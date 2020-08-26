本周美國法院做出裁決，裁定蘋果可不必恢復《要塞英雄》上架，但不得關閉遊戲商Epic Games的開發者帳號。

美國法庭在當地時間週二裁定，蘋果公司不得關閉遊戲開發商Epic Games公司的開發者帳戶且立即生效，同時裁定蘋果無需讓《要塞英雄》重回應用商店。

這份針對蘋果的臨時限制令使得Epic Games公司能夠繼續對業界廣為使用的遊戲引擎Unreal Engine提供支持。但在同一裁決中，法官伊馮·岡薩雷斯·羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁定蘋果無需讓《要塞英雄》上架。此前由於Epic Games公司違反蘋果應用商店規定，在熱門遊戲《要塞英雄》中增加了一款應用內支付系統，結果導致遊戲被蘋果從應用商店下架。這也引發Epic Games公司對蘋果提起訴訟。

法院認為，在Epic Games公司提出包括《要塞英雄》等游戲的動議中，「公司尚未遭受不可彌補的損害，目前的困境似乎是它自己造成的」，羅傑斯寫道，並稱Epic Games公司「戰略性地選擇違背與蘋果達成的協議」，從而擾亂了現狀。

但是，羅傑斯寫道，維持現狀也是她裁定蘋果現在不得干擾Unreal Engine引擎訪問權的原因：蘋果「選擇採取嚴厲行動」，透過對Unreal Engine進行威脅，給第三方應用程序開發商和Epic Games公司聲譽造成了影響。

Epic games發布短片，暗諷蘋果是「老大哥」。 YouTube

羅傑斯在裁決中寫道：「Epic Games和蘋果公司完全可以相互起訴對方，但他們的糾紛不應該對旁觀者造成影響。」

最初Epic Games公司聲稱蘋果計劃在8月28日中止公司所擁有的其他開發者帳戶，從而使其無法支持iOS上的Unreal Engine引擎。

羅傑斯同意Epic Games公司觀點，認為蘋果此舉可能會「對Unreal Engine引擎平台本身以及整個遊戲產業造成重大損害」。而且羅傑斯認為，如果Epic Games公司無法繼續在iOS平台上支持Unreal Engine引擎而導致開發者放棄專案，蘋果公司很難否認這種情況不會對Epic Games公司造成傷害。

做出裁決之前，法官羅傑斯已經在周一的聽證會上表示，她更傾向於支持Unreal Engine引擎受到的明顯威脅。她在聽證會的開幕式上說，「我並不主張支持遊戲本身，但我傾向於支持Unreal Engine引擎。」

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週二作出的裁決範圍有限，只是為了維持現狀。但禁令將決定蘋果在審判過程中是否可以對《要塞英雄》遊戲、Unreal Engine引擎或其他各種Epic Games公司產品採取行動。雙方預計將在未來幾週提交各自論點，9月28日將有一場關於禁令的聽證會。

法院還沒有決定何時聽取Epic公司索賠的是非曲實，但不太可能在今年作出最終裁決。當被問及他們何時準備開始審判時，Epic的律師說，法庭可以在四到六個月內準備好作出裁決，但蘋果建議延長發現期，10個月後再開始審理。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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