台灣正式邁入「5G時代」，但民眾自認對5G的了解程度才4.6分，半年內願意更換的人也不到一半，大家在意的痛點是什麼呢？

台灣在今年7月1日開始正式邁入「5G時代」，如今過去將近兩個月了，民眾對於5G的觀感是如何？真的夠了解什麼是5G嗎？1111人力銀行就做了一份調查，在1,568份樣本中，受試者自己評估對5G了解的程度平均只有4.6分（滿分10分）。

受試者以1到10分來評估「自認對5G的認識有多了解」，分數落點相對分散，平均分數只有4.6分，但自認對5G的了解有9分、10分的人數也有34.6%，超過三分之一。

平均了解程度不及格，實際應用層面也並不普遍，88.1%的受試者指出，自己目前任職的企業並沒有5G人才的需求，而在有需求的企業中，主要的五大類型有：電子通訊（44.2%）、資訊工程（43.7%）、資安加密（43.1%）、數據分析（41.9%）及電腦硬體（38.7%）。

在「是否想投入5G相關產業或職務」的問題中，共有84.6%的人選擇「想從事但自身職能不符合」或「完全不想從事」，顯示目前5G在職場上實際應用的廣泛度還非常低。

任職企業是否有5G人才需求？（點圖可放大） 1111人力銀行

不過，應用的範圍在未來還有很大的成長空間。1111人力銀行發言人黃若薇則指出，自今年7月正式開台後，分析1111人力銀行的職缺資料庫，以5G作為關鍵字的工作機會數已迅速成長2成；從求職面觀察，以5G作為關鍵字搜尋工作的比例也明顯增加3成。

電信業者推1,399吃到飽，民眾平均只願花703元買單

在價格方面，電信三雄皆推出5G吃到飽資費，月租1,399元，不過這似乎大幅超出了民眾的預期，選擇願意「月付1,299以上」的受試者僅有1.4%（1,299元為調查中金額最高之選項）。

對5G吃到飽的價格接受範圍（點圖可放大） 1111人力銀行

4成5的受試者認為599元以下才是可接受的價格，所有人認同的平均價格為703元，是電信業者提出的方案直接砍半，看來雙方的認知有頗大落差。

由於多數人認為價格不符預期，也影響到更換意願，52.8%的受試者在半年內不會更換5G，不過另外47.2%的人覺得會換或者已經在使用，幾乎是五五波。

雖然對價格的接受度不高，但民眾對5G還是抱很有期待的，最期待的應用範圍前三名為智慧家庭運用、串流觀看影片以及工作方面應用。

費用、網路覆蓋率是最大考量

那麼是什麼原因讓受試者想辦或不想辦呢？大家最在意5G應該具備的條件前三名為「資費調降/價格親民」、「速度頻寬超優」、「網路覆蓋率廣」。

半年內會換5G嗎？（點圖可放大） 1111人力銀行

至於不考慮申辦5G的原因前三名為「5G資費太高」（31.9%）、「4G已符合需求」（24.9）以及「擔心基地台覆蓋率低」（21.0%）。可以看出民眾對於5G的想像和要求大同小異。

黃若薇指出，5G其實影響了大部分的行業，因此業界流行的一句話「4G改變生活，5G改變社會」。5G產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR應用等多元產業，新冠肺炎疫情更催化產業因應危機加速轉型，正式邁入5G時代。

責任編輯：蕭閔云