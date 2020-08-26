打入亞洲國家級電信商，又取得歐洲最大寬頻網路服務商獨家合約，一度虧損累累的網通業者康全電訊，10年來靠什麼策略轉虧為盈？

台灣都市建築密集，寬頻到府普及度高，很難想像歐美澳地區有許多地廣人稀區域怎麼布建寬頻到府，若遇到石磚興建的古堡或獨棟宅院，電信業或第四台業者如何進行寬頻網路建設？打穿百年石牆去拉光纖纜線嗎？

康全電訊就是解決電信商或第四台業者這類頭痛難題方案的網通業者，在網通界走不一樣的路，不僅純品牌設計，無工廠，甚至也放棄了寬頻產業裡80%的光纖到府標準品生意，「我們很少做客人拿著開發好的產品要我們做的生意，我們專做幫客戶想好解決方案，問客戶要不要的生意。」康全電信總經理邱裕昌說。

康全電訊現在是台灣最大光纖中繼接取設備DPU供應商，圖為總經理邱裕昌。 王郁倫攝影

邱裕昌的意思是，寬頻到府是全球用戶需要，可能有80%建設都很便利，電信業者布建光纖纜線到大樓前，跟社區內寬頻網路設備串接，就能讓大廈內各住戶取得寬頻上網服務，這類生意採購是大量網通標準品，但剩下20%住戶可能住在偏遠區域，可能獨棟宅院前有廣闊花園，電信業者要怎把寬頻服務送到住家內，就不可能用標準網通產品解決。

也因此，康全電訊開發了光通訊中繼站設備DPU（Distribution point unit），這個中繼站可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，將戶外的光纖訊號轉透過住家原有的電話線或電源線提供Gbit等級的傳輸速度，幫電信業者解決痛點，其次，由於這個地點可能缺乏電力讓中繼站設備運作，康全也設計反餽電技術，讓住家電線或電話線反送電力給中繼站持續運作。

目前康全已是最大的中繼站DPU供應商，台灣沒有同業對手。

康全電訊開家庭網路設備，利用電力線做家庭寬頻訊號傳輸。 王郁倫攝影

提供歐美住家寬頻到府最後一哩路：透過電話線或電力線

「百年來住家一定有的就是電話線跟電力線。」邱裕昌表示，透過訊號轉換，讓寬頻技術能普及20%住戶家中，是康全發展客製化利基產品的出發點。

2011年網通廠商訊舟入股康全，當時康全是做網通標準品業者，面臨網通產業激烈競爭，出現大幅虧損，原擔任訊舟總經理的邱裕昌臨危授命，接下康全電訊總經理，當時他就決定營運轉向，朝利基產品發展。

康全電信經營團隊。 王郁倫攝影

目前康全委託訊舟代工比例36%，除20%美國市場客戶產品在台灣生產，其餘8成產品仍在中國製造。

後來康全以「COMTREND」品牌行銷，主打B2B市場服務電信或第四台業者，三大產品線包括光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備PLC（電力通訊設備），在拿下亞太某國國家級電信商獨家供貨資格，又取得美國市場以外最大寬頻網路服務商Liberty Global的PLC（電力線通訊）設備獨家供應商資格，營運逐漸成長。

PLC也是一種很方便的網路設備，一組兩顆，一顆插在牆面的電源插頭上，連上最近的寬頻網路，利用電源線將寬頻訊號傳到住家另一頭，另一個對應PLC插在插頭上取得寬頻訊號，就能當作基地台發送WiFi或連有線網路線讓住家其他樓層或都能使用到寬頻服務。

康全電信總經理邱裕昌上任後主打利基市場。 王郁倫攝影

好處就是住家若太大，不必把網路線拉得到處都是才能讓住戶在任一房間都能收到網路訊號。對第四台業者來說，若家裡客廳太大，寬頻網路裝在A處，B處放置電視要加裝MOD機上盒，也不必拉網路線來連結，只要AB各放一個PLC裝置就能收發訊號了。

「電信業者正在轉型，從被動轉向主動。」邱裕昌觀察，過去電信業者等用戶要求服務才上門，如今智慧家庭應用廣泛，許多消費者從零售市場買智慧聯網裝置回家後，連不上網，都打到電信公司要求排除障礙，讓電信業者決定乾脆自己銷售家庭寬頻裝置，康全也跟系統解決方案商合作，打造軟體控制橋接器，讓電信業者能遠端監控協助住家排除問題。

「5G發展，固網也不會消失，」康全主管分析，由於5G基地台與基地台之間，仍須光纖網路串連回核心網，隨在家上班需求趨勢影響，頻寬需求只會增高，電信業者將不斷升級布建網路，康全上櫃後也計畫開發光纖接取設備，讓固網產品更加完整。

責任編輯：蕭閔云