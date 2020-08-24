台哥大宣佈與NVIDIA打造雲端遊戲平台，要靠著已經開台的5G事業，抓準雲端遊戲到2024年有59%的高複合成長率，為集團打造下一個成長引擎。

積極尋找5G應用的電信業者台灣大哥大在今（24）日宣佈與晶片廠商NVIDIA合作，共同打造「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台。台哥大喊出要在10年內突破500萬用戶、目標更上看1000萬，也希望這次與NVIDIA合作佈局雲端遊戲，能為台灣大哥大集團打造出電信、電商以外的第三個成長引擎。

在5G基礎上發芽：雲端遊戲要成為下一個成長引擎

根據Markets and Markets的統計，到了2024年，全球雲端串流遊戲（Streaming Game）市場上看31.07億美元（約台幣932.1億元），年複合成長率達59%。由於雲端遊戲對玩家而言更強調遊戲體驗，5G的大頻寬、低延遲等特性更能使雲端遊戲流暢地在手機、筆電等終端裝置運行，有了5G的加持，更能加速雲端遊戲發展。

台哥大宣佈與NVIDIA合作打造雲端遊戲平台，不僅要讓PC玩家能在不同裝置上體驗遊戲，林之晨也喊出要讓雲端遊戲成為集團第三個成長引擎。 台灣大哥大提供

對此，台灣大哥大總經理林之晨表示，他不會認為這樣的合作是歸屬於電信商的加值服務，「我們應該把這個觀念拋掉」。林之晨認為，今年台哥大就要力拼非電信收入過半的營收表現，電信其實更像是肥沃的土壤，播種發芽種子們的表現和價值已經遠超過電信，電信更像是配角，接下來會利用5G的特性滿足各種新的應用並加速其發展。

跟電信商合作，NVIDIA讓PC遊戲能「帶著走」

NVIDIA向來跟PC遊戲開發商都保持良好關係，在全球不同區域都會選擇跟不同的電信商進行合作。NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，這次之所以會選中台灣大哥大，就是看上林之晨對雲端遊戲的看法跟遠見，以及台哥大在5G的佈局，而這次所花費的溝通時間不到一年，可見雙方對於發展雲端遊戲都相當有共識。

邱麗孟表示，與台哥大僅花了不到一年的時間就談成這次的合作，不僅是看上台哥的在5G上的基礎建設，同時林之晨總經理對於雲端遊戲的看法跟遠見，也是很有共識。 台灣大哥大提供

邱麗孟解釋，過去有不少PC遊戲玩家希望玩遊戲時能不受空間限制、到處都能玩，但PC遊戲講求的是最佳的遊戲體驗，包括畫質、設備效能表現等，讓「隨處玩」這件事情變得困難。

藉由跟台哥大共同打造GeForce NOW這個雲端遊戲平台，直接在雲端上導入NVIDIA的GPU，讓所有遊戲畫面的運算表現都在台哥大的雲端上進行處理，不僅解決了不能到處玩的痛點，對於玩家來說，即便是用非電競筆電規格的任何裝置，例如MacBook、智慧型手機等，也都能享受像光影追蹤等遊戲體驗。

逾百款遊戲上線，靠開發商克服裝置轉換的體驗問題

首波上線的公開測試版PC遊戲有超過百款，包括《天命2》、《戰艦世界》、《機甲爭霸戰5：傭兵》等。但目前為了推廣5G的業務，僅有加入台哥大5G的用戶才能進行體驗，待正式版上線後，會規劃把雲端遊戲服務擴及到4G用戶。

林之晨也建議，雖然雲端遊戲以5G的方式更能展現出低延遲的特性，「但4G用戶如果要體驗，以WiFi的方式會比較好」。

透過雲端遊戲平台的建造，讓PC遊戲可以在5G的協助下，順暢的於不同的裝置中進行，不再受到設備規格、空間等限制。 台灣大哥大提供

至於目前雲端遊戲容易遇到不同裝置轉換上，體驗一致性較難延續的問題，是否能夠克服？邱麗孟認為，這應該是遊戲開發商的責任，NVIDIA提供的除了是GPU、光影追蹤等技術外，就是平台的串接，但是遊戲玩家的體驗問題仍必須回歸到遊戲開發商，必須要去確實優化同一款遊戲如何在PC、筆電、行動裝置等不同載具上進行轉換、又能同時保有良好的遊戲體驗。她也認為，如果需要外接搖桿，玩家們應該也不會排斥。

跨足另一個產業且跟有實力的合作夥伴聯手，林之晨不僅希望雲端遊戲能成為集團的第三個成長引擎，也要成為玩家眼中最佳的雲端遊戲平台，期盼台哥大能在未來成為雲端遊戲的龍頭。

責任編輯：錢玉紘