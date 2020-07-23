軟銀近日表示將對外出售在2016年收購的晶片設計公司安謀，輝達目前已透露收購意願，且雙方已經針對交易的潛在可行性進行討論。

為了填補願景基金近年投資的損失，軟銀（Softbank）近日表示將對外出售在2016年以約320億美元收購的晶片設計公司安謀（Arm）。

《Bloomberg》報導，輝達（NVIDIA）已表示想收購安謀的意願，且雙方已經針對交易的潛在可行性進行討論，但目前仍不排除有其他對手出現的可能性。

除了輝達之外，由於蘋果開始朝向自行設計晶片的方向發展，因此軟銀也曾與蘋果接洽，探詢是否有意出價收購。然而，蘋果近來因App Store而受到壟斷調查，因此也考量若是收購安謀也將面臨市場壟斷調查，甚至必須取得各地區監管單位同意，才有機會完成收購，這其中的不確定性頗高。

此外，除了出售安謀之外，軟銀之前也曾考慮讓安謀恢復上市，希望加速從安謀身上獲利。

輝達為何對安謀有興趣？由於輝達近期在超級運算領域發展，開始高度整合安謀架構設計，藉此讓系統能以更低電耗運作，同時也可透過安謀架構指令集加快運算效率，並且搭配旗下GPU進行平行運算加速，進而對應各類虛擬化、巨量數據分析等應用。因此，市場認為出資收購安謀，對於輝達接下來的發展或許能帶來更大效益。

另一方面，若是輝達收購了安謀，對於目前高度仰賴安謀架構設計的手機處理器發展影響不大，因此不會出現技術壟斷情況。而在超算領域部分，雖然部分業者開始以安謀架構打造伺服器產品，市場上仍以英特爾（Intel）的x86架構處理器應用為主流，目前也還是相互抗衡的局面，不會有壟斷疑慮。

軟銀之前也曾擁有輝達約40億美元的股份，但在2019年已出售所有持股。軟銀近年來持續出售投資持股，包括阿里巴巴、T-Mobile等等，期望減少金流及投資失利帶來的壓力。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、Reuters UK