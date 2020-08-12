幾個月前宣佈裁員、預估營收掉一半的Airbnb，傳出計畫本月提交上市申請，最快年底前上市，為什麼他要選在旅遊業慘淡的此刻這麼做？

2020上半年侵襲全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）為旅遊業帶來了看不見盡頭的寒冬，但是在各國緊閉邊境的此刻，OTA獨角獸Airbnb卻依舊計畫在年內上市。

早從2019年開始，Airbnb便祕密籌備著要在今年IPO，然而誰也沒想到會遇上武漢肺炎癱瘓全球旅遊市場，嚴峻的疫情曾經一度讓Airbnb公開表示打算擱置上市。

不過現在有消息指出，Airbnb已經重啟IPO計畫，預計8月內就會私下提交上市的申請文件，安排今年內正式在股票交易市場亮相。鑒於旅遊產業的慘淡現況，不盡讓人好奇，為什麼Airbnb會選在此刻？

手頭不寬裕，Airbnb上市可能緩解資金難題？

今年3月病毒席捲美國時，為彌補消費者與房東的損失，Airbnb撥款2.5億美元給予援助，儘管如此慷慨解囊，並不代表這位線上旅宿巨頭荷包滿滿、有安然度過疫情的餘裕。

就在撥款後不到兩個月，如同疫情下的大多數企業，Airbnb宣佈裁員1,900人，占總體員工的25%左右。由於外出旅遊大幅衰減，Airbnb收入嚴重下滑，2020年的營收恐怕會攔腰砍半，並將影視等旁枝業務暫時凍結。

Airbnb執行長切斯基先前對是否年內不置可否，僅說可能會在年底前IPO，也可能不會。 Airbnb Newsroom

另外，Airbnb為節省開支，也將停止投放行銷預算，並以發行債務等方式籌措20億美元，資金方面時在難以稱上寬裕。《華爾街日報》估計，這將為Airbnb創造沈重的利息負擔，預計利率超過10%，在償還完畢前每年需支付1億美元以上的利息費用。

同時Airbnb的估值也受疫情衝擊大幅縮水，相比2017年的310億美元私下估值，現在只剩180億美元，衰退幅度同樣接近一半。

綜合種種數據，都可以看出Airbnb在資金上的緊迫，可能也是讓其選擇照舊在今年內IPO的原因之一。按照過去《Business Insider》的估算，Airbnb目前手頭的現金可能有約40億美元，以每季7億美元的開銷，可能最多只能撐1年半。

國內旅遊快速復甦，疫情下掀投資狂潮

不過也有看法認為，Airbnb有信心在年內IPO，可能代表業務恢復得非常快。雖然疫情至今仍在美國蔓延，但川普在5月宣佈解封後，Airbnb曾說國內旅遊商機會開始崛起。

市場研究機構AirDNA的報告也指出，與4月的低點相比，Airbnb及VRBO等旅宿預約平台的訂房次數成長了127%，達到200萬以上，幾乎已經回到疫情前的水準。截至6月中，Airbnb的美國訂房量已較去年成長20%。

Airbnb執行長布萊恩．切斯基（Brian Chesky）也在7月於公司內的視訊會議透露，公司已經重新啟動暫時擱置的IPO計畫，透露近期的訂房量快速反彈，但也謹慎強調，這樣的趨勢可能隨著美國再次封鎖而產生變化。

且就大環境而言，疫情可能是新創IPO的好時機。疫情導致經濟蕭條，創投與資本家的銀彈遲遲缺乏擊發目標，造成近幾個月來幾乎每個IPO都大獲成功，上市當天股價即飆漲。

摩根士丹利科技股資本市場負責人柯林．史都華（Colin Stewart）就曾表示，「壓抑多時的投資者們都對IPO提起興趣。」考慮到當前的投資狂潮，Airbnb在年內上市也不失為一個選擇。

再加上，員工的股票選擇權即將從2020年11月開始到期，內部的壓力也是促使Airbnb在年內上市的其中一個因素。

資料來源：Business Insider、CNBC、Bloomberg

責任編輯：錢玉紘