，第二季碳纖營收較去年同期成長5倍，今年將擴增兩岸產能，看好使用碳纖製作風電葉片成為未來趨勢。

隨著上緯淡出離岸風場開發後，今年第二季營收23.5億元，淨利2.5億元，較上季成長快5倍，布局許久的碳纖維複材事業交出3.65億元成績，較去年同期成長5倍，上緯發言人蔡澤明表示，公司自2015年開始布局的碳纖維事業，現在「量終於要起來了」。

上緯過去有三大事業：新材料事業、碳纖維複材、離岸風電。但在2019年7月上緯賣掉開發離岸風場的子公司上緯新能源95%股權給美國能源開發公司Stonepeak，預估處分利益上看8,547萬美元（約新台幣26.4億元），並分三階段認列，已於去年10月24日完成交割。

過去離岸風電占營收4%，去年第二季約貢獻6,400萬元，今年第二季即便少掉離岸風電事業，上緯仍繳出23.5億元營收、年增57%，比去年更成長，關鍵在兩大產品動能：新材料事業年增38%、碳纖維複材年增508%，來自風電產業的需求。

因應風機大型化趨勢，碳纖材料強度高、重量輕

新材料事業的成長，來自風電葉片樹脂，第二季營收13.29億元、年增77%，主要是中國風電客戶需求增加。上緯也看好碳纖維複材將成為「明星材料」，伴隨風機大型化趨勢，2020年已進化至10MW風機，葉片長度在80米以上，碳纖維將取代玻璃纖維製作風電葉片，碳纖維的強度是玻纖的1.8倍、彈性是3.5倍，重量是80%較輕，目前也已打入風機系統商MHI Vestas供應鏈。

相較於國際競爭對手，上緯在風電產業有何優勢？它是唯一可供應風電葉片樹脂、膠黏劑與碳纖維複合材料的風電材料供應商。蔡澤明提到，風電葉片材料進入障礙高，一旦打入就是規格品，而且上緯能一次滿足客戶購買樹脂、碳纖維的需求。

根據上緯估算，2023年將有過半風機導入碳纖維，產值上看220億～270億元；2023年葉片樹脂市場（不含黏著劑），產值約在280億～340億元，市場前景看好。

因應風機走向10MW以上的趨勢，使用碳纖維製作風電葉片將成為產業趨勢。 shutterstock

提升碳纖維產能，打入國際風機供應鏈

看準碳纖維的成長性，上緯提前佈局產能。在中國江蘇廠已布14條產線，下半年將擴產12~15條，年底產能將翻倍，主要供應中國及國際大廠。在台灣廠，已建2條產線，預計今年完成認證及試做、明年開始出貨，之後還會再增加5條生產線，滿足國內離岸風電需求。

上緯目標明年碳纖材料打入GE國際大廠客戶。 上緯

目前世界10大風機製造商，上緯已打入4家，包括西門子歌美颯、金風、GE、Nordex。短期目標，在風電葉片樹脂新增MHI Vestas、遠景等國際大廠客戶；碳纖維複材新增GE、上海電氣等客戶，其中遠景、上海電氣是中國前五大風機製造商，主要是中國風電國家補貼將退場，上緯看好明（2021）年中國海上風電將掀裝機潮，正積極與中國主要風機廠確立合作項目。

從市占率來看，在風電葉片樹脂，上緯在中國市占率15%，全球市占率仍低；碳纖維上還是新進者，但經過前兩年的產品開發和市場推廣，產品已經在中國獲得認可，國際主要客戶也主動需求產品供應，已打入風機系統商MHI Vestas供應鏈。

中長期目標，2025年風電葉片樹脂全球市占率大於25%、風電碳纖材料全球市占率30%，蔡澤明解釋，通常風機製造商會有2~3家供應商，不會一家獨占，因此25~30%市佔率目前，已是全球領先。

未來上緯要如何提升品牌知名度、產品競爭力，擴大國際市場占有率，將成為觀察重點。

責任編輯：蕭閔云