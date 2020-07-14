再生能源開發商上緯新能源，重新設計新logo、搬遷至信義區成立企業總部，賣給美國私募股權公司Stonepeak後，未來將跨足陸域風電、太陽能新領域。

上緯投控在去年7月賣掉開發風場的子公司上緯新能源95％股權，給美國私募股權公司Stonepeak，引發業界矚目。上緯新能源今（14）日正式揭露位在信義計畫區的企業總部，並以全新品牌SRE（Swancor Renewable Energy）出發。

上緯新能源接下來將跨足陸域風電、太陽能領域，盼成為亞洲地區再生能源領導廠商，國發會主委龔明鑫、工業局局長呂正華、苗栗副縣長鄧桂菊紛紛現身力挺。

台灣離岸風電領頭羊，朝「全方位再生能源」邁進

離岸風電是台灣發展能源轉型的主力綠能之一，眾多外商來台插旗、設立離岸風場。

但其實台灣最早立起2支4MW示範離岸風機的，是本土風機葉片材料業者上緯投控，原屬旗下子公司的上緯新能源扮演重要角色，負責開發離岸風場、運維，堪稱是台灣離岸風電領頭羊。

上緯於2016年立起台灣2支4MW示範離岸風機，是台灣離岸風電的先驅。 高雄國際海事展

不過，建造離岸風場資金需求龐大、動輒百億起跳，因此去年上緯新能源易主，賣給美國私募股權公司Stonepeak，後者管理的資金超過180億美元，財力背景雄厚。

上緯新能源執行長林雍堯表示，公司一路從3～4位員工，如今成長至70多位員工，是目前台灣唯一本土離岸風電開發商，至今旗下擁有海洋風場128MW、海能風場376MW，以及尙未獲得容量分配的海鼎風場2GW，「未來上緯新能源將朝全方位再生能源開發商前進」。

上緯新能源新企業總部成立，國發會主委龔明鑫（右2）也現身力挺。 陳映璇攝影

找夥伴投入陸域風電，鎖定新竹到彰化地區建風場

除了離岸風電，上緯新能源計畫投入陸域風場、太陽能發電項目，及智慧電網、儲能領域，從再生能源的開發、建置到資產管理服務都一手包辦。但由於上緯新能源在太陽能、陸域風電未有開發經驗，未來會以找合作夥伴的方式投入。

上緯新能源執行長林雍堯表示，未來將跨足陸域風電、太陽能領域，盼成為亞洲地區再生能源領導廠商。 陳映璇攝影

林雍堯表示，未來在陸域風場的挑選上，會選擇新竹到彰化風況較佳的地區，並排除環境生態敏感區；而太陽光電上不侷限開發屋頂或地面型，但未揭露投資的金額及裝置容量，僅表示已有計畫在進行中。

近70位員工9成是台籍 ，未來之路有Stonepeak當靠山

目前上緯新能源團隊近70人，幾乎是台籍員工，年齡範圍30~40歲。擁有兩次風場開發、銀行專案融資經驗，是吸引Stonepeak投資的關鍵。

「Stonepeak不只是投資風場，也是投資（上緯新能源）團隊」林雍堯表示，Stonepeak協助上緯新能源在運營上的風險控管，而公司決策權由上緯新能源主導。

擴大再生能源發展項目，不再侷限資金龐大的離岸風電，上緯新能源未來的路鋪得更廣，有了財力雄厚的Stonepeak當靠山，也為上緯新能源帶來新氣象。

責任編輯：張庭銉