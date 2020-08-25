網路上的學習內容現在已經非常成熟，線上學習平台要在疫情下捉住用戶目光，留下更多使用者，服務的個人化、內容的差異化會是關鍵所在。

（蔡豐任）

受疫情影響，實體教學的參與度降低，許多線下教育業者被迫轉型，無論是學生還是成人，學習方式從以往到學校、補習班，逐漸轉往線上平台。

回顧線上學習的歷史，在2003年SARS肆虐時，就曾帶動台灣第一波線上學習的風潮，成就了許多線上家教的業者。到了2008年可汗學院成立，則開啟了MOOCs（大規模開放式線上課程，意指透過網路開放課程，給線上使用者參與學習）的風潮；Coursera吸引了全球許多頂尖大學在線上開課，Udemy則是鼓勵了許多專業人士網路開課。

如今過了10年，隨著科技演進，從大學專業課程到各類型技能、才藝都可以輕鬆在網路上學習。線上學習內容已經十分成熟，但是通常僅扮演輔助與補充學習的陪襯角色，占整體教育產業的產值比例仍然偏低。線上學習平台該如何利用這次機會成為使用者心中的「主菜」，並在疫情過後讓更多用戶留下？「提升使用者體驗」與「創造差異化服務」就是關鍵。

個人化、遊戲化、社群化，善用數據強化互動感

目前，線上學習雖然還無法像實體教學般藉由面對面產生強烈的互動感，但拜線上會議軟體技術進步之賜，線上會談也能做到許多眼神接觸，速度也順暢許多。平台若能善用技術在線上課程中創造更好的互動臨場感，就會更有優勢。另外，由於直播技術的成熟，也有愈來愈多的老師透過直播增加與學生的互動。

以語言教育服務為例，以往的線上學習方式，常是複製補習班模式，靠老師個人的能力與魅力開大講堂式的課程。但在現在用戶期待的是更多互動與個人服務，平台可以利用社群媒體做溝通、打造App讓用戶隨時隨地可以學習，以及追蹤詳細學習紀錄與提供個人學習建議等，以此提升學習效果。其實這也是線上服務的優勢，將用戶的互動內容及學習歷程全面數據化，進而做到更貼心的個人化的學習。

遊戲化與社群化則是另外一個趨勢與經營重點。實體場域能藉著群體行動產生約束性，其實在線上也有機會透過遊戲化的規則達到類似的效果。例如每日給予一個任務讓用戶一起去完成、鼓勵社群的互相幫助與經驗分享，如此一來也能藉著群體的力量增加用戶的互動與回訪意願。

給線上學習平台的建議：優化既有功能，發展強項

找出產品強項、持續創造差異

每個平台都有擅長的項目能幫助用戶提升某種能力，平台要脫穎而出，必須將自己擅長的項目極大化，建立不被取代的優勢地位、建立口碑，才能爭取到更多用戶。

深耕既有功能、優化使用者體驗

在競爭激烈、擁擠的市場，平台除了想盡辦法找出差異化的地方，更需要持續優化基本功能。 而使用者體驗尤其重要，用戶通常只花五分鐘就決定線上體驗的喜好程度，因此善用使用使用者研究及訪談，對於優化既有功能是有幫助的。

制定計畫培養用戶黏著度，善用大數據搭配獎勵機制

平台應定義、定位出需要產品的目標用戶，篩選出主要客群，提供適合教材，並從使用軌跡與上課頻率等資訊，設計獎勵機制，幫助客戶養成使用習慣，培養黏著度。

隨著科技與知識的普及，線上學習平台以及線上講師都大量增加，未來教育科技產品勢必走向更專精、更全面的服務、內容也更差異化，才能滿足特定目標客群的需求。

責任編輯：陳建鈞

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