凱文．梅爾5月才宣佈從迪士尼跳槽TikTok擔任執行長與字節跳動營運長，然而近來TikTok與美國政府漸趨惡化的關係，令他決定辭去職務。

美國政府對TikTok的封殺還未正式生效，卻已產生殺傷力。前迪士尼老將凱文．梅爾（Kevin Mayer）宣佈辭去TikTok執行長職務，此時距離他到任還不滿3個月時間。

梅爾的下台，代表著TikTok想藉由聘請美國高管，化解美國政府疑慮的作法已經失敗。隨著中美矛盾日益加劇，川普以國安為由要求TikTok必須在9月中以前出售美國業務，否則將出手封殺。

梅爾在公司信中表示，最近幾週政治環境的急遽變化，使他對公司所需的變革，以及未來扮演的角色與先前簽約時的預期進行了一番深刻思考，「我得懷著沉重的心情告訴大家，我決定離開這間公司。」

政治環境太動盪，TikTok執行長上任未滿3個月請辭

今年5月，梅爾才宣佈了從迪士尼跳槽，擔任TikTok執行長及字節跳動營運長的消息。他曾協助迪士尼開發以Disney+為首的多款網路產品。Diseny+從去年11月推出迄今，已經擁有超過6,000萬訂閱用戶。

除了仰仗他在經營數位服務的深厚經驗外，TikTok也希望他能夠成為這間中國公司與美國政府的對話橋樑，並降低歐美民眾對於資安的疑慮。除了聘請梅爾擔任執行長外，7月時TikTok還宣佈要新聘1萬名美國員工，為當地創造就業機會。

近幾週TikTok深陷中美角力之中，川普政府已下令要求TikTok出售美國業務，否則予以封殺。 Shutterstock

然而事與願違，與美國的緊張關係沒有因聘來美國高管，或宣佈大舉僱用美國員工而有趨緩，反倒在近幾個月急轉直下。

當時他跳槽至TikTok的理由之一，便在於領導團隊開拓全球市場的挑戰，但隨著近期的政治動盪，印度、美國接連將之列為拒絕往來戶，梅爾知道他心繫的「全球市場」已經變了樣，最終選擇離開。

對於梅爾離開的震撼彈，TikTok方面表示，「完全尊重他的決定。我們很感謝他對公司的付出，並祝他未來一路順風。」而TikTok美國總經理凡妮莎．巴巴斯（Vanessa Pappas）將暫時接替他的職務。

字節跳動執行長張一鳴則回應，梅爾無疑是在TikTok最艱難的時期加入公司，並能理解他作為一名美國人，未來的角色會產生何種變化，聲稱「我們正在努力尋找解決全球爭議的辦法，尤其是在印度及美國。」

宣佈起訴美國政府，TikTok與美正式撕破臉

自8月川普祭出封殺令，要求TikTok在45天內出售美國業務否則封殺後，越來越多科技巨頭透露收購意欲，除了原先就已在商談收購其美加紐澳業務的微軟以外，推特、Oracle等巨頭也紛紛加入收購戰局，雖然至今為止仍沒有顯著的進展。

如今TikTok更與美國政府完全撕破臉，在本週提起行政訴訟指控禁令不合法，聲稱川普以國安為由封殺TikTok只是藉口，實際是為了政治性目的服務，違反正當的法律程序。

TikTok在美國如今已擁有1億月活躍用戶，較2018年初時成長8倍。 shutterstock

「我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，不得不採取行動捍衛我們的權利，以及我們社群及員工的權利。」TikTok表示。

在宣佈起訴美國政府時，TikTok還透露了美國的用戶狀況，聲稱目前擁有超過1億名月活躍用戶，已較2018年成長8倍，且每日美國用戶高達5,000萬人，並在全球突破20億次下載。

縱然梅爾宣佈離去，他依舊強調TikTok未來一片光明，「雖然就像這個領域的其他企業一樣，我們也面臨著挑戰，但我對我們的團隊充滿信心，我們有世界一流的資安團隊保證用戶安全無虞，以及一支驚人的全球化團隊，建立這獨特、充滿創造力、包容性的平台。」

責任編輯：蕭閔云

資料來源：New York Times、CNBC、Bloomberg