「讓政府把我們的平台徵召去吧！」研華花超過15億元投資打造物聯網雲平台WISE-PaaS，排名全球前10強，董事長劉克振為何說要輕易送人？

「台灣應該徵召我們的物聯網平台，成為產業界共通平台，我們研華願意（被政府徵召）。」研華董事長劉克振5日拋出震撼宣言，透露每年撥10%研發預算開發的WISE PaaS物聯網雲平台願意無償提供，只願成就台灣國家隊在全球工業物聯網戰局更具競爭力。

隨後，劉克振又想帶話給同業，研華過去積極併購IoT系統整合商，發展解決方案，但未來一兩年，研華有「高度意願」投資同業，目前研華轉投資同業只有艾訊跟融程電。為什麼轉變這麼大？劉克振笑說，「就像7-11買萊爾富一樣，老大買老三是雙贏，穩賺不賠！」然而，研華為何要頻頻放話？

IoT起飛太慢，劉克振為何要帶話給政府同業？

研華身為工業物聯網龍頭，2020年卻也難逃疫情衝擊，第二季庫存增加，客戶專案延後出貨，對今年下半年展望保守以對，但對工業物聯網的發展，研華仍十分看好。

董事長劉克振認為物聯網遲早要起飛，是未來30年關鍵技術。 王郁倫攝影

研華轉型工業物聯網解決方案供應商，成績如何？劉克振曾在2018年預言「未來2年物聯網需求將引爆」，但如今動靜不如想像大，他5日坦言，物聯網應用發展起飛比預期來的久，甚至是「今明年（需求）會不會上升還不知道」，但好消息是，經過努力，現在研華代表出去跟客戶開會的話題，很多是轉往解決方案談。

劉克振坦言，物聯網發展可能還在谷底，尚未起飛，但研華的商業模式已經確立，將打造物聯網平台，廣造生態圈，盡量讓企業一導入就能用。

WISE-PaaS名列IoT平台10強，但平台無法營利

那麼研華持續投入的物聯網平台WISE-PaaS是什麼？主要是看好工業物聯網應用起飛，各裝置都將具備聯網能力傳輸資料上雲，若收集、整合、運算及應用數以百萬計的資訊，產生新的價值服務，就必須靠平台去管理。目前包括西門子、GE、BOSCH、施耐德等工業巨頭都各拱自己的物聯網平台，研華則是台灣自主開發物聯網平台的業者，名列全球前10強。

研華積極佈局物聯網應用，醫療及智慧城市等垂直應用領域都有合作夥伴。 王郁倫

但雖然物聯網平台至關重要，是串連協定各裝置端點的中樞，但卻不是獲利金雞母。「就像Google的搜尋引擎跟騰訊的微信，軟體平台都沒收錢，但造就兩家偉大的公司。」劉克振指出，平台必須普及使用，但要靠平台獲利，恐怕難上加難，「平台是分享而不是獲利的。」他說，研華必須讓平台普及。

呼籲政府徵召，團結才能力量大

「我高度建議，台灣應該徵召我們平台，成為業界共通平台，就像手機的安卓平台一樣。」劉克振說，或許市場會擔心這將讓單一平台壟斷，但他觀察，若政府出來主導，就可以防止壟斷，且研華並不從平台賺錢。

研華目前純軟體營收占比2%，表現並不突出，既然無法從平台賺錢，研華要靠什麼獲利？劉克振解釋，研華的任務是推動WISE-PaaS普及化，上面的應用完整後，中小企業可以輕鬆使用，當愈來愈多使用者，生態系統成熟，研華就能靠販賣物聯網硬體及應用服務獲利，換言之，研華就是想從純硬體販售轉型為解決方案供應商。

然而最大關鍵仍在平台，若台灣業者各推各的平台標準，「平台無法有兩三個，就像搜尋引擎Google一樣。」劉克振望，若研華的平台成為台灣業者的共享標準，就有機會打國際盃。

不過由於門戶之見，要同業願意支持，其實非常難。「研華WISE PaaS發展以來，累積的VIP會員已有170家，但大部分是中小型企業，大企業不多。」劉克振知道要同業加入非常不容易，但還是堅持推動。

要大舉入股同業，分享採購果實

而另一頭，劉克振又重提併購計畫。他指出，研華過去幾年投資解決方案SI，但未來有高度意願投資工業電腦同業，「不是合併！」劉克振說，研華期望投資同業2~4成股權，可以合併財報，但營運獨立，研華能分享的是IP及研發資源，另外也能採購共享。

佳世達董事長陳其宏推動的大艦隊計畫，廣投資中小型公司並整合資源做大生意，此策略也被研華劉克振認可是對的。 王郁倫攝影

他的想法是，一般企業研發營收占比約5~10%，研華分享IP就能協助降低成本，其次採購部分，由於研華營收是對手的5~10倍大，至少能立即改善5%毛利率，同時研華集團能讓同業PE（本益比）提升，投資同業是穩賺不賠，可以給股東交代，他也承認，過去幾年樺漢跟佳世達集團都做了對的事。

接連放話給政府、給同業，研華物聯網的應用大願景尚未起飛，但這家台灣的工業電腦巨頭仍堅信，未來30年，AIOT將是技術主流。

責任編輯：錢玉紘