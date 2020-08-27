Facebook表示，蘋果即將推出的iOS 14系統可能不利設置個人化廣告，還會影響到好幾千名的應用程式開發商，可能使其營收下滑一半以上。

蘋果即將推出的iOS14將加強用戶隱私保護，提高app追蹤用戶數據的困難度，臉書則在27日警告，新政策將嚴重影響部分廣告業務，並且傷害使用臉書工具的數千名小型程式開發業者。

蘋果在6月發表的iOS14強化隱私權保護功能，未來用戶首次啟動新下載的app時都會跳出警告視窗，讓用戶選擇是否同意開發人員或廣告商追蹤自己的網路足跡。業界人士說，這等於宣告目前廣告商用來精準投放準告以及預測成效的IDFA（廣告識別碼，Identifier for Advertising）功能已死。

臉書先前曾警告iOS14會嚴重影響廣告業務，但周三聲明是首次清楚描述影響程度。臉書表示，允許行動軟體開發人員依據臉書數據在程式內投放廣告的行動廣告聯播網（Audience Network），將因為iOS14新功能上線，平台上發行商廣告營收將驟減至少50％。

臉書表示，包含iOS和Android顧客在內，目前每個月有超過10億客戶使用聯播網功能。廣告是臉書營收的重要來源之一，不過臉書從未透露聯播網業務占整體廣告營收的比重。

蘋果還沒公布iOS14推出時間，外界預料會在秋季和新手機一同亮相。

臉書宣布將在蘋果新規定上路之前做出調整，未來自家app不再蒐集IDFA資訊。業界人士說，iOS14調整勢必對仰賴精準廣告投放盈利的遊戲開發商和發行商造成負面衝擊。

臉書周三在blogspot中說：「蘋果的更新或許會導致Audience Network無法在iOS14上運作，繼續提供這項服務已經沒有任何意義。」

不過臉書股價周三依舊追隨大盤走勢攀高，收盤大漲8.2％至303.91美元（約新台幣8,923元），連續第二天刷新歷史紀錄。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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