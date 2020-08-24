台灣疫情控制良好，讓三大科學園區繳出亮眼成績單，上半年營業額約1.37兆元、年比成長12.24%，下半年也有望守住，估計年度營業額可達2.8兆元。

科技部於今（24）日公布三大科學園區（北、中、南）2020年上半年的營運狀況。科技部表示，科學園區2020年上半年的營業額、出口額以及就業人數都同步創下新高。

主要受惠於5G、人工智慧及高速運算等半導體產品需求持續暢旺，加上受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情帶來的在家工作及遠距教學需求，帶動園區2020年上半年營業額達到新台幣1.37兆元，較去年同期成長12.24%，也是自2008年以來的成長率新高。

科技部長吳政忠也提到：「我們要感謝台灣的防疫團隊，讓科學園區內的公司都不受影響，可以繼續上班、生產、製造，真的要對防疫團隊致上謝意。」

半導體、生技與電腦週邊成長，通訊、光電與精密機械下滑

三大科學園區分別的營業額與成長率為：竹科5,661億元、成長10.26%；中科4,331億元、成長17.02%；南科3,690億元，成長9.99%。

吳政忠表示：「受到疫情的影響，大家都很擔心科學園區的營運狀況，但總體來說是成長的，主要是因為5G、半導體、人工智慧的需求，並沒有因為疫情中斷，因此半導體的績效相當好。」

而科學園區上半年營收1.37兆元中，半導體占比就高達1兆元以上，強力帶動三大科學園區的營收成長。

科技部認為，華為禁令在短期內也許會影響台灣半導體產業，但長期來看不會造成太大的衝擊。圖為科技部長吳政忠。 陳君毅攝

如果以科學園區的6大產業來看，半導體亦是成長相當多的產業，幅度達18.65%，主要受惠於全球對於高階製程產品的需求。六大產業分別為半導體產業、光電產業、電腦及週邊產業、通訊產業、精密機械產業、生物技術產業。

科技部也提到，華為禁令在短期內也許會影響台灣半導體產業，但長期來看需求會被其他台廠補上，不會造成太大的衝擊。

而電腦及週邊產業成長79.01%，是成長最多的產業。主要是因為智慧電視、音箱等產品逐漸普及，帶來無線網路模組成長新動能，路由器在家庭與企業聯網趨勢下，需求也相當穩定；生物技術產業則成長18.4%。

衰退的產業則有通訊產業，營收小幅下滑1.05%；光電產業衰退10.93%，主要是因為面板、太陽能等產業的產能過剩；最後則是下滑最多的精密機械產業，掉了17.15%，中美貿易與疫情的影響，讓全球建廠進度略為延緩，以及疫情邊境嚴管影響設備訂單出貨。

科學園區整體營收有望成長8%，吳政忠看好精準健康產業

2020年上半年科學園區營收年比成長12.24%，就業人口也增加到28.5萬人，年比成長2.8%。

展望下半年，吳政忠提到，因為半導體占了營業額中的大多數，下半年看來總體不會下滑太多。去年科學園區整年的營業額約為2.6兆元， 預估今年整年可達2.8兆，成長約8%。

吳政忠也特別提及生物技術產業，「精準健康產業相關的公司中，營業額是最少的，上半年只有164億元左右，但仍然呈現成長的趨勢，從2020到2030年，精準醫療絕對是有機會的產業。」

吳政忠表示，精準健康產業的推動，將不只是科技部的事情，是經濟部、衛福部、科技部等部門都要共同努力，「台灣有最好的健保資料庫，再來生醫產業布局了10年以上，加上台灣對於疫情的掌控良好，對台灣於全球的名聲也有幫助。」

責任編輯：錢玉紘