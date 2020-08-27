華碩ZenFone 7上市！連續第2年採用液態金屬打造翻轉鏡頭，甚至不顧疫情派工程師到中國代工廠，今年能否解決缺貨的問題？

華碩（Asus）ZenFone 7與ZenFone Pro 26日發表，售價2字頭，相對三星跟索尼旗艦機3萬元以上價位，價格頗有競爭力。ZenFone 7同樣以高通最新5G晶片865＋為核心，大膽續用「液態金屬」打造翻轉三鏡頭，不過，手工打磨的液態金屬零件能不能順利供貨多國，解決上一代缺貨的痛點，將是華碩手機團隊今年最大考驗。

翻轉鏡頭很狂但變現不易，今年為量產超前部屬

還記得華碩ZenFone 6在2019年推出，令人驚艷的雙鏡頭翻轉設計嗎？為了讓消費者不用擔心翻轉零件容易壞的疑慮，廣宣影片還找來頑皮小男孩，拿著螺絲起子敲打猛咬，相機依然正常使用，為的就是要說服消費者「翻轉鏡頭好拍更耐用」。

華碩用三鏡頭翻轉解決主鏡頭功能不足問題。 華碩

不過，隨後ZenFone 6的好評沒有辦法催生高額銷售數字。關鍵就在於產能不順，液態金屬雖強度高，耐用性好，但量產並不容易，「這幾乎是手工打磨！」華碩手機營運部門業務暨行銷處長張舜翔說，而為了改善造成困擾的製程，華碩在疫情中仍派研發工程師進駐中國代工廠，解決製程點，試圖拉高生產良率。

「大家都知道疫情期間，去中國要隔離14天，所以有事前跟同仁溝通過，一去至少有心理準備一個月以上。」華碩共同執行長許先越日前法說會透露，派駐不少工程師出差進駐工廠，為的就是替ROG Phone 3及ZenFone 7量產做準備。

「這是學習的一課！」張舜翔說，智慧手機市場沒人敢用（註：iPhone曾用過液態金屬生產小零件），但華碩2019年就用了，今年液態金屬預期生產會比去年順利。

台灣率先開始預購，價格壓在2字頭內

而除了提前量產準備，華碩也分拆新機上市國家順序，台灣26日先發表展開預購後，隨後下一個開賣點是歐洲，預計一個月內上市，至於歐亞其他國家也在規劃中。

華碩ZenFone 7及7 Pro推出。 華碩

「量都先給台灣！」華碩全球副總裁林宗樑說，華碩ZenFone 6在台灣銷量10萬支，居Android平台高通8系列機種銷售前兩名，今年ZenFone 7系列期望在5G高通8系列平台上挑戰50%成長，換算挑戰15萬支（單指台灣市場），電信通路會在9月1日起開賣。

目前5G手機選擇仍偏少，這是6月底中華電信5G開台以來，消費市場的痛點，8月宏達電、華碩等台廠相繼投入，新機定價競爭力均高，華碩兩款旗艦機規格也比先前市場預估的略高，包括ZenFone 7用高通865處理器及三星AMOLED 90Hz面板，售價2萬1990元起，ZenFone 7 Pro用856＋處理器，效能比ZF7增10%，並加入雙鏡頭OIS（光學防手振）功能，售價2.799萬元起。

邀日籍攝影作家小林賢伍分享ASUS ZenFone 7使用心得及攝影作品。 華碩

華碩不僅ZenFone 6曾缺貨，ROG Phone2也曾交貨延後，去年的量產問題成了揮之不去的陰影。「我們檢討過，為何上一代供應不好，發現供應商零件工藝跟量產成熟度都還能改善，所以我們從設計手機的時候，就已派人前往供應商那邊小量試產，以1,000為單位試產，找出供應商可以成熟大量供應的工法。」許先越說。

而華碩延續ZenFone 6翻轉雙鏡頭設計，今年追加到3鏡頭，加入超廣角及望遠鏡頭，鎖定目標市場以攝影愛好者為主，同時支援全頻段。目前華碩手機業務仍處於虧損中，預計2021年要挑戰獲利。

華碩邀請超級鐵人謝昇諺分享拍照經驗。 華碩

「我們的翻轉三鏡頭做過耐度測驗，能承受20萬次翻轉考驗，每天就算翻轉鏡頭100次，也能用5年！」林宗樑說。今年華碩的兩系列新機至此已經全數推出，接下來交貨與市場供應能力，就將驗收智慧手機團隊準備功夫。

責任編輯：錢玉紘