新光三越21日發布重大訊息指出，董事長吳東興辭世、享壽81歲。這位百貨教父，當年是如何打造全台最大百貨呢？

新光三越於21日發布重大訊息，董事長吳東興於昨（20日）辭世、享壽81歲，未來董事長一職由誰接手仍未定，僅表示「公司業務皆由專業經理人負責，公司正常營運」。

新光三越發布聲明：「他（吳東興）對於事業專注，五十年如一日的勤謹不懈；對於生活充滿熱情，支持文化藝術也創作不輟。無論處於順境或逆境，都能從容以對、安穩前行，如同基石般的安定新光三越。」人稱「百貨教父」的吳東興，是如何打造全台最大百貨？

人稱百貨教父，新光三越率先插旗信義區

吳東興出生於新竹，是新光集團主要創辦人吳火獅之兄吳金龍長子，畢業於東吳大學外文系。新光集團早期以紡織、保險、瓦斯為三大發展主體，後來跨足金融、建築、育樂等行業，1974年在新光集團吳火獅的主導下，於台北市南京西路成立新光百貨，由吳東興擔任總經理；1989年與日本三越集團共同成立新光三越百貨，吳東興出任董事長。

看好台北信義計畫區發展潛力，1997年新光三越率先以「台北信義新天地A11」之名進駐信義計畫區，並透過串連空橋的「水平式」購物，為消費規劃專屬的購物空間，從首家A11開幕，到A8、A9、A4陸續就位，至今新光三越台北信義新天地，已經成為來自世界各地人士到台北必定造訪的景點之一，目前新光三越在台灣北、中、南共15家店20個館，每年吸引超過1.3億人次造訪。

近年來，吳東興將事業重心交棒給三個兒子，重拾攝影的興趣。吳東興退居幕後，二兒子吳昕陽去年從哥哥吳昕達手上接任新光三越總經理，老三吳昕昌負責新光三越集團業務本部長兼新光影城董事長。在三兄弟努力下，2019年新光三越業績突破800億元，坐穩百貨龍頭地位，遠百、SOGO位居二三名。

吳昕陽上任後，強化數位新零售

吳昕陽自去年上任以來，積極布局數位新零售，新成立「數位發展部」，首度集結CRM（客戶關係管理）、電商、會員中心、網路四個業務於同一部門，包括蒐集線上線下消費者行為、經營新光三越自家電商平台「美麗台」，以及開發網路、App新功能，融合線上與線下通路。

今年3月更找來兩大外送平台Uber Eats與Foodpanda合作，推出美食街餐聽外送服務，減緩疫情衝擊。

3月新光三越找來兩大外送平台Uber Eats與Foodpanda合作，推出美食街餐聽外送服務，減緩疫情衝擊。 新光三越

據經濟部統計處6月數據，即便國內購物人潮回流，但國際觀光客仍大減，致百貨公司營業額年減1.9%；百貨協會理事長徐雪芳也指出，台灣百貨市場上半年相較去年衰退近1成。

一場新冠肺炎疫情，讓百貨零售業成為受災戶，該如何加快數位轉型步伐，從線上業務榨出更多營收，成為百貨業當前重要的課題。

責任編輯：蕭閔云