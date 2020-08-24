蘋果與Epic Games針對App Store內高達30%分潤比例的「蘋果稅」僵持不下，微軟今日透過公開聲明表達支持Epic Games的立場。

蘋果與Epic Games針對App Store內高達30%分潤比例的「蘋果稅」僵持不下，由於蘋果威脅將關閉Epic Games的開發者帳號，恐將連帶影響使用Epic Games自有遊戲引擎Unreal Engine的其他遊戲開發商權益，讓微軟今日透過公開聲明表達支持Epic Games的立場。

根據微軟遊戲開發者體驗總經理凱文·加姆米爾（Kevin Gammill）向北加州地方法院提交的聲明顯示，若是蘋果關閉了Epic Games的開發者帳號，將使包括微軟在內的遊戲開發商無法使用Epic Games開發的Unreal Engine，而可能造成這些遊戲開發商的損失，包括無法修復安全漏洞或更新，微軟知名的賽車遊戲Forza（極限競速系列）就是以Unreal Engine打造。

Unreal Engine是針對遊戲開發打造的技術，提供3D立體場景的開發，而Epic Games透過授權給其他遊戲開發商來獲得收入，被市場視為墊高Epic Games估值的重要產品。

加姆米爾在聲明中表示，如果Unreal Engine不能支援在iOS或macOS平台上架的遊戲，當遊戲開發商準備開發新遊戲時，可能必須放棄iOS和macOS平台上的潛在客戶，或選擇其他的遊戲引擎。他強調，不論是放棄Unreal Engine或是放棄iOS或macOS平台，都將有損遊戲開發商和玩家的權益，雖然市場上還有其他的遊戲引擎，但是跟Unreal Engine一樣功能完整的卻很少。

目前Epic Games已透過法院向蘋果要求暫停關閉開發者帳號的決定，強調蘋果關閉Epic Games開發者帳號的做法，本身就是為了維持壟斷地位的非法行為，因此法院將會權衡此案。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、The Verge、微軟聲明