GPU繪圖運算應用與多領域合作，NVIDIA在美國時間7月8日時的股價增加3.5%，整體市值突破2,500億美元，同時也首度超越Intel市值。

GPU大廠NVIDIA近年積極拓展市場，股價表現也是連年攀升。NVIDIA今年宣布推出代號「安培（Ampere）」的架構設計，並且以全新A100 Tensor Core GPU進入超級運算領域，此外，也宣布與Google Cloud合作雲端虛擬運算應用，使得NVIDIA在美國時間7月8日時的股價增加3.5%，整體市值突破2,500億美元，同時也首度超越Intel市值。

在被新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情籠罩的上半年中，Nvidia與Intel的情勢可說是兩樣情，邁入2020年以來，Nvidia的股價已經成長逾7成，但Intel反倒衰退近4%。

過去一年來，Intel在產能上遭遇嚴重瓶頸，導致去年多家廠商公開表示，Intel晶片短缺是財報下修主因，Intel也因此公開向所有受影響的客戶致歉。

就連拖延多時端出的10奈米晶片，也因為產能受限不被業者青睞。Intel的市占率近年開始不斷下滑，根據《PassMark Software》的資訊，今年第一季Intel處理器市占為66.7%，較去年同期下跌超過10%。

稍早，蘋果在開發者大會WWDC上，宣佈Mac將從Intel處理器轉移至自主研發的ARM架構晶片，投向台積電懷抱，對Intel更是一記沈重打擊，同日股價跌落1.8%。

發力自駕、伺服器領域，Nvidia GPU應用超越遊戲範疇

Nvidia成立於1993年，根據《彭博社》報導，當時是個GPU業者百家爭鳴的年代，約20家企業致力於GPU產業，然而在經過這些年來的商場吞併，Nvidia已是當前唯一一間獨立GPU供應商。

目前NVIDIA已經取得72%以上GPU元件市佔，同時從1993年由共同創辦人黃仁勳成立，並且以GPU改變當時PC仍以CPU執行為主的運算模式，進而大幅提升遊戲內容技術成長，至今已成為主流。

除了專注於遊戲、專業繪圖與超算領域的發展，NVIDIA同時也將發展腳步延伸至自駕系統、邊緣運算，以及網路虛擬化等應用，近期5G網路服務推動普及化之際，也和VMware合作將GPU運算加速應用於電信網路虛擬化，讓基於5G網路架構的應用服務能以更高效率運作。

而從過去與Facebook合作客製化伺服器，到近期宣布與Google Cloud合作網路虛擬化應用，更顯示NVIDIA接下來的雲端服務平台將會有更大發展空間，同時也讓旗下GPU產品拓展至更多市場應用範疇。

前陣子，賓士才宣佈牽手Nvidia發展自駕軟體技術，預計最快2024年底開始，推出的新車款便會全面搭載合作開發的新軟硬體架構，預計除了包含簡單的自駕功能外，後續還會更新更多便利功能。

中國電動車新創小鵬汽車，也在6月底推出全球首款搭載Nvidia車載晶片DRIVE AGX Xavier的智慧汽車P7，並且下一代電動車也計畫配備Nvidia最新自駕晶片DRIVE AGX Orin，Nvidia聲稱其性能將達到Xavier 7倍。

NVIDIA更藉著GPU推動3D繪圖應用，推動影像特效技術發展，並且進一步投入超算領域，運由GPU加速更高、更快運算模式的特色，過去需要花費長時間完成的人工智慧學習應用、數據分析等運算需求，隨著顯示架構持續演進，讓過去需要數個月的運算時間的工程，已可大幅縮短運算時間至為數天甚至是一天內完成。

在市值超越Intel後，目前Nvidia已是全球第三大晶片廠，僅次於台積電與三星。值得注意的是，雖然Nvidia市值超越Intel，其整體業務規模仍遠遠落後Intel。

根據分析師預估，Nvidia 2020財年營收將成長34%達到146億美元，而Intel營收則成長2.5%為738億美元。

除了NVIDIA市值超越Intel，先前行動晶片設計大廠Qualcomm也曾在2013年因為智慧型手機市場快速增長，以當時市值達1,148.32億美元規模超越Intel當時約1,127.7億美元市值，在2011年Qualcomm市值甚至僅有Intel當時市值一半。

資料來源：Reuters、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云