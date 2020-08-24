近期輝達（Nvidia）頻傳捷報，第二季財報不僅優於市場預期，資料中心營收更首度超越電競營收，引發市場關注。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）日前公佈的財報資料顯示，上季資料中心營收首度超越電競營收，引發市場關注。華爾街分析師看好輝達在資料中心市場上具有優勢，有望成為資料中心界的「蘋果」，成為主導市場發展的重要力量。

《MarketWatch》報導，券商Jefferies分析師馬克·利帕基斯（Mark Lipacis）給予輝達股票「買入」評級，並將目標價上調至570美元（約新台幣1.6萬元）。利帕基斯認為，輝達在資料中心領域的地位，就像智慧型手機界的蘋果、軟/硬體界的微軟，或是個人電腦（PC）界的英特爾，對於整個生態系統具有主導能力。

「資料中心」部門營收首度超越「電競」

在資料中心領域裡，人工智慧（AI）高速平行運算為最受關注的討論重點，而隨著資料中心對圖形處理器（Graphics processing unit,GPU）的需求與日俱增，加上執行GPU程式碼的CUDA平台為輝達獨家技術，有望帶動輝達的資料中心業務動能續強。

利帕基斯指出，輝達最有可能成為平行運算領域的業界標準，佔該生態系統的價值高達8成。

輝達於19日美股盤後公佈2021會計年度第二季財報，受惠於疫情帶動雲端服務及遊戲商機激增，營收達到38.66億美元（約新台幣1,135億元），較去年同期大增50％，經調整後每股盈餘激增76％至2.18美元（約新台幣64元），均優於市場預期。

值得注意的是，輝達「資料中心」（Data Center）部門營收首度超越「電競」（Gaming）部門，較去年同期大增167％，來到17.5億美元（約新台幣514億元），創有史以來新高，並多於市場普遍預期的17.1億美元（約新台幣502億元）；電競部門營收也達到16.5億美元（約新台幣484億元），較去年同期成長26％。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，20日輝達股價小幅上漲0.02％、收485.64美元（約新台幣1.42萬元）；21日終場跳漲4.47％、收507.34美元（約新台幣1.49萬元），創該公司史上新高收盤價，市值來到3,130億美元（約新台幣9.1兆元）。

根據FactSet的數據，評價輝達的40名分析師中，32名給予「買入」或「增持」評級，6名給予「持有」評級，2名給予「賣出」或「減持」評級。目前華爾街給予輝達的股票目標價平均為491.39美元（約新台幣1.44萬元），高於財報發佈前的430.71美元（約新台幣1.26萬元）。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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