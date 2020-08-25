根據牛津經濟研究院發布的報告，2019年Airbnb的旅客在台消費總額達250億元，但超過7成是來自國外，接下來它會如何搶攻國內旅遊市場？

Airbnb於今（25）公布其委託牛津經濟研究院（Oxford Economics）的研究報告《Airbnb對台灣之經濟影響》。報告顯示Airbnb在2019年為台灣的國內生產總額（GDP）貢獻8.7億美元（約為新台幣269億元），並帶動2.16萬個就業機會。

雖然該報告是在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）來襲前製作，但Airbnb亞太區公共政策總監Mike Orgill表示，仍可給予Airbnb未來在台發展提供參考，且在單論國內旅遊的預訂量，台灣已經回歸到疫情前的水準。

全台3.8萬個房源，旅客在台消費總額超過848億元

《Airbnb對台灣之經濟影響》是由Airbnb委託牛津經濟研究院執行，主要針對2015～2019年間，Airbnb對台灣整體經濟帶來的影響。

2019年Airbnb於台灣的消費總額為新台幣250億元；帶動2.16萬個工作機會。 Airbnb

報告顯示，2015～2019年區間，Airbnb旅客在台灣的消費總額超過27億美元（約為新台幣848億元），年均增長38%。單論2019年，Airbnb旅客在台灣的總消費額為新台幣250億元，其中72%來自入境台灣的外國旅客。

截至目前，Airbnb在台共有3.8萬個房源，根據交通部觀光局的統計，2020年6月全台灣合法旅館的房間總數為16.8萬。若Airbnb一個房源算一個房間，那已有全台房間數20%以上的水準。

若以GDP來看Airbnb對台灣的經濟影響，在2019年它為台灣貢獻了新台幣269億元，占該年GDP中整體旅遊業的2.8%。同時，也帶動了2.16萬個工作機會（註）。

註：消費預測是牛津經濟研究院透過Airbnb的旅客調查、實際在Airbnb上的消費與預測模型來推估；就業機會的方面，並不包含房東，計算方式是從消費總額回推，計算出要支撐消費總額所需增加的就業量。

此外，牛津經濟研究院也針對疫情後的旅遊產業情況作出預測：「我們設想最好的情況是，亞太區的國際旅客人數將在2020年進入V型反轉，並在2022年回到2019年的水準。但在最差的情況，需要到2025年才會回復到2019年的水準。」而整個亞太區的國民旅遊復甦會比較快，預估最好與最差的回復情況分別會在2021年與2023年。

疫情後的Airbnb，期望能扮演促進復甦的角色

Airbnb亞太區公共政策總監 Mike Orgill表示，台灣國內旅遊的訂房狀況，已經回復到疫情前的水準。 Airbnb

Mike Orgill提到：「復甦一直是最熱門的話題，台灣國旅的預訂量已達疫情前的水準，從Airbnb的數據看來，台灣人對非都市區旅遊的意願不斷提升。」

在疫情間，Airbnb也提供旅客完整地退費機制，並設立基金協助房東度過難關，全球共有8,700名「超讚房東」獲得最多台幣15萬元的補助，Airbnb透露也有一些台灣、花蓮及其他城市的房東受惠，但詳細數字則不便說明。除此之外，Airbnb更延攬台大化工系教授，針對台灣推出清潔及衛生的統一標準。

展望未來，Mike Orgill表示：「這份研究報告證實了Airbnb可以有效地促進台灣旅遊業發展、協助當地社群，並創造更多在地就業機會。未來，Airbnb會持續致力與政府、旅遊機構、社群和當地利害關係人合作，以負責任的方式共同重建台灣旅遊產業。」

而關於Airbnb近期IPO的事宜則因處於緘默期，Airbnb不能多做回應。

責任編輯：錢玉紘